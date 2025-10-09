15 комиксов о том, как же сильно изменилась наша жизнь за какие-то 10-20 лет

Народное творчество
3 часа назад
Всего каких-то 10–20 лет назад мы жили совсем в другой реальности. Тогда казалось, что это — привычный мир, но оглядываясь назад, понимаешь, насколько все изменилось: от технологий и привычек до того, как мы общаемся и отдыхаем. К примеру, вспомните, как раньше нас удивляла работа на удаленке и сравните это с нашими сегодняшними реалиями. Эти комиксы с юмором и легкой иронией показывают, как сильно преобразилась наша жизнь за удивительно короткое время.

Люди по-другому смотрят на переработки и все решительнее отстаивают свои права

Время, потраченное на себя, становится ценным

Да и очередь за забором куда-то исчезла

Apple_music
2 часа назад

В некоторых конторах до сих пор говорят про очередь из желающих

Никого уже не удивляет работа на удаленке

Понятие о классном отдыхе и экзотике тоже меняются. Даже тренд на избинг появился

То, что раньше считалось роскошью, утратило свою привлекательность

Люди стали пробовать больше нового и интересного

Занятия спортом стали модными

Шоппинг тоже изменился. В онлайн-магазин можно сходить в любое время суток

Раньше мы звали друзей в гости на чай, а сейчас ходим в кофейни за общением и за вкусным кофейком

Да и на дни рождения мы принимали гостей дома и готовили сами (порой ужасно уставая), а сейчас идем в ресторан

Муси-пуси
1 час назад

Нет уж, спасибо, я раньше мечтала о ресторанах, а сейчас лучше домой гостей позову 😂.
Дома можно и ноги под себя подогнуть так, как удобно, и в туалет с удобством сходить... Если не хочется готовить - есть доставка, да и повод навести в квартире порядок лишним не бывает 😅. Иногда такая мотивация очень помогает, если ну оооочень сильно не хотелось этим заниматься...))
Не нужно переживать о чистоте стола и приборов, не нужно никуда идти/ехать, не обязательно делать укладку и наряжаться, ну и так далее))

Кому как удобнее, в общем)
Мне уютнее дома)

Жизнь в мелочах стала удобнее

Новые услуги — такие, как клининг и доставка — сильно облегчают жизнь

Вуз сейчас не маркер престижности

Бруннера
2 часа назад

Двухнедельные интернет-курсы и 5-6 лет высшего образования! Сравнили ж*пу с пальцем!

Впрочем, кое-что остается неизменным — любовь к хорошим книгам, которую мы передаем своим детям

