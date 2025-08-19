15 хлестких комиксов о том, как изменилась наша жизнь с появлением гаджетов
Кажется, все нынешние удобства в виде умной техники и телефонов были у нас всегда. А ведь каких-то лет 15-20 назад мы и представить не могли, каково это: вызывать и оплачивать такси одним нажатием кнопки, выбирать еду и одежду в интернете, а не магазине. Вот мы и решили создать комиксы о том, как гаджеты изменили нашу повседневную жизнь.
Все изображения в статье созданы с помощью искусственного интеллекта.
Раньше свои личные переживания мы доверяли только близким. Но сейчас многие охотно рассказывают о своей жизни в соцсетях
С появлением мобильных телефонов узнавать о том, где твои близкие, стало намного проще
С развитием соцсетей знакомства все чаще происходят в интернете, а не на улице
Появились голосовые помощники, которые могут и поговорить с тобой, и на работу разбудить
А на второй картинке она сказала это в 00:01, и для робота это «завтра» наступит через 31 час.
Как здорово, что соцсети напоминают нам о днях рождениях друзей и знакомых!
Это только в том случае, когда их правильно указали. Однако есть люди, которые специально ставят какие-то левые даты. Не знаю зачем
Рецепты любимых блюд передавали от поколения в поколение. А сейчас нужно ой как постараться, чтобы найти удачный рецепт в интернете
Мы теперь сию минуту можем узнать прогноз погоды или расписание транспорта
помню, раньше были картинки нa логику в журналах. там надо было определить, что нa картинке не правильно. так вот нa правой картинке: надпись bus, а в речевом пузыре текст нa русском. далее: автобус, который нa картинке, едет от нас, так как видим задние фонари (стоп-сигналы) и судя по ширине проезжей части здесь односторонне движение. если принять это за истину, тогда остановка не нa той стороне, а девушка не понятно кому орет.
Обмануть родителей теперь практически невозможно
Объяснять некоторые вещи стало гораздо проще
Мы начали по-другому относиться к прогулкам
Расставания раньше выглядели куда драматичнее. А сейчас можно просто удалить совместные фотографии в соцсетях
Что за дурацкое противопоставление? Когда человек зачищает соцсети после разрыва отношений – это не менее драматично.
Вы ещё скажите, что люди стали меньше чувствовать🤦🏻♀️
Значимые фотоснимки уже не кажутся чем-то уникальным
Ну, у моих котов много фото, которые они, наверное, если бы умели говорить, то потребовали бы удалить. Да кому я вру… у меня весь телефон забит такими фотками.
Но от этого фото не перестали для меня быть бесценными 😻
Благодаря смартфонам мы готовы пробовать новое
думаю, такие покупатели купят товар с ураном-235, потому что в нём содержится много энергии.
У нас появилось больше шансов получить желаемое
Теперь любимый сериал гораздо доступнее, а еще он может стать поводом для знакомства
Хлесткости особой не заметила.
Но вот чем реально хорош телефон - можно запечатлеть вечернее свидание у котиков на аллее)