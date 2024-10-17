15+ человек, которые раскрыли неожиданные секреты своей профессии
В современном мире существует огромное количество профессий. Многие из них стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Однако в любой работе есть как плюсы, так и минусы, о которых не многие догадываются. Пользователи сети поделились своим трудовым опытом и неожиданными секретами.
- Мой бывший парень — актер. Как-то раз мы пошли в театр вместе. Но когда представление закончилось, он начал подгонять меня на выход. Оказывается, актеры выходят кланяться до тех пор, пока все не выйдут из зала. © Подслушано / Ideer
- Работаю учителем старших классов. Порой бывает, что из-за усталости мы что-то забываем во время рассказа. В такие моменты мы просто обращаемся за помощью к ученикам, но аккуратно, так как старшеклассники могут сразу заметить подвох. Мы даем возможность ученикам закончить предложение. Говорим какую-нибудь чушь вроде: «И когда мы примем во внимание этот момент, то мы... что? Кто-нибудь знает?» Может показаться, что мы подталкиваем учеников быть внимательными и закрепить знания, что является часто используемой тактикой. Но на самом деле, у нас просто случился сбой в работе мозга и нам нужна помощь. © MrConsul / Reddit
- Ненавижу свою работу в call-центре. Целую неделю звоню людям и спрашиваю, не нужна ли им недвижимость. Если абонент не берет трубку, то мы начинаем долбить его 3 дня звонками. А если человек ответил и отказался, то через месяц мы должны еще раз ему позвонить. Вот такая вот работа. Так начальство нам еще высказывает, что клиенты не хотят покупать. Не знаю даже, откуда берутся все эти номера для обзвона. Они словно из ниоткуда появляются. © Подслушано / Ideer
- Работала три года в аэропорту в службе техподдержки. Так вот, в каждом полете случаются мелкие поломки, даже на новеньких самолетах. Всему виной огромные нагрузки при взлете и посадке. То электроника из строя выйдет, то закрылки. © Юлия Александрова / ADME
- Курочка гриль получается мягче и вкуснее из курицы, которая уже слегка «пропала». Срок хранения сырой курицы — 3 дня (условно), через 3 дня мы забирали ее с витрины. Потом убирали в глубокую заморозку. Доставали через время, размораживали, мыли и ставили на ночь мариноваться. Кстати, я даже не знаю, в чем мы мариновали. Приходил пакет без опознавательных знаков вообще. © RickiMik / Pikabu
- У меня в окружении много стоматологов. Многие из них совмещают работу в поликлинике и в частных клиниках. И рассказывают, что разница лишь в том, что в поликлинике пациентов лечат быстро, как на конвейере, а в частной тянут время, максимально растягивая каждое свое действие. Так пациенты видят, что к их проблеме относятся серьезно и лечат тщательно. Да и платить кучу денег за 2 часа работы не так подозрительно, как за какие-то полчаса. И все это при том же качестве. © Подслушано / Ideer
- Немного расскажу про мир юриспруденции. Большая часть времени в профессии — сидеть в коридоре суда, ожидая заседания. Когда нас спрашивают, можем ли мы выиграть дело, то реальный ответ: «Да кто же его знает!». Все потому, что иногда даже в самых очевидных делах происходят немыслимые вещи, которые потом приходится в следующих инстанциях исправлять. Кстати, номера статей и их цитирование в документы мы вставляем не для суда, а для заказчика. Когда мы делаем документы под себя и для себя, то они достаточно короткие и не цитируют половину законодательства. © Chddd1 / Pikabu
- В ресторанном бизнесе секрет в том, что «специальный соус» часто представляет собой просто умную смесь тех же ингредиентов, которые есть у вас в холодильнике: майонез, кетчуп и капелька чего-нибудь таинственного. © OkEngineer8233 / Reddit
О каких ресторанах речь? Быстрого питания?
Потому что в хороших ресторанах и соусы отличные и совершенно разнообразные.
- Работаю в техподдержке. Если в чате на вашу срочную проблему сотрудник техподдержки долго отвечает, то в половине случаев он просто не хочет с вами общаться и выжидает крайний срок реакции. Либо пока не ответит его коллега. Кстати, все самые срочные и очень важные запросы поступают от истеричных клиентов. Адекватные клиенты обозначают важность вопроса спокойно. А с истеричными клиентами решение заявки затягивается, иногда даже намеренно, и отдается приоритет адекватным клиентам. © Ne.sov71 / Pikabu
- Работаю кассиром. Когда собирается очередь, и прям нутром чувствуешь ненависть десяти человек, то один из стоящих обязательно скажет: «Позовите еще кассира!» Так и хочется встать и отправиться на поиски, а потом посмотреть на лица тех, кто остался ждать перед самой кассой. Но я открою секрет! Мы не в восторге от очередей, мы сами стараемся сделать все, чтобы от вас отделаться побыстрее. И не надо нас учить и отвлекать, потому что мы в прямом смысле считаем ваши деньги. © Подслушано / Ideer
- Работала в магазине консультантом. Всегда искала нужную вещь на складе. В 99% случаев находила. Так что спрашивайте. Если консультант нормальный, то это ему не в тягость. Мне даже нравилось, ведь люди так радовались. Надежда, казалось бы, уже была потеряна, а тут вот — нужный размерчик и последний экземпляр. © Nadi Ryder / ADME
- Я работаю в технической поддержке. В большинстве случаев я знаю решение проблемы почти сразу, ведь сталкиваемся с этим каждый день. Если я говорю: «Подождите одну секунду, я все проверю!», то это значит, что я ищу в поисковике вашу проблему. Если я говорю: «Подождите пару минут», то это значит, что я спрашиваю коллегу, знает ли он что-то. Если я говорю: «Мне нужно все тщательно проверить, поэтому я вам перезвоню», то это значит, что никто из моих коллег не имеет ни малейшего представления, в чем проблема. В таком случае мне действительно придется поработать. © zerbey / Reddit
- Зачастую на этикетках товаров от малоизвестных брендов информация о пищевой ценности может быть неточной. Об этом никогда никто не узнает. Дело в том, что после отправки пищевого продукта в лабораторию, дается заключение о пищевой ценности, но это последний раз, когда товар будут проверять. Чтобы произвести новый анализ в лаборатории, надо заплатить, но никто этого делать не будет. © Human_Cranberry_2805 / Reddit
- Касательно мануальной терапии скажу, что 90% пациентам требуется от 1 до 3 сеансов. Оставшимся 10% — еще по 1 разу каждые 1-3 месяца. При устройстве на работу в сетевые центры, с врача требуют проводить не менее 10 сеансов. В лучшем случае это бесполезно, но чаще вредно. В противном случае просто перестают направлять первичных пациентов. © Mcmerphy1985 / Pikabu
Купила массажное кресло с Алисой. Как же классно провожу с ней время! А какая экономия! За три месяца отстреляла 2000 евро. Смотришь телевизор и наслаждаешься...
- Как преподаватель скажу: «Нет, я не занижаю отметки хамам! Во-первых, это непрофессионально. Во-вторых, в этом нет нужды: хамы, как правило, в силу завышенной самооценки плохо готовятся, не сдают вовремя зачеты и проваливают экзамены без чьей-либо помощи. Знаю, что хамы-гении в природе существуют, но пока у меня таких учеников не было». © shanghai48 / ADME
- Большинство домов для престарелых принадлежит инвесторам, которым на самом деле плевать на ваших близких. Особенно крупным корпорациям с несколькими подразделениями в разных местах страны. Некоторые люди платят большие деньги ежемесячно, но, по факту, за минимум ухода и удобств. © dvoigt412 / Reddit
- Как правило, психолог понимает причину ваших жалоб в течение первых 10-15 минут. Остальное время (от 30 минут до 2-3 лет) терапии уходит на то, чтобы подвести клиента самостоятельно дойти до этого вывода. Дело в том, что прямо говорить нельзя, а иначе эта мысль будет чужеродной и вызовет отторжение. © Аноним / Pikabu
- Да, у воспитателей есть любимчики. Да, воспитатели часто говорят гадости про детей, которые им не нравятся. Я работал воспитателем более 10 лет и всего 4 раза обедал вместе с остальными коллегами, потому что просто не мог слушать все эти гадости. То же самое и с родителями. Воспитатели говорят и о них гадости. © DTownForever / Reddit
Каждая работа таит в себе больше, чем кажется на первый взгляд, и знакомство с ее закулисьем помогает лучше понять мир вокруг нас. Например, некоторые с удовольствием поделились секретами своих профессий, которые не принято рассказывать посторонним.