Да лааадно... почитайте о работе рядовых сотрудников в мировых корпорациях
15 комиксов о том, как же сильно изменилась наша жизнь за какие-то 10-20 лет
Всего каких-то 10–20 лет назад мы жили совсем в другой реальности. Тогда казалось, что это — привычный мир, но оглядываясь назад, понимаешь, насколько все изменилось: от технологий и привычек до того, как мы общаемся и отдыхаем. К примеру, вспомните, как раньше нас удивляла работа на удаленке и сравните это с нашими сегодняшними реалиями. Эти комиксы с юмором и легкой иронией показывают, как сильно преобразилась наша жизнь за удивительно короткое время.
Люди по-другому смотрят на переработки и все решительнее отстаивают свои права
Время, потраченное на себя, становится ценным
Да и очередь за забором куда-то исчезла
Никого уже не удивляет работа на удаленке
Понятие о классном отдыхе и экзотике тоже меняются. Даже тренд на избинг появился
То, что раньше считалось роскошью, утратило свою привлекательность
Люди стали пробовать больше нового и интересного
Занятия спортом стали модными
Шоппинг тоже изменился. В онлайн-магазин можно сходить в любое время суток
Раньше мы звали друзей в гости на чай, а сейчас ходим в кофейни за общением и за вкусным кофейком
Очень классно в таком формате встречаться время от времени с друзьями.
Да и на дни рождения мы принимали гостей дома и готовили сами (порой ужасно уставая), а сейчас идем в ресторан
Нет уж, спасибо, я раньше мечтала о ресторанах, а сейчас лучше домой гостей позову 😂.
Дома можно и ноги под себя подогнуть так, как удобно, и в туалет с удобством сходить... Если не хочется готовить - есть доставка, да и повод навести в квартире порядок лишним не бывает 😅. Иногда такая мотивация очень помогает, если ну оооочень сильно не хотелось этим заниматься...))
Не нужно переживать о чистоте стола и приборов, не нужно никуда идти/ехать, не обязательно делать укладку и наряжаться, ну и так далее))
Кому как удобнее, в общем)
Мне уютнее дома)
Жизнь в мелочах стала удобнее
Новые услуги — такие, как клининг и доставка — сильно облегчают жизнь
Вуз сейчас не маркер престижности
Двухнедельные интернет-курсы и 5-6 лет высшего образования! Сравнили ж*пу с пальцем!