10+ читателей ADME получили подарки, от которых можно содрогнуться

Истории
34 минуты назад

Получая подарки, мы мечтаем, чтобы даритель угадал с нашими предпочтениями и желаниями. Ведь иногда можно получить такие сюрпризы, от которых хоть стой, хоть падай.

  • Коллега решила поблагодарить меня повидавшей виды плиткой шоколада. Я не взяла. Через час мне отправили ее курьером. Переслала размокшую плитку обратно. Попытались передать в третий раз. Уже жижа осталась! Через день она встретила меня и сходу попросила одолжить ее дочери на свадьбу мою легкую белую курточку. Это очень нарядная и не совсем верхняя одежда. Но почему я должна одалживать свою вещь? Далее она положила глаз на мои туфли, которые тоже попросила одолжить. Дело было пару лет назад, все это можно было купить или взять в прокат. В общем, я не выдержала такого напора и выдала: «Может быть, вашей дочери еще и мое нижнее белье одолжить?» Больше она меня ни о чем не просила. © Ирина Ткаченко / Dzen
Однажды нам на работе на 8 марта подарили что-то мыльное и рулон дешевой туалетной бумаги в блестящей упаковке. А устроила это жена хозяина, которая таким образом показала свое отношение к женской части коллектива. Мужчины стыдливо извинялась перед нами.
Свекровь подарила свитер, который вязала при мне же. А примеряла она его на меня со словами: "Я Ире (дочке) вязала, но ей не понравился цвет. Мышиный ей вообще не идет, так как она блондинка. Как раз будет тебе подарок ко Дню рождения". Я, кстати, тоже блондинка и до моего дня рождения было месяца три. Носить свитер не стала, поблагодарила "за подарок" и отдала тому, кому он был нужнее.
Жена до сих пор вспоминает, как ее маме на 60-летие начальница цеха, в котором она работала, подарила маленький, пустой, б/у березовый туесок. И эта мадам была самая имущая из всех присутствующих. Может быть она преподнесла такой презент, чтобы ее точно помнили?
Cвекровь подарила на новый год моему племяннику коробку конфет Ferrero Rocher. Они были в очень красивой упаковке с прозрачной крышкой. Он сразу же умял конфеты при бабушке. Коробку она с собой забрала и подарила ее моему сыну со словами: "Смотри, какая красота! Можешь туда всякие мелочи складывать".
Mayo_РПП
16 часов назад

Прекрасно знаю эти конфеты и эту коробку. Поэтому могу сказать уверенно, что если ваш малыш и дальше будет жрать сладкое такими объемами, то диабет и ожирение - то, чем он порадует родителей к совершеннолетию.

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Иногда наша жизнь совершает такие кульбиты, что диву даешься. О таких историях, которые так и просятся в экранизацию, рассказали пользователи сети.

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