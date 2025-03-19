10+ читателей ADME получили подарки, от которых можно содрогнуться
Истории
34 минуты назад
Получая подарки, мы мечтаем, чтобы даритель угадал с нашими предпочтениями и желаниями. Ведь иногда можно получить такие сюрпризы, от которых хоть стой, хоть падай.
- Коллега решила поблагодарить меня повидавшей виды плиткой шоколада. Я не взяла. Через час мне отправили ее курьером. Переслала размокшую плитку обратно. Попытались передать в третий раз. Уже жижа осталась! Через день она встретила меня и сходу попросила одолжить ее дочери на свадьбу мою легкую белую курточку. Это очень нарядная и не совсем верхняя одежда. Но почему я должна одалживать свою вещь? Далее она положила глаз на мои туфли, которые тоже попросила одолжить. Дело было пару лет назад, все это можно было купить или взять в прокат. В общем, я не выдержала такого напора и выдала: «Может быть, вашей дочери еще и мое нижнее белье одолжить?» Больше она меня ни о чем не просила. © Ирина Ткаченко / Dzen
Прекрасно знаю эти конфеты и эту коробку. Поэтому могу сказать уверенно, что если ваш малыш и дальше будет жрать сладкое такими объемами, то диабет и ожирение - то, чем он порадует родителей к совершеннолетию.
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Иногда наша жизнь совершает такие кульбиты, что диву даешься. О таких историях, которые так и просятся в экранизацию, рассказали пользователи сети.
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