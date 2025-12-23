Расчесался и бросил прямо с волосами свою расчёску под ноги или на заднее сиденье
19 курьезных историй о том, как ревнивцы превращают жизнь в анекдот
Иногда ревность бывает такой нелепой, что даже обижаться не получается — настолько смешно. Кто-то умудряется увидеть угрозу там, где ее нет и в помине, а обычная бытовая мелочь вдруг превращается в повод для «расследования века». Мы собрали истории, в которых ревнивцы сами загоняют себя в ловушку, а окружающим остается лишь наблюдать, как жизнь на пару минут становится чистым анекдотом.
- Недавно папа увидел в телефоне мамы звонки от некоего Владимира и закатил знатный скандал. Мама все отрицала, но ее телефон предательски выключился и не реагировал на попытки его оживить. Когда я вернулась домой, мы смогли включить телефон, и увидели, что отец перепутал с «Видеомиром», сервисом по подписке на видео. В итоге мы решили, что пора отправить отца к окулисту © СИТУАЦИЯ / VK
- Был у меня симпатичный начальник. Задержалась я однажды на работе, все уже ушли. Слышу, как вибрирует у шефа на столе мобильный. Вижу, что звонит жена и отвечаю ей: «Не переживайте, он телефон забыл». В общем, утром прихожу в офис, а там этот начальник мне взбучку устраивает. Мол, вернулся домой, а жена кричит про развод. И вот так я усвоила один важный урок — никогда не брать в руки чужие телефоны. Жена, кстати, тоже где-то с месяц приходила с проверками в разное время, расспрашивала о моем семейном положении. © omnivorous / Pikabu
- Отрастил я тут волосы, до плеч примерно. Отправили меня в командировку с нашим новым сотрудником, пусть будет Василий. Дорога дальняя, кондей в машине не работает, дай думаю, возьму с собой расческу, маленькая массажная щетка такая. А то волосы растреплет по дороге, а мне еще к людям идти. Съездили мы с ним в командировку, вернулись. Утром следующего дня Василий меня встречает словами: «Стоять!» И фотографирует меня, а точнее мою косичку на затылке.
— Вася, в чем дело-то?
— Ты вчера в машине расческу свою забыл, а я как тебя отвез, жену с работы поехал забирать. Села она в машину и в аккурат эту расческу нашла, а на ней волосы твои длиннющие. И весь вечер мне мозги делала. И все мои оправдания: что сотрудник у нас такой, что с волосами, что в командировку ездили, звучали как нелепые, дешевые, наспех придуманные отмазки. Вот сейчас ей фото отправлю — пусть знает, что не вру. © ipetrolleum / Pikabu
- Муж по работе мотался в командировки. А у нас дома краны резко стали барахлить и со светом что-то случилось. Пришлось вызывать мастеров. Старшему тогда около четырех было, а младшему около трех. И вот папа приезжает, а ему с порога на два голоса рассказывают, что к маме каждый день дяди разные ходили и мама с ними что-то делала в кухне. А один дядя даже в спальню заходил. Папа замер и на меня смотрит. Я объясняю про неполадки, вроде успокоились. И тут старший: «А один дядя в ванне мылся!» Это слесарь проверял, как работает смеситель, долго его крутил, пока настроил, ну и воду включал постоянно. © Шаманка / ADME
- Мой прошлый мужик ревновал к бывшему. С бывшим мы коллеги, и просто сменить работу в нашем городе не вариант. Мой тогдашний мужчина ужасно бесился и чуть ли не через день заводил разговоры о бывшем. Говорил, что зарплата у него хорошая, одет всегда с иголочки, знакомы мы с ним почти десятилетие. Переживал, что я рано или поздно к нему вернусь. В общем, так мне его расхвалил, что я снова присматриваться стала. А что? Мужик красивый, получает по меркам нашего города хорошо, расстались по глупости. Так и вернулась я к бывшему, о котором два года до этого слышать ничего не хотела. © Подслушано / Ideer
- Давно, еще после института, снимал я с тогдашней супругой комнату в спальном районе и с хозяйской мебелью. И вот готовимся с женой ко сну. Вдруг ее лицо краснеет и раздается крик: «Кто она?» Я не понимаю, о чем речь. Жена вопит: «В зеркало посмотри!» — и показывает мне на спину. Смотрю, а там три тонкие царапины. И только через час стало ясно, что виноват в этом старый диван. Лег на него и почувствовал, как через покрывало и простыню мое плечо царапает пружина. И сразу нарисовалась свежая четвертая параллельная отметина на том же месте. Отодвигаю белье, продавливаю диван и достаю пальцем пружину: «Вот она, твоя соперница». © ArtemBoo / Pikabu
- Пришел новый директор и набрал в команду девушек с высшим образованием. Одна красивее другой. Мой муж — руководитель, и теперь с ним в кабинете сидят семь красавиц, причем достаточно успешных. Муж сначала не говорил об этом, чтобы я не ревновала. Я узнала случайно. Сейчас вижу, что он стал критичнее смотреть на меня. Мне еще нет даже тридцати, но уже появились комплексы насчет возраста, внешности и своего ума. Живу в ожидании, что муж мне изменит или бросит. © Подслушано / Ideer
- У нас с мужем практикуется такая забава: приходя домой, он иногда шутливо-грозно спрашивает меня: «Где он?!» Любовник, то есть. Тут как-то муж ждет меня домой на обед. Я врываюсь в квартиру и с порога грозно ору: «Где она?!» — и вижу в туалете тетеньку — председателя нашего ТСЖ, зашедшую, как выяснилось, опломбировать счетчики расхода воды. Тетенька покраснела и быстро ретировалась со словами: «Э-э-э... Я пошла. Пусть вам муж все объясняет». © Region89 / Pikabu
- Моя сестра, ее дочь от первого брака, ее второй муж и велосипед живут на девятом этаже. Однажды спускаются в лифте на прогулку: сначала муж и дочь, потом моя сестра с велосипедом. И вдруг муж закатывает истерику, что пока они спускались и лифт поднимался, к ней успел прибежать любовник, а потом он вышел на 7 этаже. Все на том основании, что при спуске лифт остановился на 7 этаже, но никто в него не зашел. Видимо, там просто люди устали ждать и решили спуститься по лестнице. © Роксолана / ADME
- Готовила мужу сюрприз на 30-летие: вечеринку со всеми друзьями и родственниками. Соответственно, всех нужно было обзвонить или списаться. И вот недавно муж взял мой телефон, хотел ответить на звонок курьера, пока я мылась. И как-то зашел в сообщения. А там куча переписок с непонятными мужиками. Такой скандал устроил, аж пена изо рта летела. А потом очень извинялся, когда мне удалось вставить слово, и объяснить, что это все его же друзья! К слову, это первое проявление ревности со стороны мужа за 10 лет брака. И мне даже немного приятно было, раньше думала, что он совсем меня не ревнует. Жалко только, что сюрприза не будет, но надеюсь, что наша вечеринка получится веселой и классной! © Не все поймут / VK
- Занимаюсь вокалом. На раздаче номеров к концерту меня и сокурсника ставят в дуэт. Соответственно, вместе репетируем и даже встречаемся в студии во внеурочное время, чтобы все проблемные места как следует вычистить. А дальше начинается цирк с конями: бывшего, но на тот период еще законного, мужа стукает по голове мысль: «Все женщины мне изменяли, и жена по-любому неверна!» На этой волне он лезет в мои переписки, а там картина маслом: «Ты в среду в 12 сможешь? Не, в 12 уже работа, давай лучше в 10».
Знал ли он, что мы с этим парнем в студии поем уже много лет? Знал. Был ли он поставлен в известность о том, что перед концертами все в студии репетируют? Наблюдал неоднократно. Мог ли он спросить и прояснить ситуацию? Нет, мне сразу сказали, какая я нехорошая женщина. Я покрутила пальцем у виска и пригласила мужа на репетицию. Отказался. И на концерт не пошел. Ему все было понятно! И когда мы разводились, был уверен, что я ухожу к тому парню. © marinafox / Pikabu
- Одноклассник, которого я видела последний раз в 1983 году, прислал мне «подарок» в соцсети. Я, как вежливый человек, послала ему ответный. И тут началось... Мне написала дама с наездом, мол, почему вы дарите «подарки» моему мужу? Что у вас было, и когда? И кто вы такая, чтобы с моим мужем переписываться? Вежливо, но твердо я ответила, что это был ответ на его подарочек, видела его я в последний раз сто лет назад и никакого желания общаться снова не имею, что нервы нужно лечить, и если есть проблемы с мужем, то поговорите с ним, а не кидайтесь на посторонних людей в интернете. После этого я вообще из той соцсети ушла, чтобы не общаться с неадекватами. © Светлана_psgbel / ADME
- Звонит мне девушка и спрашивает с наездом, кто я такая и зачем пишу ее Пете. Отвечаю, что Петя — мой парень, а она в ответ — что у него есть жена и ребенок. Вся жизнь за 3 года перед глазами пронеслась. Как ему удавалось такое скрывать? С родителями общаемся, в гости ездим — уж они-то сказали бы. В итоге после жаркого диалога выяснили, что ее мужа зовут так же, как моего парня, а общалась я с ее мужем, так как это мой бывший одноклассник и после вечера встреч обменялись контактами. Больше я с ним не общалась — нет уж. © Salamandra999 / Pikabu
- Давным-давно устроилась юристом в одну контору. Владелец — парень лет 30. Мне тогда 20 с копейками было. Работа нравилась, в коллектив влилась легко, общались на ты со всеми, писала исковые, принимала народ, моталась по судам.
Где-то через неделю шефу кто-то звонит, он бледнеет резко и подходит ко мне: «Так, сейчас сюда придет моя жена, сиди, не отсвечивай, с ней особо не разговаривай». Короче, оказалось, что это дико ревнивая особа. Увидела она меня и с этого дня начался ад: жена шефа заявлялась в любое время, садилась рядом со мной за стол, хватала документы, смотрела, что делаю. Однажды я даже увидела, что она ковыряется в моих документах, смотрит штамп в паспорте, действительно ли я замужем. Хватило меня на 2 месяца, потом уволилась. © tarjaonny / Pikabu
- Мы с коллегой как-то вместе оформляли корпоративный тариф в офисе оператора. Парень-консультант был очень вежлив, шутил и улыбался. Нормальный такой сотрудник, любит свою работу. Выходим из салона и на меня обрушивается шквал желчных обвинений. Оказывается, этот паренек-консультант на меня запал, а я охотно поддерживала флирт, не стесняясь присутствия коллеги. Вот тут-то я и узнала, что у нас с этим коллегой якобы только начали зарождаться отношения, а я вероломно предала его доверие и разбила сердце. Такие вот дела. Совсем даже и не обязательно с кем-то встречаться, чтобы вызвать приступ ревности. © Олень / ADME
- Засиделась в гостях у подруги. Возвращаюсь, а муж рвет и мечет: «Кто такой Костик? Признавайся, давно это у вас?» А я бы сама хотела знать, кто такой Костик, у меня из знакомых с таким именем — только сосед по даче, которому 5 лет — такой серьезный карапуз, там без шансов. И тут муж ставит перед мной ноут, в котором я в спешке не закрыла мессенджер и там мое последнее сообщение подруге: «Уже еду! Буду с Костиком!» И смайлики с сердечком. Дурацкий Т9. Я везла подружке костюм на новогоднюю вечеринку, который давно обещала дать поносить. Еле убедила мужа, что это автозамена, а не измена!
- Один раз на дежурстве дала свой телефон пациентке, чтоб она позвонила мужу и он ее забрал (в госпитализации не было необходимости). Так она на следующий день мне позвонила с разносом, какого фига я ее мужу по ночам названиваю. © doctorAlena / Pikabu
Ох уж эти ревнивицы...Было и у меня такое-стукнулись как-то машинами с парнем, сфотографировали место аварии, заполнили декларацию, он пообещал мне дать контакты своего мастера по ремонту и оставил номер телефона. Через некоторое время перезвонил и дал номер телефона мастера. Прошло несколько дней, звонит незнакомый номер,ответила....Оооо, что я про себя услышала! Какими словами только та мадам меня не обзывала! В итоге я перезвонила тому мужику и все ему рассказала, грю, обратите внимание-в вашем телефоне копаются! Ибо не фиг.
- Когда только начинали встречаться с будущей женой, на фоне ссоры она попросила показать историю браузера. Ну, я показал — ничего сильно криминального не было. А у нее последний запрос был: «Боярский без шляпы». Такого я никак не ожидал. Ссора переросла в ржач. И все годы в браке, если среди ночи телефон жужжит у жены, я говорю: «Тебе там Боярский пишет». © ulken / Pikabu
- Выхожу из ванной, а жена стоит, телефоном моим трясет. Говорит: «Значит, как мне, так фен на Новый год, а любовнице — бриллианты!» Я ничего не понимаю, говорю, мол, ты чего? А она мне сует под нос экран с сообщением. Как же я ржал, ведь там было написано: «Забери алмазные диски для своей болгарки». Друг, с которым мы вместе заказ делали, сообщал, что пришли диски для моей шлифовальной машинки. А женушка моя, которая в строительных работах не разбирается вообще, как увидела слово «алмазные», так сразу додумала, что я себе завел любовницу из Болгарии и дарю ей драгоценности. А чтобы она не спалила — заказываю их через друга. Л — логика.
Парам, которые целиком и полностью доверяют друг другу, тоже скучать не приходится. Вот как раз истории о семьях, по которым ситкомы снимать можно.