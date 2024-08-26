Подождите! А что еще можно делать перед сном, кроме как читать? Типа лег, выключил свет, глаза закрыл - сплю??? А сны вы потом про что смотрите??? Это шутка, конечно. Но я тоже не представляю ситуации, когда перед сном не почитать хоть что-нибудь.
16 человек, чьи семейные традиции похожи на сценарий то ли комедии, то ли драмы
В каждой семье есть традиции, большая часть из которых довольно обычна — собираться вместе на праздники, смотреть кино по вечерам или ездить за город на выходные. Но у некоторых семейств привычки настолько странные, что нарочно и не придумаешь.
- Каждый раз, когда кому-то из нашей семьи предстоит экзамен, мы берем с собой одну сырую картофелину. Традиция началась с моего дедушки, который, успешно сдав экзамен на водительские права, обнаружил клубень у себя в кармане. Вообще моя семья не суеверная, но Мистер Картофель доказал свою состоятельность. © schnitzli / Reddit
- У нас с братом есть своеобразная традиция. Каждый раз, когда мы едим фастфуд, играем в «последнюю картофелину». Суть простая: тот, кому достается последняя картошка-фри, тот и победитель. Иногда мы прячем одну из них, а потом достаем и съедаем со словами «м-м-м, какая вкусная последняя картошечка». Однажды я достал одну такую из рюкзака, где она пролежала пару недель. Безоговорочная победа! © Totesmcgotes702 / Reddit
- В моей семье есть очень странная традиция. Когда речь заходит о выборе имени для будущего ребенка, то последнее слово остается за супругом, чей пол противоположен полу малыша. Если будет мальчик, то решает мама, а если девочка — папа. Конечно, это как-то обсуждается, но решает в итоге все равно один человек. © Lapidot-Wav / Reddit
- Я обожаю выпечку, но от нее толстею буквально как на дрожжах. Чтобы не полнеть, разрешаю себе один раз в неделю съесть свою любимую булочку «синнабон» в одной прекрасной кофейне нашего города. Компанию мне всегда составляет муж. И я заметила, насколько лучше стали наши отношения после таких прогулок. Мы не любители шумных мест и ресторанов, но эта кафешка — особенное место. Там никогда нет толпы, очень ненавязчивое и вежливое обслуживание, и невероятно вкусная выпечка и кофе. По два-три часа мы просто наслаждаемся вкусом, атмосферой и друг другом. И я счастлива, что мы сами создали для себя эту маленькую, но такую приятную традицию. © Палата № 6 / VK
- В детстве меня каждый заставляли читать перед сном ровно полчаса. Когда я начал оставаться у друзей с ночевкой, я всегда брал с собой книгу и пытался выполнить ежедневный ритуал. Моим приятелям это казалось странным, но для меня это была одна из самых нормальных вещей в мире. Перед сном ты читаешь — таков закон мироздания. © readycent / Reddit
- Мои родители после моего рождения создали очень классную и милую традицию: каждый год они делают мне корону из картона. В первый год я ужасно любил бананы, и корона была украшена желтыми бумажными бананчиками, на второй год полюбил машинки, в этот раз корона была вся в машинках, на третий — человека-паука. Все 18 корон хранятся в доме родителей. Папа сделал для них специальные деревянные полки. И я очень люблю приходить к родителям в гости, и рассматривать эти короны, вспоминая свое счастливое детство. И до сих пор, в свои 18 лет, с нетерпением жду следующий результат безграничной любви и творчества своих замечательных родителей. © Палата № 6 / VK
- Каждый раз, когда кому-то предстоит полет на самолете, мы звоним ему и, прежде чем повесить трубку, говорим «я не жалею ни о чем». Мою невестку это буквально повергло в шок. © YesRocketScience / Reddit
- Семья моего парня живет очень далеко от нас. Недавно он сделал мне предложение, и перед свадьбой мы решили поехать к ним в гости — до этого я видела их только по видеосвязи. Наша поездка совпала с новогодними праздниками и так вышло, что мы приехали к ним прямо к новогоднему столу. На входе нас встретила будущая свекровь, которая обняла нас, а потом выдала обоим нечто, похожее то ли на скатерть, то ли на простынь. Я глянула на жениха, который в этот момент откровенно пытался не заржать и просто кивнул мне. Мы зашли в комнату и я увидела самое странное зрелище в своей жизни: за столом сидели 10 человек, каждый из которых был замотан в такую же ткань. Как оказалось, в этой семье было принято закутываться в отрезок ткани, чтобы не испачкать праздничную одежду. А когда кому-то надо было выйти в туалет или просто встать, он разматывался и клал одеяние на стул, а потом опять надевал. В целом все они оказались очень милыми и добрыми людьми, а остальное неважно — в конце концов, каждый чудит по-своему.
- Муж моей сестры как-то купил себе футболку со знаменитым изображением трех волков, воющих на Луну, посчитав ее забавной. Мой муж тоже так подумал и купил аналогичную. А потом мы с сестрой приобрели ее «тройняшку», чтобы наш папа соответствовал парням. Когда они собираются втроем, то всегда их надевают и называют себя «комплект волков». Более того, наши родители даже назвали свою лодку «Луна трех волков». А этой зимой мы с сестрой обе ждем рождения наших сыновей и уже подыскиваем им ползунки с волками... © swankengr / Reddit
- Когда мы были детьми, наши родители никогда не оставляли нам ключи от дома. Поэтому, возвращаясь домой от друзей или из школы, мы вынуждены были открывать окно и залезать через него. Мне не казалось это странным до тех пор, пока один из моих друзей впервые не подбросил меня до дома и не сказал, что все это походит на какое-то ограбление. © Asylem / Reddit
- Моя свекровь — женщина вполне себе адекватная, в нашу с мужем семью никогда не лезет, не указывает мне как вести хозяйство и прочее. Но одна странность, как оказалось, у нее все же есть. На следующий день после того, как мы рассказали ей о моей беременности, в дверь позвонили: на пороге стояла свекровь, а за ее спиной мялись два мужичка, в руках у которых была просто гигантская картина с изображением лошади.
Я в растерянности отошла в сторону, а она дала мужикам команду заносить. От неожиданности я не могла сказать ни слова, и «отвисла» только тогда, когда грузчики поставили картину в коридоре и испарились. Я спросила, что это, зачем и почему. Оказалось, что это семейная традиция — каждая беременная в их семье должна смотреть на эту картину, чтобы ребенок родился здоровым.
Пока я пыталась объяснить, что вешать ее некуда, квартирка у нас маленькая, да и лицезреть этот «шедевр» желания у меня нет, свекровь сбежала. Вечером пришел муж и рассказал, что картина эта пылилась в гараже долгие годы, потому что и самой матери нарисованная лошадь не нравилась, и она сняла полотно сразу же, как сыну исполнился год. Да и откуда пошла традиция, свекровь тоже толком не ведала. Уж не знаю как, но он уговорил ее забрать эту картину и отправить туда, где она и стояла все эти десятилетия.
- Каждый раз, как моя сестра приводит в дом нового бойфренда, моя бабушка подходит к нему вплотную, берет его голову в свои ладони, и смотрит прямо в глаза примерно минуту. При этом она не говорит ни слова и не улыбается. Многие парни буквально начинали паниковать от непонимания происходящего. После этого бабуля, опять же не говоря ничего, уходит, а потом общается с парнем как ни в чем не бывало. © sleac_me / Reddit
- В семье моей жены после каждого ужина мать протягивала всем миску, полную витаминов в таблетках, и каждый брал себе так, будто это были самые обычные конфетки, мятные леденцы или что-то вроде. © fla_john / Reddit
- А моя семья никогда не кладет остатки еды в холодильник. Пицца? В духовку! Индейка? В духовку! Сейчас, когда я вырос, я понимаю, что продукты портятся вне холодильника, а вот мои родители до сих пор так не думают. И, что самое удивительное, еще ни разу никто не отравился. © kibblesundbits / Reddit
- Моя семья — настоящие фанаты манго. Как только наступает сезон этих фруктов, папа покупает просто огромное их количество. Всем семейством мы усаживаемся в круг, одетые только в нижнее белье, чтобы не испачкать одежду, и начинаем поедать манго. Когда я был маленьким, мне это казалось нормальным, а теперь я думаю, что это как-то странненько. А знаете, что самое забавное? Скорее всего, когда у меня будет моя собственная семья, я буду делать так же. © soullesssenpaiii / Reddit
- Моя мама пыталась убедить меня в том, что я ненавижу продукты, которые не нравятся ей самой. Даже если я их никогда не пробовала. Впрочем, мне казалось нормальным иметь постоянно растущий список еды, которая мне не по душе. Теперь я живу отдельно, и потихоньку пробую «запретную» еду, чтобы понять, правда ли она кажется мне гадкой. И откусывая очередной кусочек, я прямо-таки чувствую недовольство своей матери.
Кстати, вот далеко неполный список продуктов: тапиока, греческий йогурт, пропаренный рис, гарнир из макарон, консервированный лосось, абрикосы, желейный мармелад, курица с костями, творог, зеленые помидоры, маршмеллоу, ванильное молоко, клубничное молоко, цельное молоко, молочный коктейль, цельнозерновые макароны, покупные замороженные овощи, стейк (кроме тех, что приготовила она), любой сок из концентрата, любая еда с пеканом и кешью, и, наконец, «Скиттлс». © justacinnimonbun / Reddit
Комментарии
про манго. у нас в детстве было похожее с арбузом. все детки ели арбуз в трусиках, а потом шли мыться) проще дитя чем одежду отстирывать )
А я вот думаю: происходящее за закрытыми дверями, если это не насилие, не представляет опасности (пожар, к примеру) и не мешает окружающим, вроде громких звуков или мерзких запахов, то кому какое дело?
А все возмущающиеся "а вот мы так не делаем!" пусть зададут себе вопрос: а почему кто-то должен делать, как вы?
Когда я приводила домой новых молодых людей, бабушка являлась ко мне в комнату и начинала расспрашивать о них в третьем лице. В их присутствии. Сидим, заходит бабушка и начинается :" Тата, это кто у тебя?" Например, Саша. Бабушка:" Я его раньше не видела, откуда он?" Ну пусть брат подружки. " А где они живут?" - бабушка была спесива. Задав три-четыре таких вопроса, бабушка успокаивалась и говорила:" Здравствуйте, молодой человек, рада вас видеть." Понятно, молодой человек чувствовал себя крайне неуютно. Я стала опережать бабушку и сама рассказывала все об очередном кандидате, но она не сдавала позиции и начала спрашивать:" А кто его родители?" Я:"Бабушка, это Саша, ему 16 лет, мы вместе учимся, он живет там - то." Бабушка:" Прекрасно, прекрасно, хороший район, зеленый, а кто его родители? В госстрое работают? Посмотрю, кто там у меня в госстрое. Приятно познакомиться, Саша." Или:" В библиотеке!? Ах, Ленина, а в каком отделе? Вы знаете такую-то?" Звучало так, будто юноша хочет нас облапошить и бабушка собирается тщательно проверить всю информацию. Я пыталась жаловаться маме, но та только хихикала. Наверное, так проявлялись бабушкины собственнические чувства, но я была вынуждена болтаться со своими мальчиками по морозу. Мальчики были приличные и не понимали, почему их нельзя показывать моей семье, а объяснениям про бабушку - цербера не верили, по телефону она была само очарование. Видимо, подманивала потенциальную жертву)