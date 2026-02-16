18 мужей и пап, которые включили фантазию и превратили скучный быт в комедию

18 мужей и пап, которые включили фантазию и превратили скучный быт в комедию

Муж реагирует на рассказ жены бизнес-проектом. Папа готовит впопыхах костюм на утренник, но при этом преподносит его как модный перформанс. Иногда такие простые и обыденные вещи превращаются в настоящую комедию: трогательную, непредсказуемую или романтическую.

Главное — стратегия и правильная подача

  • В садике провели костюмированный утренник. Изготовление костюма доверила мужу, потому что сама ушла на работу в ночную смену. Утром сразу поехала в садик посмотреть на сына. Захожу и вижу лисичек, роботов, принцесс и... рулон туалетной бумаги. Думаю, в каком костюме был мой ребенок, догадаетесь. Муж ходил рядом и гордо всем рассказывал, что таким образом они привлекают внимание к экологической обстановке. Он, конечно, ленивый, но фантазия у него работает без выходных. © Мамдаринка / VK

«Не пущу больше мужа в магазин „Сделай сам“ без присмотра»

Мужья бывают теми еще романтиками

  • Сын пришел из школы чернее тучи. Влюбился он, значит, в одноклассницу, а она его в упор не видит. Говорю: «Давай ей букет красивый купим». Муж такой: «Сами разберемся». Вечером они на кухне чем-то гремели, шептались. А на следующий день сын влетает домой: «Получилось!» Я к мужу: «Колись, что насоветовал?» Оказывается, он спрашивал, чем она перекусывает на переменах. Сын рассказал, что обычно носит с собой бутерброды с колбасой и сладкие батончики. Короче, они весь вечер вырезали сердечки из докторской колбасы и укладывали на батон. Плюс конфет в форме сердечек докупили. Девочка креатив оценила моментально. Все-таки путь к сердцу женщины тоже лежит через желудок.

«Мой супруг решил, что в дозаторе для мыла чего-то не хватает»

«Мы не ищем легких путей» — девиз многих

  • Мы решили обновить матрас. И перед доставкой муж решил сам утилизировать старый. Способ он для этого избрал экзотический: взял кухонный нож и резал матрас на куски. Нож скоро затупился, а энтузиазм поутих. Я за этим наблюдаю и говорю: «А ведь грузчики, наверное, могли бы и старый матрас выбросить». Мужу идея понравилась. И вот приносят нам двое мужчин матрас, интересуются, не вынести ли старый. Мы киваем и ведем их в спальню. А там — черные мусорные мешки, куски поролона, труха, кровать кособоко стоит посреди комнаты, и пыль еще летает. Надо отдать должное профессионализму грузчиков: их лица остались бесстрастными! Они спокойно забрали то, что когда-то было матрасом, а мы до сих пор смеемся над этой историей. © wowmew

«Мы собирались в поездку, и я просто попросила мужа собрать вещи дочери в дорогу»

У каждого свой подход к уборке

  • Возвращаюсь недавно домой из почти трехнедельной поездки. В доме все убрано. Ну, как это понимает мой муж. Иду к холодильнику. Муж гордо заявляет: «Я, между прочим, и в холодильнике прибрался: там были соусы и всякое другое с истекшим сроком годности. Ты вот пропустила, а я заметил и все их выкинул». Я хвалю его: «Какой ты у меня хозяйственный!» И тут на средней полке холодильника мне подмигивает трехнедельная малина. © life_in_uk__
  • Пожаловалась мужу, что к сковороде начало все липнуть, пришло время ее выкинуть. Он героически взялся ее чинить. Спустя время гордо показал блестящую, идеально отполированную тефлоновую поверхность сковороды изнутри. В итоге, он так почистил пять сковородок. И говорит: «Смотри, они как новые!» Спрашиваю, как ему это удалось. Оказалось, он их WD-40 (средство от ржавчины) натер! Едем покупать новые сковородки. © tatiana_bezev

«Попросила мужа сделать подставку для елочки»

Папы любят пошутить

  • У нас на стенке в зале лежит книга — толстый фолиант «Минерология» в кожаном переплете. Муж когда-то притащил с работы, там выбрасывали литературу в макулатуру. Мы с нее только пыль вытираем. И вот одну такую уборку — сыну было лет восемь — сняли со шкафа, чтобы протереть. Муж позвал сына и говорит: «Сын, ты уже достаточно взрослый, чтобы узнать тайну нашей семьи, она спрятана в этой книге». Пошутить он так хотел. А ребенок так впечатлился, что до сих пор эту шутку вспоминает. © evafelena

«Муж затеял ремонт»

Деловой подход к решению проблемы

  • Жалуюсь мужу, что нет нормальных прокладок в магазине. А те, которые мне нравятся, знатно подорожали. И он в итоге предложил купить станок, который делает прокладки. Узнал даже, сколько тот стоит, подсчитал, что отобьется быстро, ведь у нас еще две дочки растут. Я уже представляю, как мы даем интервью: «И как же вы стали прокладочными магнатами?» — «Все просто, у нас в семье много девочек». © asyadobraya

«Мой муж все время ударялся головой о люстру. И вот он нашел выход»

Папа умеет устроить праздник даже во время уборки

  • Мне было лет пять или шесть. Чтобы я не мешала родителям убираться или мастерить что-то, папа придумал сажать меня на шкаф с игрушками. А в те времена на потолках была обычная побелка. Я не придумала ничего лучше, как рисовать там. Папа увидел и даже мне помог. От мамы потом оба получили. Сейчас приезжаю в гости к родителям и до сих пор смотрю на это место, правда, там уже обои...

«Гуляли с семьей по городу и увидели довольно оригинальных птичек. Жена с дочкой попросили таких же, пришлось сделать»

Что уж таить, иногда все мы начинаем что-то грандиозное не в то время

  • Мы собирались на экскурсию с родителями, которые должны были заехать за нами рано утром. За неделю до этого муж говорил о том, что неплохо бы почистить душевую кабину. Правда, так этого и не сделал. И вот в день отъезда я захожу, а он ее чистит! Говорю, что через 5 минут нам выходить. Думала, он пошел одеваться, но нет! Все еще стоял по локоть в отбеливателе и оттирал швы между плитками. В итоге мы прождали его в машине 25 минут. © Dobbys_Other_Sock / Reddit
  • В день рождения нашего 3-летнего ребенка муж пошел в магазин за льдом и и еще чем-то. Уже через час должны были прийти 60 человек гостей. И вот видеозвонок от мужа. Думаю, ну что-то хочет уточнить. Как же! Я должна была пойти в гараж и показать ему, какой фильтр в нашем промышленном пылесосе. Он именно сейчас решил купить новый. © heyiam01 / Reddit

«Мой муж сделал палубу для нашей собаки»

Какой мужчина из нашей подборки впечатлил вас больше остальных? Мы вот свои голоса отдаем парню, который решился вырезать сердечки из колбасы. Делитесь с нами тем, как вы, ваши мужья, папы, братья придумывали и делали что-то эдакое.

Еще вы можете почитать о том, какие же крутые бывают папы и мужья.

