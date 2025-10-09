15 комиксов о том, как же сильно изменилась наша жизнь за какие-то 10-20 лет

Нет уж, спасибо, я раньше мечтала о ресторанах, а сейчас лучше домой гостей позову 😂.

Дома можно и ноги под себя подогнуть так, как удобно, и в туалет с удобством сходить... Если не хочется готовить - есть доставка, да и повод навести в квартире порядок лишним не бывает 😅. Иногда такая мотивация очень помогает, если ну оооочень сильно не хотелось этим заниматься...))

Не нужно переживать о чистоте стола и приборов, не нужно никуда идти/ехать, не обязательно делать укладку и наряжаться, ну и так далее))



Кому как удобнее, в общем)

Мне уютнее дома)