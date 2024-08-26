16 человек, чьи семейные традиции похожи на сценарий то ли комедии, то ли драмы

Когда я приводила домой новых молодых людей, бабушка являлась ко мне в комнату и начинала расспрашивать о них в третьем лице. В их присутствии. Сидим, заходит бабушка и начинается :" Тата, это кто у тебя?" Например, Саша. Бабушка:" Я его раньше не видела, откуда он?" Ну пусть брат подружки. " А где они живут?" - бабушка была спесива. Задав три-четыре таких вопроса, бабушка успокаивалась и говорила:" Здравствуйте, молодой человек, рада вас видеть." Понятно, молодой человек чувствовал себя крайне неуютно. Я стала опережать бабушку и сама рассказывала все об очередном кандидате, но она не сдавала позиции и начала спрашивать:" А кто его родители?" Я:"Бабушка, это Саша, ему 16 лет, мы вместе учимся, он живет там - то." Бабушка:" Прекрасно, прекрасно, хороший район, зеленый, а кто его родители? В госстрое работают? Посмотрю, кто там у меня в госстрое. Приятно познакомиться, Саша." Или:" В библиотеке!? Ах, Ленина, а в каком отделе? Вы знаете такую-то?" Звучало так, будто юноша хочет нас облапошить и бабушка собирается тщательно проверить всю информацию. Я пыталась жаловаться маме, но та только хихикала. Наверное, так проявлялись бабушкины собственнические чувства, но я была вынуждена болтаться со своими мальчиками по морозу. Мальчики были приличные и не понимали, почему их нельзя показывать моей семье, а объяснениям про бабушку - цербера не верили, по телефону она была само очарование. Видимо, подманивала потенциальную жертву)