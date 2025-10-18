20+ историй о том, как люди обрели друзей при неожиданных обстоятельствах

Десять лет назад пришла на первую в своей жизни работу. И чуть ли не с первых дней стала со всех сторон слышать, что мы одинаково себя ведем с одной девушкой-коллегой. Так сильно похожи были именно поведением, что нас путали. Коллеги думали, что мы над ними издеваемся, так похоже отвечая и реагируя))

И это при том, что внешне тогда мы были абсолютно разными (у меня было черное каре, у нее длинные русые волосы).

Ну мы на этой почве начали общаться. Работала я там полгода, а родной человек, с которым я на связи каждый день, у меня есть уже десять лет.