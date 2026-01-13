18 историй о первой встрече с будущей родней, которые легко бы легли в основу анекдота

Знакомство с родителями твоей второй половинки — это как собеседование на самую важную должность в твоей жизни. Только к нему невозможно подготовиться, но вот дрожать и заикаться, скорее всего, будешь точно. Мы собрали для вас 18 историй о первой встрече с будущей родней, где ты внезапно оказываешься на экзамене по столовому этикету, а общие интересы внезапно сделали тебя нежеланным гостем в будущей семье. Читаем и не перестаем удивляться!