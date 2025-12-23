19 курьезных историй о том, как ревнивцы превращают жизнь в анекдот

Ох уж эти ревнивицы...Было и у меня такое-стукнулись как-то машинами с парнем, сфотографировали место аварии, заполнили декларацию, он пообещал мне дать контакты своего мастера по ремонту и оставил номер телефона. Через некоторое время перезвонил и дал номер телефона мастера. Прошло несколько дней, звонит незнакомый номер,ответила....Оооо, что я про себя услышала! Какими словами только та мадам меня не обзывала! В итоге я перезвонила тому мужику и все ему рассказала, грю, обратите внимание-в вашем телефоне копаются! Ибо не фиг.