15 хлестких комиксов о том, как изменилась наша жизнь с появлением гаджетов

Интересное
2 часа назад

Кажется, все нынешние удобства в виде умной техники и телефонов были у нас всегда. А ведь каких-то лет 15-20 назад мы и представить не могли, каково это: вызывать и оплачивать такси одним нажатием кнопки, выбирать еду и одежду в интернете, а не магазине. Вот мы и решили создать комиксы о том, как гаджеты изменили нашу повседневную жизнь.

Все изображения в статье созданы с помощью искусственного интеллекта.

Раньше свои личные переживания мы доверяли только близким. Но сейчас многие охотно рассказывают о своей жизни в соцсетях

С появлением мобильных телефонов узнавать о том, где твои близкие, стало намного проще

С развитием соцсетей знакомства все чаще происходят в интернете, а не на улице

Появились голосовые помощники, которые могут и поговорить с тобой, и на работу разбудить

Как здорово, что соцсети напоминают нам о днях рождениях друзей и знакомых!

Бруннера
7 часов назад

Это только в том случае, когда их правильно указали. Однако есть люди, которые специально ставят какие-то левые даты. Не знаю зачем

-
-
Ответить

Рецепты любимых блюд передавали от поколения в поколение. А сейчас нужно ой как постараться, чтобы найти удачный рецепт в интернете

Мы теперь сию минуту можем узнать прогноз погоды или расписание транспорта

Александр
57 минут назад

помню, раньше были картинки нa логику в журналах. там надо было определить, что нa картинке не правильно. так вот нa правой картинке: надпись bus, а в речевом пузыре текст нa русском. далее: автобус, который нa картинке, едет от нас, так как видим задние фонари (стоп-сигналы) и судя по ширине проезжей части здесь односторонне движение. если принять это за истину, тогда остановка не нa той стороне, а девушка не понятно кому орет.

-
-
Ответить

Обмануть родителей теперь практически невозможно

Объяснять некоторые вещи стало гораздо проще

Мы начали по-другому относиться к прогулкам

Расставания раньше выглядели куда драматичнее. А сейчас можно просто удалить совместные фотографии в соцсетях

che.che
2 минуты назад

Что за дурацкое противопоставление? Когда человек зачищает соцсети после разрыва отношений – это не менее драматично.
Вы ещё скажите, что люди стали меньше чувствовать🤦🏻‍♀️

-
-
Ответить

Значимые фотоснимки уже не кажутся чем-то уникальным

Долго ели торты - не налезли шорты
7 часов назад

Ну, у моих котов много фото, которые они, наверное, если бы умели говорить, то потребовали бы удалить. Да кому я вру… у меня весь телефон забит такими фотками.
Но от этого фото не перестали для меня быть бесценными 😻

-
-
Ответить

Благодаря смартфонам мы готовы пробовать новое

Hgf Jgf
7 часов назад

думаю, такие покупатели купят товар с ураном-235, потому что в нём содержится много энергии.

-
-
Ответить

У нас появилось больше шансов получить желаемое

Теперь любимый сериал гораздо доступнее, а еще он может стать поводом для знакомства

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
7 часов назад

Хлесткости особой не заметила.
Но вот чем реально хорош телефон - можно запечатлеть вечернее свидание у котиков на аллее)

Комментарий с изображением на AdMe.Media
-
-
Ответить

Похожее