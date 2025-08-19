15 хлестких комиксов о том, как изменилась наша жизнь с появлением гаджетов

Кажется, все нынешние удобства в виде умной техники и телефонов были у нас всегда. А ведь каких-то лет 15-20 назад мы и представить не могли, каково это: вызывать и оплачивать такси одним нажатием кнопки, выбирать еду и одежду в интернете, а не магазине. Вот мы и решили создать комиксы о том, как гаджеты изменили нашу повседневную жизнь.