20+ историй о том, что кулинария — та еще лотерея

В далёкой юности готовила довольно заморочное (для меня) блюдо под названием "Галантин". С курицы надо было снять кожу, не повредив. Потом эту кожу положить в коньяк с какими-то специями. Саму курицу надо было сварить на пару. Остальные телодвижения уже не помню. Вроде там ещё мед был. Потом все надо было запихать в курицу, восстановив ее естественный вид.

Не знаю, где и что пошло не так, но в результате все сцементировалось, и отрезать хоть кусочек от этой мумии никак не получилось, чуть нож не сломали 😀