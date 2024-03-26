16 переписок с родителями, которые не разводят там всякие муси-пуси, а общаются посредством сарказма

Некоторые родители любят сюсюкаться со своими детьми, другие применяют на них метод кнута и пряника, третьи ведут себя очень строго, а некоторые и вовсе дают своим чадам полную свободу. Но родители из этой подборки просто не умеют общаться со своими детьми без порции сарказма и иронии.

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Тревожное Пирожное 11 минут назад Мммм... шутка про "извинись" мигрировала по всем сайтам вплоть до Петросяна, и наконец добралась до Адми... - - Ответить

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Евга 47 минут назад Последняя переписка - это я из будущего (( - - Ответить

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Смешные приколы и переписки / VK

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