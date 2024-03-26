16 переписок с родителями, которые не разводят там всякие муси-пуси, а общаются посредством сарказма

Народное творчество
2 часа назад

Некоторые родители любят сюсюкаться со своими детьми, другие применяют на них метод кнута и пряника, третьи ведут себя очень строго, а некоторые и вовсе дают своим чадам полную свободу. Но родители из этой подборки просто не умеют общаться со своими детьми без порции сарказма и иронии.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Fideli0 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: dyadka1337 / Pikabu

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK

Внимание: в январе 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.

Общение с детьми тоже редко бывает скучным. Если у вас есть желание посмеяться всласть, самое время заглянуть в эти статьи:
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