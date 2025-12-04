Представила себе ванную и подоконники в квартире, украшенные подгузниками)
Нo да, это проще, чем поставить нормальные окна и отладить вентиляцию...
20+ свекровей, с которыми что-что, а скучать точно не приходится
Вышла замуж за любимого, а в итоге получила целый пакет: муж + 1. Его мама, а теперь твоя свекровь, это вообще отдельная история. И что только они не выдумывают! Подают тебе оливье с йогуртом, приходят с инспекцией к вам домой, а порой отправляют тебя в погреб, где живет страшное чудище. Так или иначе, свекровь — это наша семья, с которой точно не соскучишься.
- Свекровь у меня золотая: и ко мне хорошо относится, и внука нашего обожает. Но есть за ней один забавный пунктик. Как только покупает что-то для внука — будь то радиоуправляемая машина, вертолет, роботы, или вообще какой-нибудь гоночный трек, — обязательно берет два комплекта. Один внуку, второй своему сыну, моему мужу. Говорит: «Пусть оба играют, только чтоб без ссор!» Ну, что сказать, мальчишки остались мальчишками. © Мамдаринка / VK
- Свекровь отработала двадцать лет в детском саду. Научила одной хитрости: класть подгузники на подоконник, в ванную и в любые другие места с большой влажностью. Впитывают всю воду. Через сутки-двое подгузник полный до краёв. И никакой воды, плесени и грибка. Идеально сухо. © Подслушано / Telegram
Представила себе ванную и подоконники в квартире, украшенные подгузниками)
- Ночевала у парня, смотрели кино, обнимались. Утром я пошла на кухню, где столкнулась с его мамой. Познакомились, поздоровались, слово за слово, она спросила, как мы с ним познакомились. Я: «Да учимся вместе». А дальше от жуткого смущения я возьми и ляпни в ответ: «А вы?» Такого странного взгляда я еще никогда не видела. Кстати, теперь она моя свекровь. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Работаю логопедом. Веду частную практику. Всегда, когда собираюсь на занятия после основной работы, чищу зубы, с утренней чистки прошло много времени и хочется быть опрятной. Так вот, приехала свекровь и заметила это. Когда муж с работы пришел она такой скандал закатила! Обвинила меня во всех грехах смертных, и что я еще и работой прикрываюсь. А все потому что «нормальные женщины посреди дня просто так зубы не чистят». © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Свекровь насмотрелась передач про уборки и накупила белых перчаток. Теперь, когда приходит в гости, ее так распирает от радости возможность найти у меня пыль. Перед последним ее приходом провела генеральную уборку — такого разочарования в ее глазах еще не видела. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
Можно в гости к свекрови тоже приходить в белых перчатках. )))
- Со свекровью всегда были натянутые отношения. Она женщина с характером, я тоже не промах, так что общий язык мы находили с трудом. И вот отдых, море, все должно быть спокойно, но нет. В соседней компании какие-то дамочки начинают на меня наезжать. Я сначала спокойно, потом уже голос повышаю, и вот уже обстановка накаляется. Думаю, сейчас свекровь подойдёт, начнёт мне на мозги капать, мол, «не позорься, не связывайся». И вот она входит в режим боевого петуха, становится рядом со мной, смотрит на этих теток и выдает: «Ну что, кому тут проблемы нужны?». И мы с ней, как в лучших сценах боевиков, спина к спине, даем этим дамам отпор. После этого я смотрю на нее и понимаю — ну все, это мой человек. Теперь, кто бы что ни говорил, эта женщина — моя союзница. © Мамдаринка / VK
- Свекровь уронила и разбила в нашей ванной почти полный флакон своих духов. Парфюм она покупает качественный, дорогой, а не дешевку в ближайшем киоске. Аромат ее духов крепкий, яркий, вечерними их еще называют — такой как любят большинство женщин под шестьдесят лет. Погрустив о потере она убрала осколки в мусорное ведро на кухне, вытерла пол шваброй и пошла попить чай, затем посидела на диване, погладила кота и вообще хаотично передвигалась по нашему жилищу. Вечером муж отвез ее на автовокзал, но ее аромат остался с нами. Проветриваем квартиру уже пятый день, швабру выбросили, кота помыли, место гибели флакона помыто уже ...надцать раз. Вчера муж предложил продать квартиру вместе с мебелью, потому что ему кажется, что мама переехала жить к нам навсегда. © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
"Парфюм она покупает качественный, дорогой, а не дешевку в ближайшем киоске"
Качественный парфюм сильным запахом не обладает и в нос не бьёт.
- Меня так свекровь любила, что в подружки записала, приходила ко мне поговорить за жизнь. И вот однажды завела песню о том, как не повезло ее сыну с женой. И только на следующий день до нее дошло, какой подружке пожаловалась. Звонила, извинялась, валила на свою старость. © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
- У меня дома живет котенок Байт, который постоянно ест, постоянно клянчит еду и вообще ненасытный, просто замучил всех. Ложусь я поздно. Однажды ночью иду по коридору, на кухне свет горит. Из коридора видна только часть кухни, стол и холодильник. И вот у этого холодильника сидит Байт и чем-то увлеченно питается, наверное, с плиты стащил. А так как он уже вечером ел, я громко и с раздражением спрашиваю:
— Опять жрешь?
Через секунду из того угла кухни, что не просматривался, доносится жалобный голос свекрови:
— Ну что ты, Кирочка, я же с самого утра не ела. © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
- Моя свекровь, приезжающая в гости каждое лето, твердила мне, что постельное белье необходимо гладить, чтобы убить всех микробов. И так на протяжении трех лет. В очередной ее приезд, покончив с генуборкой, я взялась гладить это самое белье, а его у нас просто немерено. Потратив на глажку кучу времени и остатки сил, рухнула спать. А на следующую ночь свекровь, ложась спать, выдает мне: «Ты постельное гладишь, что ли? Я вот передачу смотрела, ни в коем случае нельзя гладить, микробы полезные убиваешь!» А-а-а... © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Гостили у свекрови в частном доме. В рамках помощи на кухне меня отправили в подвал за редькой. Подвал находится на улице. Иду. На улице практически ночь. Темно. Зажигаю свет. Спускаюсь. Лампочка раскачивается, отбрасывая нервные, рваные тени. В самом дальнем углу стоит кастрюля с редькой. Давно стоит, поэтому редька успела прорасти, выбросив в тусклое освещение подвала длинные бледные ростки. В свете переноски эти ростки выглядят просто зловеще. Знаю, что возвращение в дом неизбежно, начинаю набирать редьку в приготовленную для этого чашку. Один из корнеплодов выглядит испорченным, раздутым и гниловатым. Брать его в руки совершенно не хочется, поэтому я начинаю аккуратно его подталкивать к чашке, чтобы затем выкинуть. И тут он — корнеплод, или лучше она — редька... открывает глаза! Даже не помню, как я оказалась в доме, как смогла объяснить свой ужас и вообще, как я после этого говорю без заикания. Расследование мужа показало, что никакая это была не редька, а затаившаяся в ожидании тепла жаба. Вот и ходи после этого в гости к свекрови. © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
- Моя свекровь — женщина с фантазией. На каждый праздник дарит мне дезик. Разный. С запахом леса, с антиперспирантом на 96 часов. На день рождения подарила набор из пяти. Я уже шкафчик в ванной под них выделила. И каждый раз с такой интонацией вручает, мол «вот, чтоб тебе приятно было». Я сначала думала, совпадение. Потом решила, может, у нее акция какая в магазине. А потом поняла — это она так нежно намекает, что я, видимо, воняю. Мужу говорю «Ты скажи честно, от меня пахнет?» Он ржет «Ты пахнешь вкусно. Просто мама у нас — та еще миссис пассивная агрессия». Я ей на Новый год подарю крем от морщин. Посмотрим, уловит ли она мой «тонкий» намек. © Палата № 6 / VK
- Я в этом году родила сына. И окружающие люди единогласно говорили, что он очень похож на меня. И вот в первые дни после родов звонит мне свекровь, спрашивает, как сын, как роды прошли (она живет в другом городе) и в процессе разговора я ей сообщаю, что сынок очень похож на меня. На что она мне говорит: «Ну ничего страшного, может, он еще перерастет». © Мамдаринка / VK
- История моей подруги: они с мужем снимали квартиру на первом этаже. Как-то к ней вечером после работы зашла мама, и они вместе вешали шторы. Ее муж в это время был еще на работе или в командировке (уже не помню точно). В общем, когда этот муж заявился домой, то устроил подруге скандал, мол, когда меня дома нет, ты водишь мужиков. Оказывается, когда они с мамой занимались шторами, под окнами отиралась свекровь, напридумывала себе всякого и давай звонить сыночке. С мужем отношения выяснили, звонит подруга свекрови и спрашивает, почему же та не зашла, когда ей что-то там показалось, на что получила ответ: «Мне было неудобно»... © Irina Sh / ADME
- Свекровь почти всю свою жизнь прожила в селе, занималась коровками, огородом, садом, а пару лет назад она решила изменить свою жизнь и заявила, что уезжает в другую страну. Где-то в Венгрии у нее жила родная сестра, которая постоянно ее звала к себе, свекровь все время отказывалась, а тут набралась решимости, за месяц оформила все нужные документы, дом оставила на второго сына и уехала. Казалось бы — живи и радуйся, тем более, что там не нужно ни за коровами ухаживать, ни огород сажать, но нет — она через три месяца вернулась обратно. Говорит, там хлеб не очень вкусный. © Мамдаринка / VK
- У моей свекрови бзики. Она сказала, что ее сын может жениться только на хорошей хозяйке. Чтобы проверить, насколько у меня дома чисто, она трижды наведывалась ко мне без предупреждения за прошлых 2 месяца. Для чего? Чтобы узнать, как чисто у меня дома на самом деле. С уборкой у меня плохо, но все 3 раза квартира была вылизана. А все благодаря папе моего мужа — Константину Васильевичу. Каждый раз, когда его жена собиралась ко мне, он писал мне за день сообщение: «Лев на свободе!», и это значило, что завтра нужно ждать свекровь. © Мамдаринка / VK
- На днях свекровь прицепилась к моему борщу, видите ли, я не так его готовлю! Рано утром разбудила меня, повела на кухню со словами: «Сейчас я тебе покажу, слушай внимательно и запоминай, а лучше записывай в блокнотик!». Она приготовила борщ с рыбой! У меня чуть глаза не выпали, никогда такого не видела и тем более не пробовала. Дала шанс этому странному «зелью», но на вкус оно оказалось ужасным, третий день стоит в холодильнике, а сегодня дочь попросила меня: «Мам, все что угодно, но не бабушкин борщ!». Надеюсь, следующим «уроком» от свекрови не станут какие-нибудь блинчики с потрохами. © Мамдаринка / VK
Борщ на рыбе, кстати, весьма неплох. Его варят в церковных трапезах в постные дни. Ничего кошмарного в нем точно нет. Так что дело скорее всего не в рыбе как таковой... ))
- Как-то нашла под ванной штук 10 банок варенья сроком годности до 1976-1985 годов. Почесала репу, позвонила мужу, спросила, не определить ли их на помойку? Муж ржет, говорит «какое неуважение к старшим, стыдись!». Откуда варенье — не знает, видимо, свекровь притащила. Наш дом был построен в 2010 году, мы так прикинули, что когда варенье переехало к нам под ванну, ему было уже около тридцатника. Позвонили свекрови, спросили: «Ваше?» Она ответила: «Моё, не выбрасывайте, я на дачу заберу!» И ведь забрала. © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
- Сидим с мужем на кухне. Заходит сын, кладёт зачем-то свою игрушку на стол и убегает. Я ему кричу: «Забери своё чудовище!» Голос свекрови из соседней комнаты: «Ну уж нет, дорогая, вышла за него замуж, теперь сама и мучайся!» © Подслушано / Telegram
варенье в 100 раз вкуснее ежели из него самогон сделать
- Когда моя нынешняя свекровь подружилась с моим бывшим мужем, я знатно приофигела и не знала, как реагировать на ее комментарии типа «ему так плохо без тебя, он уже и квартиру купил, чтоб вы жить могли там, он скучает». Проблему разрешил мой настоящий муж: «Мам, мне тоже без нее плохо будет, я тоже буду скучать и квартиру я для нас двоих тоже куплю. А ему если скучно, так поживи пока ты с ним, если так переживаешь за человека». © Подслушано / Ideer
- Свекровь пригласила нас на ужин. Я ее предупредила, что слежу за диетой и салаты майонезом или сметаной не заправляю. Попросила оставить мне чуток салатика без заправки, я со своим салатным йогуртом приду и сама заправлю. Пришли в гости, она ставит на стол еду и мне отдельную тарелку с заправленным оливье. Пробую и понимаю, что она его заправила обычным сладким йогуртом. Не стала есть, а когда она спросила, что не так, дала попробовать своего йогурта. Смеется и говорит: «А я еще заправляю и думаю, как она эту бурду-то есть будет?! Вот девке как фигура важна». Посмеялись. © Мамдаринка / VK
А вам приходилось хоть раз в жизни опешить от причуд свекрови? Расскажите нам об этом в комментариях!
А вот 16 историй о семьях, в которых сложились свои, довольно странные традиции: от выбора имени для новорожденного до самодельной короны из бананов.
Комментарии
А мне не довелось со свекровью пожить. Родители мужа жили в деревне за 200км. Пока дети маленькие были не наездишься, раз 5-6 была там за 7 лет. Свекровь умерла в 52г, сердце.
К большому моему счастью, не пришлось жить со свекровями.
Но я и у собственной мамы забрала ключи (запасные), когда она пришла без меня и перевесила подаренную картину на 15 см правее)