20 писем и записок из прошлого, которые берегут тепло чужой любви, заботы и забытых тайн

Иногда записки и письма, которые не казались чем-то особо важными в момент их написания, спустя годы становятся очень ценными. Хотели бы вы узнать, что написал ваш отец в роддом маме, когда вы появились на свет? Или найти записку от друга, которая пролежала в укромном месте 5 лет? Герои нашей статьи получили привет из прошлого и не смогли сдержать своих впечатлений, поделившись ими со всем миром. А в конце вас ждет трогательный бонус от автора про письма из будущего.

В далеком 2009 году, когда мне было 9 лет, я написала себе письмо в будущее. В 18 лет прочитала, посмеялась и забыла. Там было написано, что до 24 лет у меня должна быть семья, двое детей, муж, квартира, машина и бизнес.

Недавно к маме приезхала, перебирали вещи, нашла письмо. 24 года мне исполнилось в августе, и все сбылось! У меня есть семья, двое детей, у меня уже был бизнес, есть квартира и машина. Пошла писать себе новое письмо в будущее! avevaa22

Недавно мама разбирала старые завалы бумажек и среди кучи детских тетрадок, записок, рисунков нашла открытку, которую мне подарил дедушка на трехлетие. Дедушка был талантливым художником. В открытке написано: «Дорогая моя! Здоровья тебе, хорошего аппетита, уважения к краскам, чтобы ты любила и маму и папу и всех бабушек и дедушек, а особенно меня. Да! А что? Ведь я тебя тоже люблю очень-очень!» Я поставила открытку на видное место, плачу каждый раз, когда читаю. Уже никогда не смогу с ним поговорить, узнать, каким он был человеком, что чувствовал, о чем мечтал. © Подслушано / VK

Девушка сделала талисманы с гравировкой на основе записки, которую когда-то писал для нее папа. Это выглядит очень трогательно и идея отличная

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Делала ремонт, нашла старую коробку, в которой лежал всякий хлам типа пленочных «мыльниц» и ненужных зарядных устройств. Еще там был конверт, а в нем — два письма. Мы с мужем писали их в 2012 году за день до свадьбы. Мое: «Больше всех на свете я тебя люблю! Ты такой родной, что сердце сжимается от нежности, когда я думаю о тебе. Знаю, что никогда ни словом, ни делом ты меня не обидишь. Я верю в тебя и в нашу любовь, которая все выдержит. Спасибо тебе за все, мой пока еще не муж!» Мой жених писал: «Расписка. Я обещаю любить тебя всю жизнь, носить на руках хотя бы раз в день, дарить цветы и прочие приятные мелочи не реже 1 раза в месяц, обнимать и целовать, понимать и прощать, уважать твою точку зрения и быть всегда рядом!» Я вообще забыла об этих письмах! Это было 14 лет назад. Отправила мужу фотки, и он такой: «Кажется, я все выполнил. А ты хитрая: ничего и не обещала!» Люблю его. ADME

Недавно разбирала старые документы и нашла записки мамы и папы, которые они писали друг другу, пока она в роддоме с моим старшим братом была. Отдала брату все, кроме одной. В ней мама пишет, мол, какой замечательный сынок родился, и уж извини, что не дочь, которую ты так хотел. Через 4 года родилась я, и папа меня любил больше всех на свете... © Подслушано / VK

Супруги были в Сочи, гуляли по пляжу и нашли камешек, а он с запиской. Обнаружен этот артефакт 27 ноября 2019 года. Привет, Маша!

«Я, Маша, а как тебя зовут? Мне 10 лет. Тут на море очень весело и классно. 2009 год, 30 июля».

Недавно мама перебирала старые документы и обнаружила письма отца к ней. Письмо, которое приведу ниже, он писал, подхватив лишай, не имея возможности встречаться каждый день. Надо отдать должное, что переписывались родители часто, да, что говорить, даже их знакомство началось с записок.

Мама с подругой пришли в кафе на какой-то праздник, а подруга увидела моего отца и пересела к нему за столик: он был ее соседом и ей нравился. Конечно, такое поведение возмутило мою родительницу, она написала записку, что так не поступают. Записку перехватил папа, ответил что-то в стихах собственного сочинения, шутливое, мама в долгу не осталась. Так весь вечер они и перекидывались бумажками. Не так давно отмечали 37 лет совместной жизни. А вот письмо:



«Здравствуй, моя маленькая радость! Не в смысле, что ты доставляешь мне мало радости, наоборот. Просто ты сама у меня маленькая, как трехдневный поросеночек. Я по тебе уже скучаю. Вчера, во вторник, было как обычно в наш выходной, а сегодня уже совсем не то. Улыбнуться тебе из окна электрички слишком мало для меня. Неужели моя рожа когда-нибудь пройдет, и мы сможем встречаться каждый день.

Я люблю тебя, малыш! Я люблю тебя! Целую 3824 раза.

Андрей

Прошло уже 92 дня, как мы с тобой встречаемся, как много. И всего лишь 87 дней — как целуемся, как мало»! © Bakkara / Pikabu

«Недавно нашла свой выпускной фотоальбом из садика. Это было 35 лет назад. Воспитатели каждому ребенку в группе сделали такую вот открытку своими руками»

ADME

Нашла письмо, которое мне написала моя учительница по английскому языку при выпуске из 11-го класса. Прочитала. И знаете? Прослезилась, это очень искренне. Особенно тронул этот абзац: «Я так горжусь тобой, я дорожу тобой и верю в каждого из вас. У меня нет сомнений, что все сложится именно так, как ты мечтала! Я верю, что даже во взрослой жизни ты сохранишь эти чудесные искорки в своих глазах, свою искреннюю улыбку и свое доброе сердце».

Спасибо, Полина Алексеевна! 77.k1ra

Помню, в 19 лет ходила к маме в гараж доставать что-то из подвала. Мама ненадолго отошла, а я нашла ее письма моему отцу. В них было так много любви и нежности! Писем 300, наверное, там лежало. Я забрала домой небольшую пачку, чтобы прочитать втихаря. На следующий день мама рассказывает: «Нашла свои старые письма в подвале. Как я писала! Какая романтичная была!» Недолгая пауза. «Ну, я их все сожгла», — добавила она. А мои припрятанные остались. Читаю иногда.

P. S. С отцом они не вместе давно. © Подслушано / VK

«Недавно был у бабушки и нашел письма, которые я ей писал в 2002-2003 годах. В них я рассказывал о своей жизни и том, как все успеваю. Надо применить эти знания»

«Как я успеваю ходить в бассейн, в школу и в английский язык. Я успеваю ходить в школу и на английский и в бассейн, потому что все идет в разное время».

Год назад были с мужем в Турции. Хозяин кафе, где мы обедали, тайком сунул мне в руки записку и конфетку. Ну, понятно, клинья подбивает! Мужу говорить не стала. А вчера наткнулась на эту записку, навела переводчик в телефоне на текст и обалдела: там черным по белому написано: «Мадам, у вас к обуви туалетная бумага прилипла!» Вот же хохма! И сколько я в таком «амплуа» ходила, интересно? ADME

Я нашла письмо, которое написала себе 2 года назад. Такие письма иногда очень сильно меня спасают. Оставлю здесь отрывок, чтобы чаще себе об этом напоминать: «Позволь себе любить себя. Не причиняй себе боль — это за тебя сделают другие. Находи в себе достаточно сил, чтобы справиться с этим. Люди делают другим больно только тогда, когда болит у них самих — не забывай об этом. Вместо обид постарайся понять человека и простить. Ты выше всех этих ссор и пустых слов. Я горжусь тобой!» _yu.e.i._

«Не знаю, как описать это чувство — потерянного тепла, что ли. Мамы не стало 9 лет назад, а на днях я нашла записку, которую она мне написала в школьные времена»

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Когда наряжала елку, в одном из старых стеклянных шаров нашла записку от меня шестилетней: «Пусть все будут счастливы в наступающем 1997 году!» Написала еще одну и засунула в другой шарик. © Подслушано / VK

Перебирая документы, я нашла письмо, которое мой папа писал моей маме в роддом, когда родилась моя сестра. Она появилась на свет 29 декабря 1961 года, а письмо датировано 1 января 1962. Я подарила сестре это письмо на день рожденья в этом году — она праздновала в присутствии детей и внуков, а у нее их семеро. Все были поражены. Там папа описывает, как они встретили Новый год («Хорошо, только было скучно»), как папа собирается идти на базу за яблоками для мамы, просит написать, как ведет себя дочка. Это очень трогательно. Папы нет уже 9 лет...

«Эту записку я писала в 10 лет, потом ушла гулять, а затем — к бабушке. Сейчас мы всей семьей над ней смеемся. С братом у нас отличные отношения, с родителями тоже»

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«Мама, можешь не ждать меня! Я не приду! Надеюсь ты поймешь из-за чего! Мне надоело получать когда даже я права. Я не приду и не нужны мне это 100 рублей. Пускай ваш любимчик Рафаэль тебе и помогает! Это несправедливо! Вечно виноватая дочь!»

Была влюблена в звезду универа, а он со мной дружил. Когда я уезжала в Москву, он подарил мне фигурку белой вороны. Прошло 5 лет. Я вышла замуж, родила дочь. Однажды она тряхнула ворону, а из нее выпала записка. Я развернула и обомлела: там было написано: «Просто знай, что в этом мире есть человек, который тебя очень любит!» То есть он тоже был влюблен в меня, просто не решился признаться... А что, если бы я нашла записку тогда? Как сложилась бы моя жизнь? Конечно, искать его через 5 лет я не стала, ведь моя жизнь пошла той дорогой, которую я выбрала сама. Но это признание в любви стало для меня очень теплым откровением. ADME

На днях затеяла генеральную уборку. Пока убиралась, нашла мешок с моими старыми плюшевыми игрушками. Лет 10 уже не разбирала всяких мишек и собачек, решила перебрать и нашла записку, которую писала сама в 7 лет от лица игрушек, а в ней такие слова: «Пишу взрослой Кристинке: ты не забывай о нас, мы ведь тебя любим. Радуйся и будь счастлива, а мы пока тут поспим». Сижу, рыдаю... © Подслушано / VK

Когда мама нашла виш-лист, написанный сыном в начале 2000-х. Сразу видно, мальчик заботится о семейном бюджете

«Мама с папой!!! Подарите мне пожалуйста на день рождения тетрис за 75 рублей, пенал чупа-чупс за 21 рубль 50 копеек, фишки один пакетик 10 штук за 5 рублей. Если у вас нет денег, можете не покупать».

Бонус: письмо в будущее, которое еще не наступило

Когда сыну исполнялся годик, а было это в 2015 году, мы собрали дома всю нашу небольшую семью, включая родителей с обеих сторон и бабушку моего супруга. И попросили всех гостей написать для именинника поздравление, которое он откроет в день своего 18-летия, пожелать ему что-то важное в тот момент, когда он будет вступать во взрослую жизнь. Все пожелания я сложила в конверт, мы его запечатали и вклеили в первый фотоальбом. Осталось подождать еще 6 лет, и сын получит приветы из прошлого — даже от тех, кого с нами уже нет. Мне кажется, это очень ценно. Надеюсь, ему это тоже будет приятно. ADME

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