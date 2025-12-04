20+ свекровей, с которыми что-что, а скучать точно не приходится

Вышла замуж за любимого, а в итоге получила целый пакет: муж + 1. Его мама, а теперь твоя свекровь, это вообще отдельная история. И что только они не выдумывают! Подают тебе оливье с йогуртом, приходят с инспекцией к вам домой, а порой отправляют тебя в погреб, где живет страшное чудище. Так или иначе, свекровь — это наша семья, с которой точно не соскучишься.