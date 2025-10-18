20+ историй о том, как люди обрели друзей при неожиданных обстоятельствах
Жизнь постоянно подкидывает сюжеты, которые не придумает ни один сценарист. Вот коллекция таких моментов — невыдуманных, порой абсурдных, но всегда теплых историй о том, как случайное столкновение судеб двух людей превращалось в нечто большее.
- Как ни странно, но свою лучшую подругу я нашла 15 лет назад. Сейчас мне 50+. Познакомились мы в поезде, ехали в одном купе. Разговорились. Оказалось, что живем в одном доме, в соседних подъездах. До этого ни разу не встречались. Дружим 15 лет, и это самая настоящая дружба. И в горе, и в радости человек всегда рядом — и словом, и делом. В любое время суток. Когда у подруги проблемы с деньгами и ты, покупая себе продукты, покупаешь и ей. Потом ситуация меняется, и уже она приносит тебе и суп, и котлеты.
Это когда возвращаешься из отпуска, а в холодильнике полный обед и еще вкусняшка, испеченная твоей подругой. И когда ты даешь в долг приличную сумму денег, то точно знаешь, что долг тебе вернут.
Люблю эту семью, дорожу ими. Радуюсь их успехам, переживаю вместе с ними, если что-то идет не так. Никогда не верила, что можно в таком зрелом возрасте найти настоящих друзей, но жизнь умеет удивлять. © Polyarnayasova / Pikabu
- Мои родители очень хорошо подружились с родителями моего бывшего парня. И если наши мамы просто неплохо общались, то вот отцы стали лучшими друзьями буквально после двух встреч. Ездили вместе на рыбалку, виделись чуть ли не каждый день, и даже договорились строить вместе баню. В этот момент я уже понимала, что с парнем у меня ничего не выйдет, поэтому поговорила с папой и все ему рассказала. Думала, что они общаются только из-за нас. Но оказалось, наши отношения их не особо волнуют. Мы с парнем расстались и перестали видеться, зато наши отцы все-таки построили баню. Я не удивлюсь, если они и сейчас там сидят. © Карамель / VK
- Стою в кабинке мужского туалета в торговом центре. Вдруг в туалет забегает какая-то женщина и истошно кричит: «Кевин! Ты здесь, милый?» Полная тишина. И тут из соседней кабинки внезапно раздается голос: «Эй, мужик, ты случайно не Кевин?» Мы оба ржем. Женщина злится и уходит. Мы с парнем из соседней кабинки продолжаем болтать, потом встречаемся у раковин. Оказалось, у нас много общих увлечений. Спустя десять лет все еще дружим. © Frederick Wright / Quora
- Я познакомилась со своей лучшей подружкой три года назад. У нас столько всего общего оказалось! Подружились, стали часто видеться. А потом нам пришла в голову одна классная идея. Познакомили наших мам, они у нас одного возраста и со схожими интересами. И они тоже стали подружками. Теперь ездим на море вчетвером, они иногда тусят похлеще нас. Да и видятся чаще, обе на пенсии. А мы с подружкой пока свои графики сопоставим, то мамы пять раз увидятся и все новости о нас друг другу передадут. © Карамель / VK
- Как-то сидела, скучала и просматривала все странные объявления на сайте. И тут я наткнулась на один пост. Это была такая же молодая мама, как и я. Она недавно переехала в город и искала друзей. Нутром почувствовала, что мне нужно с ней связаться, поэтому отправила ей письмо. Мы встретились и познакомили наших детей. Теперь она моя лучшая подруга. Ездим вместе в отпуск, помогаем друг другу с детьми. Она была моей подружкой невесты, когда я вышла замуж, и была со мной в ночь, когда родился мой второй ребенок. © Pupupthin / Reddit
- Лет десять назад я начал встречаться с девушкой. Через три месяца сестра моей девушки завела отношения с каким-то парнем, и мы вчетвером начали проводить время вместе. В итоге мы подружились с тем парнем, и спустя десять лет до сих пор дружим, хотя оба много лет назад расстались с теми сестричками. © NorthWoodie / Reddit
- В моей школе распустили слух, что какая-то новенькая влюбилась в моего тогдашнего парня. Слух разлетелся, оброс подробностями, и в итоге мы с этой девчонкой возненавидели друг друга, даже ни разу не встретившись лично. После того, как мы расстались с парнем, я наконец-то поговорила с этой девушкой, и мы поняли, что большинство из услышанного нами было полной чушью. Теперь мы лучшие подруги! © thelove_hormone / Reddit
- Знакомая из моего общежития запостила фото хомяка. Оказалось, это хомяк ее соседки. Мне очень захотелось с ним поиграть, и я напросилась в гости. Сидим, играем с хомяком и болтаем с абсолютно незнакомой девушкой о том, как сильно мы обе мечтаем увидеть северное сияние. В итоге спустя два часа мы забронировали поездку в Норвегию. А теперь мы близкие подруги и живем в одном доме. И все из-за хомяка! © SarcasticPeach / Reddit
- Мне было 11 лет, и я пошла купить конфет в местном кондитерском магазине. Маленькая девочка рядом со мной крутила ручку у заводной игрушки-коробки. Когда из нее выскочил чертик, мы обе заорали. И тут девочка повернулась ко мне и выдала: «Привет, я Шеннон. Я живу в Германии и приехала в гости к родственникам. Хочешь остаться у нас на ночь?» Я согласилась, но сказала, что надо будет уточнить у мамы. Мама работала в магазине рядом. Мамы поболтали, и я пошла в гости к Шеннон. Мне сейчас 26, ей 27. Она живет на другом конце света, но иногда приезжает ко мне. Моя родственная душа на всю жизнь. © trailsnailprincess / Reddit
- Познакомились в первый день в детском саду. Каждый день уговаривала ее прийти ко мне домой, на ужин и поиграть. Только в конце учебного года она согласилась. Дружим уже 30 лет. Она была подружкой невесты на моей свадьбе. Моя дочь ее обожает. Ой, я забыла сказать, что в детском саду она была моей воспитательницей. Теперь она — член нашей семьи. © Otie1983 / Reddit
- Однажды в третьем классе я пошла с мамой в магазин и увидела полосатые брюки, в которые сразу влюбилась. Но мама не хотела их мне покупать. В понедельник в школе я увидела девочку из моего класса в точно таких же штанах. В моей голове сразу зародилась мысль пригласить ее на свой день рождения. Я почему-то посчитала, что она подарит мне эти брюки. Она этого не сделала. Спустя 18 лет мы — лучшие друзья. Даже несмотря на то, что в детстве я была жутко разочарована тем, что штаны мне так и не достались. © brittfmcdonald / Reddit
- Работала ландшафтным дизайнером у одной заказчицы, нам обеим было тогда около пятидесяти. С самого первого разговора я поняла, как много у нас общего: одна и та же любимая группа, любимая книга, один возраст, страсть к путешествиям. Вплоть до того, что у нас было одинаковое покрывало в спальне. Дружим уже почти 5 лет! © Pawleysgirls / Reddit
- Познакомились в фан-клубе «Звездного пути». Мне было 20, а ему 15. Сейчас мне 71, и мы до сих пор дружим. Сегодня вот обедали вместе. © weird-oh / Reddit
- Хотела купить в Канаде флисовые лежанки ручной работы для своих морских свинок, но доставка обходилась дороже, чем сами лежанки. Я из Австралии. В то время я зависала на сайте виртуальных питомцев. В чате там познакомилась с австралийкой, которая была в Канаде на отдыхе. Я попросила у нее забрать лежанки, привезти их в Австралию в багаже и отправить мне их почтой по стране. В итоге она доставила мне их лично. Это было 20 лет назад. Она до сих пор мой самый близкий друг и человек, которого я считаю членом семьи. © Lady_Penrhyn1 / Reddit
- Закончила школу, все друзья разъехались. И тут мне внезапно пишет бывший одноклассник, с которым в школе мы вообще не общались. Мы разговорились, стали часто списываться. Через пару недель как-то спрашиваю, как дела у его сестры. А он мне отвечает, что у него нет сестры, а только младший брат. В итоге выяснилось, что я спутала его с совсем другим парнем!
Оказалось, что он не мой одноклассник, но его папа был моим школьным учителем и рассказывал обо мне много хорошего. А с моим новым другом мы сталкивались пару раз только во время общих школьных поездок. Спустя два года мы наконец встретились вживую и болтали обо всем на свете, не силах остановиться. Еще через шесть лет я познакомила его со своим мужем. Наши родители тоже стали добрыми друзьями. До сих пор смеемся, когда вспоминаем, как мы познакомились. © Jvn Savitha / Quora
- Ехала на автобусе в другой город. Радуюсь, что удалось сесть одной. Но вдруг забегает бабушка с кучей пакетов и сумок и, как назло, устраивается рядом со мной. Едем. И тут я замечаю, что она на меня пялится. Не выдержав, поворачиваюсь, а она резко: «Ты студентка?» Киваю, а она вдруг сует мне в ладонь несколько купюр со словами: «На, доченька, чай попьешь. Ты, похоже, умница».
Я аж опешила. Стала отказываться, а она ни в какую. Потом мы разговорились. Она даже показала мне фото своей семьи, собаки и сада. Перед выходом обменялись телефонами. Уже который год я захожу к бабуле на чай каждый раз, когда бываю дома. Мы пишем друг другу письма, обсуждаем книги и просто делимся тем, что происходит в жизни.
- Опоздала на работу. Как назло, с утра было совещание. Место осталось только рядом с бесячим коллегой. Сидим уже второй час. И тут вдруг мой живот урчит так, что, кажется, услышал весь офис. Я успела только сложиться пополам. И тут этот коллега берет и толкает меня в бок. А потом, не отрывая взгляда от спикера, протягивает мне половинку бутерброда. Я в шоке уставилась на него. А он прошептал: «С тебя полстакана кофе». Я чуть не прыснула. В итоге кофе угощал тоже он. Оказалось, что в другом отделе работает его сестра. Оба такие душки! На прошлых выходных ходили в кино вместе, думаем как-нибудь выбраться на природу. На работе мы с ним, конечно, по-прежнему пререкаемся, но это не мешает нам быть друзьями.
- В юности снимала дом в деревне с подружками. Однажды в выходные осталась одна, решила затопить старую баню. Сижу на полке, наслаждаюсь... и вдруг звон в ушах, все поплыло. Лежу, сквозь туман слышу, как меня кто-то ругает и тащит. Оказалось, что это была вредная бабка-соседка, которая все время следила за нами с девочками и жаловалась нашим мамам. Оказалось, она увидела дым из бани и запертые ворота и решила, что у меня там свидание. Пробралась через огород, чтобы поругаться, а нашла меня без сознания и вытащила. С тех пор мы подружились. Она нас подкармливала, холодец носила, и зорко следила, чтобы к нам «посторонние» не заходили. Даже внука сватала. Прошло больше двадцати лет, а ее испуганные глаза до сих пор помню. © Svetlyput / Pikabu
- Моя предыдущая соседка по комнате съехала, и со дня на день должна была заехать новая. И вот как-то вечером возвращаюсь домой, открываю дверь и стою в полном шоке. Там очень перепуганная девушка отчаянно пытается осушить лужу в прихожей с помощью кучи бумажных полотенец и фена. Она только что приехала и уже почти затопила всю комнату, потому что решила, что кран в ванной должен отключаться автоматически. Это происшествие действительно задало тон всей нашей дружбе. © joyyfulsub / Reddit
- В детстве обожала лаять в ответ соседским собакам. Думала, что так общаюсь с ними. И вот как-то играю во дворе и лаю на собаку из-за забора. Заходит папа и со смехом говорит, чтобы я вышла на улицу и посмотрела, кто там. Так вышло, что это была другая девочка лет десяти, которая любила ходить по улицам и лаять, пытаясь общаться с собаками, запертыми в своих дворах. Естественно, мы стали очень хорошими подружками, пока она не уехала через пару лет. Знаю, что звучит бредово. © Avesa / Reddit
- Поругался в супермаркете с парнем примерно моего возраста. Затем снова столкнулись на парковке — были сложности с тем, чтобы разъехаться. Возвращаюсь домой, захожу, а там снова этот парень!
Выяснилось, что к нам в гости заехала тетя с подругой. Подруга была с сыном. Она сказала сыну, что в доме есть его ровесник, и он захотел купить мне что-нибудь приятное в подарок: оставил маму в машине и пошел в магазин, где мы и встретились в первый раз. Когда все выяснилось, мы долго смеялись и в итоге стали хорошими друзьями. © Idris Mai Jawi / Quora
- Зацепились как-то в соцсети с незнакомой женщиной на почве детей и пошло-поехало. Подружились, ездили в гости. Стали ближе, чем сестры. И вот как-то пишу ей, звоню. Молчит! Я в панике. Давай дергать ее знакомых. И оказалось, что она тяжело заболела. Знакомые по моей просьбе пришли к ней, вызвали врача, отвезли в больницу. Все обошлось. Подруга говорит теперь иногда: «Мы с тобой познакомились для того, чтобы ты меня спасла». А я ее не спасала. Я просто подняла шум. Берегите своих друзей! Звоните и переживайте, если они не отвечают! © Jasmyne75 / ADME
Десять лет назад пришла на первую в своей жизни работу. И чуть ли не с первых дней стала со всех сторон слышать, что мы одинаково себя ведем с одной девушкой-коллегой. Так сильно похожи были именно поведением, что нас путали. Коллеги думали, что мы над ними издеваемся, так похоже отвечая и реагируя))
И это при том, что внешне тогда мы были абсолютно разными (у меня было черное каре, у нее длинные русые волосы).
Ну мы на этой почве начали общаться. Работала я там полгода, а родной человек, с которым я на связи каждый день, у меня есть уже десять лет.