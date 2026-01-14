Буквально на днях на одном ресурсе смотрела историю борща, так там в обсуждениях один из комментаторов рассказал, что его новоиспечённая жена после свадьбы приготовила борщ, только вместо капусты там были макароны, и они стали фиолетовыми от свёклы - так себе зрелище.
20+ историй о том, что кулинария — та еще лотерея
Кулинария — дело тонкое. Никогда не знаешь, получится ли на этот раз шедевр или придется вздохнуть и заказать доставку. А тут еще и домочадцы норовят подлить масла в огонь — мол, «я это есть не буду» и вообще, «мама по-другому готовила». Именно так и получилось у героев нашей статьи.
- Знакомая вышла замуж и уехала в Италию. Как-то по просьбе мужа приготовила обед для родственников. Не обошлось и без борща. Все собрались за столом оценивать стряпню новоиспеченной невестки. Она открывает крышку и ахает — суп какой-то густой. Оказывается, муж решил, что суп без макарон — не суп, и «помог» жене, добавив недостающий, по его мнению, ингредиент. © Подслушано / Ideer
- Я однажды приготовила мясо с черносливом. Муж пришел поздно, чтобы не будить меня, верхний свет не включал. Поел. Понравилось. На следующий день накладываю, он мне: «Я такое не ем». Я говорю, мол, вчера же ел. А он такой: «Темно же было, я не видел, что ел». © irinachikunova
- Приехали к нам гости издалека. Я заранее налепила манты и положила замораживаться на газету. В день Х достаем, а они с газетой срослись. Хорошо, что в морозилке были перцы фаршированные. Свекровь даже виду не подала, что я накосячила. Сказала: «Значит, сегодня будет перец». Люблю ее. © dana_artykbay
- Однажды на заре наших отношений с будущим мужем я встала перед небольшой дилеммой: на гарнир на ужин приготовить пюре или рис. Звоню милому, спрашиваю. Он говорит «Готовь кашу». Ладно. Варю рис — логично же. Приготовила. А он приехал домой и в недоумении спрашивает: «А чего все-таки рис приготовила, а не кашу?» Оказалось, что у них в семье картофельное пюре кашей называют. © innabandyk
- Я опытный кулинар. Но когда готовлю, обычно ничего не пробую. Однажды сделала Наполеон, остался заварной крем и я решила сделать корзиночки с кремом. Сверху добавила молотые орехи и миндаль. Съела пару корзиночек. Вкус показался очень пикантным. Пришла приятельница, угостила ее, она тоже отметила странный вкус. На следующий день муж их тоже попробовал. Я:
— Зубы два раза чистила, а все равно какой-то странный привкус во рту, ты не находишь?
— А что здесь?
— Миндаль!
— По-моему, это не миндаль.
Я нахожу ту банку, а там нарезанный тонкими пластинами сухой чеснок, а не миндаль! Потом еще пару лет вспоминал те тортики с чесноком. © Irina Widmer
- Лет в 13 собиралась приготовить на новогоднее застолье какое-то блюдо по рецепту из газеты. В мечтах я поражала родню своими кулинарными талантами. В реальности дело застопорилось на моменте приготовления соуса. Не помню подробности, но вроде там нужно было яблоки бросить в молоко и сварить на медленном огне. Тетка долго ржала над свернувшимся нечто в кастрюльке, а мне так обидно было! Я ведь точно по рецепту все сделала! Рецептам из газет с тех пор не доверяю, из интернета тем более. © Hangover Unicorn / ADME
«Я попробовала приготовить японский хлопковый бисквит».
- Ночь, общежитие, резкий запах гари. Выбегаю из комнаты, а там сосед со сковородкой в руках, от которой жутко коптит. Как оказалось, пришел он среди ночи и поесть захотел. В холодильнике была курица. Сырая. Собрался пожарить, а масла нет. И вдруг видит — банка жира стоит. И он его ложкой, ложкой и на сковородку. А оказалось, это не жир, а мед. Кто-нибудь жарил курочку на меду? Запах непередаваемый. © Mabpyxa / Pikabu
- Подруга моя умеет готовить и делает это шикарно. И вот однажды приготовила она говядину. Муж съел, но начал выделываться на тему «у мамы было по-другому». Пару раз она запаривалась и готовила иначе, но все равно оказывалось не так. А потом сходили в гости к его маме. Оказалось, говядина у нее была свининой. © Ancient.Silence / Pikabu
- В первый раз, когда я пекла домашнюю пиццу, то вместо пергаментной бумаги я взяла вощеную. Корж полностью прилип к бумаге и был совершенно несъедобен. Я потратила несколько часов на приготовление теста и была так расстроена, что испортила его. И я помню, как мой парень в то время пытался утешить меня, говоря, что она все еще съедобна. И отколупывал начинку вилкой с абсолютно серьезным лицом. © Babsalo7 / Reddit
«Я попробовала приготовить банановый торт на день рождения моей мамы».
- Как-то раз варила компот из смеси клубники и вишни. Добавила гвоздичку, корицу. Запах стоял невероятный! Пришел любимый, спрашивает, мол, борщ готовишь? Я возмущаюсь, неужели по запаху не понятно, что это что-то сладкое?! Беру ложку, пробую. И правда, почти борщ! Крупнокристаллическая соль оказалась в такой же, как сахар, банке. Пришлось вылить. © Елена Смирнова
- Готовил подливу для ужина в доме моей сестры. Я подумал, что смогу улучшить вкус с помощью соевого соуса. Взял бутылку, похожую на домашний соевый соус. Оказалось, что это мексиканская ваниль. Случай с ванильной подливкой сохранился в семейном фольклоре. © jrossthomson / Reddit
- Мы с мужем смеемся над этим уже много лет. Я готовила лимонный пирог с меренгой в первый раз, и лимонная часть получилась идеально. Потом я не могла понять, почему мое безе не превращается в жесткие пики. А муж и спрашивает, мол, почему здесь зеленые пятна и что это за запах?! Оказалось, что винный камень (Cream of Tartare) и соус Тартар — это не одно и то же! © LveeD / Reddit
«Несколько десятков часов смотрели ролики о выпечке хлеба на закваске. Несколько недель с нетерпением ждали появления нашей первой буханки».
- Я вот недавно запеканку творожную делала. Все положила и решила положить в конце сахар. Взяла банку, начала насыпать, еще подумала, что какой-то странный сахар, наверное, сахар-песок. Подумала и забыла. Все смешала, уже хотела выпекать. Хорошо, что решила попробовать, а там соль аж на зубах хрустит, пришлось выкидывать. © Чеширри
- Перед новым годом решила, что надо побыстрее разморозить уток. 2 штуки не влезали в раковину на кухне. Так я положила их в ванну, включила воду и подумала, что через 5 минут приду и выключу. И ушла делать салат, ну и увлеклась. В итоге утки ко мне приплыли напомнить, что пора бы выключить в ванной водичку. Я час собирала воду и слезы от смеха. Муж припоминал потом частенько, как пришел с работы и увидел меня в воде, с утками, ржущую. © mouse.forever / ADME
- Решила мама научиться готовить борщ как свекровь. Но сколько она ни билась, у нее не получалось. Каждый раз от отца она слышала одно и то же: «По вкусу нормально, но не как у мамы». Так продолжалось несколько лет. Она уже утратила надежду. Но однажды папа попробовал борщ и сказал: «Вот он, тот самый вкус!» А на самом деле рецепт был все тот же. Просто мама случайно лук сожгла. © Renome / Pikabu
- У подруги муж терпеть не мог солянку. Аж лицо кривилось. А подруга как-то сварила себе кастрюльку. Как в ресторане: пять видов копченостей, со сметаной и долькой лимона. Муж попросил попробовать. Съел. Сказал: «Вкусно. А что это?» И тут выяснилось, что у него дома «солянкой» называли варево из картошки и соленого огурца по рецепту бабули. И вся семья его с детства это ненавидела. Вывод: когда вы спорите о вкусах, возможно, вы просто говорите о совершенно разных вещах, которые называются одинаково. © mariia__kubrak
- Замоталась. Захотела отварной картошки. Сварила. Добавила зелень. Добавила зажарку. Перемешала все в кастрюле. И только потом поняла, что не слила воду. Теперь у меня суп. © irina_pava
- Приготовила селедку под шубой. В холодильник тарелка не поместилась, поставила ее на балкон. Ночью у нас в городе шарахнуло −25. Теперь у меня есть соленый овощной кусок льда. © nastya__crow
Да уж, чего только ни происходит на кухне. Интересно, а с вами приключались забавные ситуации во время приготовления завтрака или обеда? Вы всегда можете рассказать о них в комментариях к этой статье.
Комментарии
В далёкой юности готовила довольно заморочное (для меня) блюдо под названием "Галантин". С курицы надо было снять кожу, не повредив. Потом эту кожу положить в коньяк с какими-то специями. Саму курицу надо было сварить на пару. Остальные телодвижения уже не помню. Вроде там ещё мед был. Потом все надо было запихать в курицу, восстановив ее естественный вид.
Не знаю, где и что пошло не так, но в результате все сцементировалось, и отрезать хоть кусочек от этой мумии никак не получилось, чуть нож не сломали 😀
В последней истории взять прочный острый нож, положить замёрзшую сельдь под шубой в какую-нибудь эмалированную миску или тазик, и ножом откалывать кусочки от этого солёного овощного куска льда (навеяно фильмом "Основной инстинкт").