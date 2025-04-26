20+ персонажей, которые щедро сыпанули перца в пресную жизнь окружающих

Порой люди такое вытворяют, что не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать. А можно не делать ни того, ни другого, а вместо этого показать их деяния в сети. Так пользователи из этой статьи и поступили: тут и горе-повара, и слишком творческие дети, и сотрудники ресторанов, которые умеют по-настоящему удивить клиентов. Гляньте-ка. А в конце статьи вас ждет парочка бонусных историй.

"Моя мама погладила деньги, потому что на них были "складки". Это довольно значительная сумма"

"У всех жена так делает? Или только моя?"

Сочувствую. У вас есть друзья или родственники, у которых можно пожить? © DeepBlueDiariesPod / Reddit

"Ссыпал сюда остатки хлопьев. Жена почему-то не очень довольна"

"Я потратила 4 часа, чтобы испечь 3 разных торта. Затем я обнаружила, что кто-то из моей семьи насыпал соль в емкость для сахара, и все торты соленые"

"Мой муж ест сыр вот так"

"Вот что я вижу каждое утро, заходя в ванную"

"Мой ребенок уронил бутылку кетчупа и сломал крышку. Не могла дождаться, когда бутылка закончится, чтобы купить новую, и угадайте, что?"

«Мы с девушкой переехали и она сказала, что для меня в гардеробной уже не хватит места»

«Мой сосед купил надувную лошадь размером с настоящую...»

Дареному коню в зубы не смотрят. © Seuss22 / Reddit

«Жена не могла дождаться, чтобы опробовать наше новое джакузи»

Хорошо, что у нее был зонтик, а то могла бы промокнуть. © Bentup85 / Reddit

«Хозяин квартиры пытался прорваться ко мне без предупреждения. Только я всегда запираюсь на цепочку»

"Жена сделала бутерброд нашему ребенку, а остатки отправила в мусорку"

«Специально на лето купила себе рваные джинсы, но до них добралась мама»

«Этот парень накладывал еду прямо на поднос. Просто почему, ну почему?»

"Жена не разрешает выбрасывать использованную свечку, потому что однажды нашему 3-летнему сыну исполнится 10, и вот тут-то она и пригодится"

"Это то, что принесли мне в ресторане на мой день рождения"

"С днем рождения, а теперь уходите". © MelodiesOfLife6 / Reddit

«Пока остальные 16-летние девочки ходят по дискотекам и встречаются с мальчиками, моя дочка делает это»

«Фоткался для скидочной карты. Жена сказала „выглядеть настолько поехавшим, насколько это возможно“. Кажется, у меня получилось»

«Первый раз готовлю киш лорен, как вам?»

«Менял тут дверные ручки. Оказалось, что предыдущие хозяева решили шуткануть и положили в замочную скважину игрушечного паука. Меня чуть кондратий не хватил»

Я бы рухнул в обморок, когда это увидел? О да. Я бы все равно считал это лучшим розыгрышем на свете? О да. © ThatOneShortie** / Reddit

«Я тут переехал и единственное, что сказал мне сосед: „Не паркуйся перед моим домом“. Угадайте, чья машина сейчас стоит под моим домом?»