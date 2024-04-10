17 сообщений, которые стали не меньшей неожиданностью, чем соленый кофе

Про не спишь - был заказчик из Америки, поляк, учился когда-то в Москве. Первое время переписывались, потом он начал звонить. Разница во времени существенная, я уже спала, а у него только вечер начинался. С каждым разом все дольше и дольше болтал и не только по делу. Часа по полтора, я его проклинала, он там спать шел, а у меня уже утро. Но очень интересный, русский знал хорошо, в другое время я бы с удовольствием с ним общалась. Три месяца с ним работали. Закончила, он опять позвонил, сказал, что ему будет очень не хватать наших разговоров, оказывается, он чувствовал себя как в молодости, в Москве, вспоминал прогулки по Тверскому бульвару и Неглинной, практику в театре и своих друзей. Ну ладно, раз вспоминал))