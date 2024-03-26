Мммм... шутка про "извинись" мигрировала по всем сайтам вплоть до Петросяна, и наконец добралась до Адми...
16 переписок с родителями, которые не разводят там всякие муси-пуси, а общаются посредством сарказма
Некоторые родители любят сюсюкаться со своими детьми, другие применяют на них метод кнута и пряника, третьи ведут себя очень строго, а некоторые и вовсе дают своим чадам полную свободу. Но родители из этой подборки просто не умеют общаться со своими детьми без порции сарказма и иронии.
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Общение с детьми тоже редко бывает скучным. Если у вас есть желание посмеяться всласть, самое время заглянуть в эти статьи:
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