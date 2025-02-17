17 ситуаций, когда все выглядело не так, как оказалось на самом деле
Истории
15 минут назад
У каждого из нас бывали ситуации, в которых мы проделываем долгий путь от «Что здесь происходит?» до «А-а-а... Так вот оно что!» И хорошо, что люди не просто не упускают такие моменты, но еще и выкладывают их в сеть.
Просто хороший мальчик в уютной одежде
Главное — уметь найти подход
- Было мне 13, когда в школе открылся спортзал. Полкласса рвануло туда. Через месяц одноклассник рассказал, что тренер дал ему чудо-таблетки для роста мышц. Я выпросил одну. Дома ее нашла мама, устроила скандал, подключился папа. Он взял таблетку, лизнул и расхохотался. А потом принес мне такие же — это оказалась обычная аскорбиновая кислота с сахаром. Забавно, но друг, которому я об этом не рассказал, реально стал наращивать веса в зале! © Admin / Y-story
Плюшевый Шрек устроил настоящий лабиринт для глаз
Да с современными навигаторами и поболтать в дороге скоро можно будет
- Отцу 70. Едем с ним, включил навигатор. Через полчаса вдруг выдает: “Во у женщины работенка! Ни разу не сбилась! И как она только узнает, куда нам ехать?” Я: “Бать, это программа”. Он смотрит на меня, потом снова на телефон, потом снова на меня и говорит: “Во дурдом… А я еще думал напомнить, чтобы ты ей хоть спасибо в конце сказал". © Палата №6 / VK
«Мой племянник — полумальчик-полупес»
История о тех, кто не ест после шести
- Однажды ночью мне приснилось, что я ем самый вкусный в мире бургер. Такой сочный, горячий, с хрустящей булочкой… Я прям чувствовал, как откусываю кусок, и даже причмокнул от удовольствия. А потом просыпаюсь от громкого "Мя-я-я-я-у-у-у" и понимаю, что зубами держу хвост нашего кота. Больше он со мной не спал. © Палата №6 / VK
Прогулочный полет в облаках
Бытовой хоррор
- Ночью пытаюсь уснуть. В какой-то момент чувствую, как что-то медленно так касается моей ноги… Холодное, скользкое, и будто двигается! Сердце чуть не остановилось, я подскакиваю, уже придумывая, кто меня ночью жрать пришел. Включаю свет — а это… зарядка от телефона, которая валялась на кровати. © Палата №6 / VK
«Делала фотосессию при сильном ветре в дюнах, и на одной из наших фотографий получилась ну прям жуть какая-то»
Зато доброе дело сделал...
- Решил я как-то помыть свою машину во дворе. Набрал ведро воды, взял мочалку из гаража и пошел к парковке мыть машину. Мою-мою, вдруг ко мне мужик подходит и говорит: "Денег я тебе не дам!". Я ничего не понял, думал, прикалывается, а потом осознал, что номера на машине не мои! Такой же цвет, такая же марка, даже диски похожи, но машина не моя... © Палата №6 / VK
"Где-то среди этой кучи лап есть собака"
Амнезия как в бразильских сериалах
- Я не помню, когда мы виделись, но я точно уже не впервые ее видел. Рыжие волосы и голубые глаза — вот это сочетание. Очень красивая девушка, трудно ее не запомнить. На этот раз пересеклись в кафе. Я рискнул и подошел знакомиться.
— Привет.
— Привет, Дим.
— А мы знакомы?
— Да. Я же девушка твоего двоюродного брата, ты что, забыл?
Мда-а-а-а-а, что-то у меня с памятью вообще беда. Как же неловко было! © Палата №6 / VK
Зачем нужны ходули, если можно отрастить свои?
Не спешите с выводами
- Начала встречаться с парнем. Сильно влюбилась, но в последнее время он казался мне странным. Как будто с ним что-то случилось, и он не мог мне об этом сказать. Решила проверить его телефон. В переписках ничего, в звонках пусто. Поговорила с ним — оказалось, что его любимая кошка плохо себя чувствует, поэтому он сам не свой. А я, дура, в измене его подозревала... © Палата №6 / VK
Такую версию «Русалочки» мы еще не видели
Счастливые часов не наблюдают
- В соцсети выложила фото с юбилеем свадьбы — 15 лет. Фото нашла в интернете, какая-то открытка, потому что свои личные фото не люблю выкладывать. Ну вот, довольная, получаю поздравления от знакомых. На днях надо было с сыном оформить карту, и я вдруг понимаю, что ему уже не 14 лет, а 15. Когда упустила момент, что за временем не слежу? А, и свадьба у нас была 16 лет назад. © Палата №6 / VK
«Дверная ручка на самом деле за телевизором»
- Мой мозг просто сломался, пытаясь понять, что здесь происходит. © SudhaTheHill / Reddit
А у словосочетания "все не то, чем кажется" еще много практических примеров. Вот только часть из наших подборок:
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