16 переписок с людьми, у которых логика порой прихрамывает

Когда раньше мы отправляли телеграммы, мы писали кратко и строго по делу. А вот в сообщениях в мессенджерах нам нет нужды экономить слова. В итоге переписка может завернуть в такие дебри, что понять ее логику станет сложно, но при этом очень любопытно.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Ghost687 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Убойные переписки / VK

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© bardulya / Twitter Белади 2 часа назад Ещё дней пять назад я бы над вами посмеялась)

У нас воды дома почти небыло, и если хочешь стирать днём, а не полвторого ночи, то чеши на импровизированную колонку. И нет, коромысло тебе, к сожалению, не дадут. Так как-нибудь. - - Ответить

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Находчивые люди, как показывают эти истории, найдут выход даже там, где остальные видят тупик.

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Еще одну отличную порцию сообщений, которые удивляют не меньше, чем соленый кофе, можно прочитать здесь.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: СМС приколы / VK

Если вам понравились эти слегка абсурдные переписки, то эти сообщения от родителей с долей сарказма наверняка вам тоже придутся по вкусу.

Внимание: в сентябре 2023 года мы исправили фактические неточности в этой статье.