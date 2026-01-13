18 историй о первой встрече с будущей родней, которые легко бы легли в основу анекдота
Знакомство с родителями твоей второй половинки — это как собеседование на самую важную должность в твоей жизни. Только к нему невозможно подготовиться, но вот дрожать и заикаться, скорее всего, будешь точно. Мы собрали для вас 18 историй о первой встрече с будущей родней, где ты внезапно оказываешься на экзамене по столовому этикету, а общие интересы внезапно сделали тебя нежеланным гостем в будущей семье. Читаем и не перестаем удивляться!
- Знакомил свою девушку с родителями и был уверен, что она им понравится. Особенно папа будет в восторге, потому что он у меня фанат рыбалки, а у девушки вся семья этим занимается, да и она сама неплохая такая рыбачка. Повода переживать не было, поэтому я и не напрягался. После знакомства папа и девушка решили утром поехать порыбачить, что и сделали. Вернулись домой с полными ведрами рыбы, и я тут полностью выдохнул, ведь все точно прошло отлично. Потом папа решил со мной поговорить и начал с фразы: «Бросай ее. Я себя таким ущербным возле нее чувствую. Из всего того богатства я словил лишь 4 бычка, аж стыдно в таком признаваться». Ну класс! © Палата № 6 / VK
- Когда я со своей первой приемной дочерью (до нее у меня детей не было) приехала впервые к своей маме в другой город — она распахнула дверь и на весь подъезд кричала: «Моя вну-у-учка приехала». Сразу зацеловала и заняла. Дочка была в шоке (ей было 9 лет), но зато бабушка сразу стала родной. © olya4kids
- Я помню, когда первый раз с сыном приехали знакомиться к родителям мужа, его отец вышел с криком: «О-о-о, дайте мне моего внука!», а бабушка в первую ночь сказала: «Оставьте мне его и идите погуляйте!» Обожаю родителей мужа. © obliviate_2708
- Мне бабушка рассказала одну историю из своей молодости, когда мой дедушка повел ее знакомиться со своими родителями. У него (у его родителей) в то время была большая злая собака. В тот день она свободно бегала на улице, а дедушка этого не знал и завел бабушку во двор. Когда собака налетела на бабушку, все испугались, а собака подбежала и начала ластиться и облизывать ее. И тогда отец моего дедушки сказал: «Это точно моя невестка, даже собака чувствует, а это большая редкость». С тех пор бабушка с дедушкой прожили более 50 лет вместе. Я их очень сильно люблю. © Не все поймут / VK
- Мое знакомство с родителями моей половинки произошло внезапно. Я встретила его зимой с электрички, он вернулся на выходные домой. Сказал, погуляем, но по пути он закинет сумку с вещами домой. А уже тут как тут на пороге с пирогами встречала будущая свекровь! Я была не совсем готова, точнее вообще не готова. На мне были колготки, в которых предательски торчал большой палец. Так и ходила, загнув носок под палец. Ужасно стыдно до сих пор, хоть и прошло 8 лет. © Не все поймут / VK
- Мой парень впервые встречался с моей семьей за ужином и разговаривал с моей мамой. Он назвал ей свою фамилию и адрес, она очень удивилась и начала уточнять какие-то имена. В итоге мама расплылась в широкой улыбке и начала смеяться. Оказалось, что она раньше встречалась с отцом моего парня. Показала нам их фотографию 70-х годов, и они были вылитые я и мой парень в стиле 70-х, потому что я очень похожа на свою маму, а он — на своего отца. Это было очень странно, но очень смешно. © Speedy_Cheese / Reddit
- Мне кажется, на прошлых выходных я впервые словила панику. Парень привел знакомить с родителями. Но он не предупредил, что они у него то ли интеллигенты, то ли аристократы, то ли родственники английской королевы. Вся квартира в мраморе, полы блестят, кругом статуи и атмосфера как в музее. Но самое интересное началось тогда, когда мы сели за стол. Представьте себе сервировку, где перед тобой три разных стакана, пять вилок, пару ложек, разные ножи и другие приспособления. В тот вечер я ела очень скромно, хорошо хоть знаю, как выглядит мясной нож. Подсматривала за родителями парня, чем они едят, и повторяла. Я от нервов сидела натянутая как струна, боялась сутулиться, чтоб любимого не опозорить. Короче, таких знакомств у меня еще не было. © Карамель / VK
- Мой парень впервые встретил моих родителей в средней школе, когда мой папа вел занятия в воскресной школе, где учился мой парень. Папа приходил домой и рассказывал мне, какой он хулиган. Я впервые встретила маму моего парня после того, как мои друзья забросали его машину яйцами, и она позвонила мне, чтобы я пришла и все помыла. Так вот, когда я сказала родителям, что встречаюсь с ним, папа спросил: «Ты встречаешься с человеком, у которого проблемы с поведением?» А когда мой парень сказал своей маме, что встречается со мной, она спросила: «Это та девушка, которая забросала твою машину яйцами?» Два года спустя мы произвели друг на друга лучшее впечатление. © kdennis / Reddit
- Знакомство с родителями жениха. Я в белом костюме, за шикарно накрытым столом решила подцепить помидоры из томатной заливки. Подцепила, подняла вверх вилку, и со всей высоты она плюхнулась обратно. Все за столом, сам стол и я в томате. Познакомились. © Подслушано / Ideer
- Привели меня для знакомства в дом к родителям моего парня. Дело было в какой-то праздник, у его матери был испечен праздничный пирог, и мы сели пить чай. Я вообще не очень люблю тесто и хотела взять себе маленький кусочек, но мне сразу положили на тарелку огромный ломоть. Пробую и понимаю, что пирог жутко невкусный, даже не поймешь, то ли сладкий, то ли несладкий. Минут за 40 сжевала его с горем пополам с двумя чашками чаю. Только хотела дух перевести, как будущая свекровь со словами: «Что-то ты, Ольга, совсем ничего не ешь», шмякает мне на тарелку второй такой же кусок. Пришлось есть. Родителям я понравилась. © Убойные Истории / VK
- Я очень переживала перед знакомством парня с родителями. Особенно меня волновало, найдут ли они общие темы для разговоров с папой, потому что мой парень ни рыбалкой, ни футболом, ни постоянным ремонтом не интересуется. Сначала все шло так себе, но стоило начать тему детства, как парень рассказал о своей коллекции йо-йо, которую собирал несколько лет, и все пошло как по маслу. Выяснилось, что у любимого есть редкостный йо-йо, и папа чуть ли не умолял продать его ему. Я знала, что эта коллекция очень важна для парня и сомневалась, что он захочет отдавать такую вещь, но не растерялся и ответил: «Я бы с радостью подарил вам это йо-йо, но я мечтаю в будущем передать их своим детям. Это очень важно». Тут пару секунд молчания, и я слышу папино «Уважаю. Даю благословение. А йо-йо у внуков отожму». Аж на душе полегчало. © Карамель / VK
- Родители моей жены живут примерно в трех часах езды, в городе, где много особенно ярых поклонников футбола. Эти выходные пришлись на начало сезона, и их команде было суждено легко одержать победу. Родители казались обычными людьми: скромными, из среднего класса и в целом довольно приятными. В субботу днем я сидел с женой и ее мамой, смотрел игру — ее отец не любит смотреть матчи в прямом эфире, предпочитает запись (я еще тогда должен был все понять). Их команда ведет примерно 42-0 в третьей четверти, когда их игрока сбивают с ног, и он теряет мяч. Другая команда подбирает мяч и направляется к зачетной зоне. Внезапно мама моей жены вскакивает и кричит: «Не дай уйти этому мерзавцу!» Это было потрясающе и стало первым признаком того, что я прекрасно впишусь в эту семью. © Freddy_Bimmel / Reddit
- Я встретила своего будущего мужа в глухом лесу. Это был шикарный осенний день, светило солнышко, веял небольшой ветер. Мы с родителями поехали по грибы, но разделились и я потерялась. Решила не терять дух и начала петь «ау-у», как в старом мультфильме «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Родители были слишком далеко, и мне начало казаться, что я заблудилась. На мое «ау» вышел молодой человек с корзинкой, полной черники, и сказал: «Здравствуй, прекрасная царевна». Было так неловко и приятно, мы познакомились, разобщались, а потом он меня вывел из леса, прямо к машине родителей. Там и произошло первое знакомство мамы и папы с моим будущим мужем. © Мамдаринка / VK
- Когда я впервые заехал к родителям невесты, чтобы забрать ее на свидание, ее отец попросил копию моих водительских прав, чтобы отвезти ее куда-нибудь. Вот тогда я и понял, что будет очень интересно. © Unknown author / Reddit
- Нам по 19. Едва знакомы, вспышка, страсть, коленки трясутся, завязались отношения. У него — первые серьезные. У меня — после тяжелого расставания. И вот я у него дома. Его нет. Но дома кто-то был. Страшно, но я таки вышла и столкнулась с ней: с мамой. Ну все, думаю, труба мне. А она говорит: «Я убегаю на работу, на столе тосты с джемом, кофе в правом шкафчике, посуду можешь не мыть, я потом сама, все, давай, я убежала. Шок. И первая мысль: «Я хочу тут остаться». Знаете, тот самый момент, когда почти не зная человека, понимаешь, что именно эту женщину хочешь видеть своей будущей свекровью. © Мамдаринка / VK
- Когда мы с парнем начали встречаться, мы оба были студентами, и, несмотря на подработки, денег был немного. Все равно хотелось романтических ужинов, но о ресторанах мы даже не задумывались, поэтому находили варианты попроще и подешевле. Типичная картина нашего свидания: небольшой столик, на котором стоят свечи, затем дверь открывается, и его бабушка приносит две большие тарелки с пельменями. © Палата ** / VK
- Мой друг Олег не выговаривает букву «р» и два года назад он начал встречаться с прекрасной девушкой Марусей: русые волосы, голубые глаза, длинные ресницы и 1,75 метра роста. На первом свидании, краснея, бледнея и заикаясь, он протянул ей цветы и произнес: «А вот и я, Муся», чем окончательно подкупил ее девичье сердце. Прошло полгода — знакомство с родителями Муси. Олегу в довесок к Мусиным голубым глазкам и пушистым ресничкам достались потенциальный тесть Юрий Александрович и потенциальная теща Арина Романовна. Мы затаили дыхание и начали заготавливать шуточки по этому поводу. Но нет! В очередной раз Олег удивил всех. Придя к ним в гости с цветами для тещи и подарком для тестя, Олег поклонился и сказал: «Мама, папа, я Олег», чем обеспечил себе окончательную и бесповоротную любовь тещи и уважение тестя. © Cool Story / VK
- Решила сходить на экспресс-свидания. Это когда у тебя есть минут 5, чтобы поговорить с человеком, а потом парни пересаживаются за другой столик и опять общаются с другой девушкой 5 минут. В конце все заполняют анкеты, и если у кого-то будет взаимная симпатия, им вышлют контакты друг друга. Так вот. Сижу я, подсаживается ко мне мужчина лет на 25 старше. Интересный до ужаса, но мне он в отцы годится. Вежливо отшила его, хотя общаться было очень интересно. Позже ко мне подсел парень: молодой, красивый. Но я заметила кольцо у него на пальце, и снова — от ворот поворот. Опять звенит гонг, ко мне должен подсесть новый парень, но мои предыдущие собеседники как заорут: «Игорь, она нам подходит, садись, мы одобряем!» Даже не заметила откуда, но ко мне подсел парень, еще красивее предыдущего, стали общаться. Оказалось, что его родственники решили его поддержать и помочь в поисках той самой единственной. © Палата № 6 / VK
А как проходило ваше знакомство с будущей родней? Есть что вспомнить и что рассказать? Ждем ваших признаний в комментариях!
Ну, у меня все было проще. Когда мой будущий муж привел меня знакомиться с его мамой, она просто не открыла нам дверь. Сказала: - Убирайтесь, я спать хочу! Лето, 7 часов вечера, солнце светит вовсю... Такое вот первое знакомство. )))