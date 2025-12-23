«Где награда лучшим мужьям?»: 17 мужчин, которые взяли и доказали: любовь — это не слова
Истории
1 час назад
Вы думали, романтика заканчивается после свадьбы? Эти мужчины доказали, что настоящая любовь проявляется в деталях, от которых перехватывает дыхание. Причем, одинаково чудесными могут быть и внезапное путешествие, и фраза, сказанная в нужное время, и куриный суп.
- Муж у меня суровый как сибирские морозы. Всякие нежности ему чужды, а мне этого немного не хватает. На днях перебирала вещи в его шкафу и случайно опрокинула коробку (она там тысячу лет стоит). Заглянула туда, а в ней — наши совместные фотографии, мелочи, которые я ему дарила когда-то давно. Все вещи, которые нас связывали. А самое удивительное — там была салфетка с нашего первого свидания, где я оставила ему свой адрес. © Палата ** / VK
- Соседи затеяли капитальный ремонт. Шум стоял такой, что даже думать было сложно. А уложить спать ребенка — миссия невыполнима. Муж несколько раз просил их быть потише — результата ноль. Прихожу как-то домой, а муж ведет меня в спальню и показывает свое изобретение. Он придумал повесить специальные шторы, поставил звукопоглощающие панели и компактный очиститель воздуха. Одним словом, превратил нашу комнату в маленький «оазис тишины», как в студии звукозаписи.
- Мой муж посадил к празднику 250 тюльпанов! Там все мыслимые и немыслимые оттенки розового были. Увы, в тот же год всю это красоту съели олени. Но было красиво. © DixieBelleTc / Reddit
- Было это на мой день рождения. Собираюсь на работу, уже оделась. Вдруг звонок в дверь. Открываю — стоит мой любимый с огромным букетом роз. Круто, конечно, но мне уже бежать пора, куда цветы-то девать? А мой такой заявляет: «Раздевайся и пошли пить кофе с тортом». Он выпросил у моего начальника отгул для меня. Мы целый день провели по его особому плану, делая только то, что я люблю: гуляли в парке, ели в моем любимом ресторане, вечером пошли в театр.
- Когда я возвращаюсь с работы, муж вечно возится в гараже. И вот недавно он признался. У нас обоих стоят трекеры на машинах, муж смотрит, когда я отъезжаю от офиса, идет в гараж и делает вид, что у него там куча дел. Ему просто нравится смотреть, как я появляюсь из-за угла. И мы женаты 44 года! © lantana98 / Reddit
- Мой муж дальнобойщик, не видимся по 3-4 месяца. И так совпало, что он не успевал вернуться к моему дню рождения. Сижу грустная, ем торт, он даже цветы мне не заказал в этот раз. И тут прилетает от него видео. Я чуть не упала, когда увидела там незнакомого мужика, который что-то говорит на французском с моим именем. Потом там была итальянка, потом немец, потом грек. В общем, мой супруг, пока колесил по Европе, в каждом городе подходил к людям и просил на видео поздравить меня с днем рождения, мол, не успевает приехать и хочет удивить жену. Там было человек 25!
AI-generated image
- Мы с тогда еще не мужем только познакомились. Примерно месяц, как начали встречаться. И вот он снова зовет меня гулять, а я говорю, что простыла. Через час раздался стук в дверь, там — он! Только не с цветами, а с курицей, овощами, фруктами и витамином С. Пошел на кухню, приготовил суп, накормил. Я уснула на диване, так он перенес меня в спальню, укрыл, и ушел. © ___marakuya
- В день нашей свадьбы мой супруг попросил передать мне упаковку крекеров, пока мы с подружками готовились к церемонии. Просто он знал, что если я не поем вовремя, то начну сильно нервничать. © Odd-Description-4049 / Reddit
- Я всю жизнь мечтала о собаке. Муж не особо поддерживал в этом вопросе. И вот мы с ним ехали по трассе, а на обочине сидел пес и явно хотел перейти дорогу. Я сразу в слезы, как же бедная собака? Муж молча развернулся при первой возможности. Пес оказался щенком-подростком. Затащили его в машину, поехали к ветеринару, потом купили игрушки, корм. Супруг молчал все это время. Так что теперь у нас живет прекрасный пес Арчи. Муж даже играет с ним, а на прогулки часто ходим втроем.
- На деловом ужине меня спросили, чем я занимаюсь. Муж сразу же перехватил инициативу: «Позвольте мне ответить». Он так страстно рассказывал о моей работе и квалификации! То есть все эти годы он внимательно меня слушал и вникал в самую суть. Даже я не так отношусь к своей работе, считаю ее скучной. А муж помог мне осознать значимость того, что я делаю. © Flahdagal / Reddit
«Муж выгнал меня из кухни! И все это для того, что позже удивить: он испек мое любимое арахисовое печенье»
- Мой муж договорился с мамой, чтобы та пожила с детьми, а еще уговорил моего коллегу заменить на работе во время небольшого отпуска. И все это для того, чтобы мы отпраздновали мой день рождения в Исландии. А самое милое, муж рассказал об этом сюрпризе детям, и они смогли почувствовать себя участниками грандиозного тайного события. © *********63 / Reddit
- Муж делает мне креативные подарки. На первую годовщину подарил штору из ситца, потому что ситцевая свадьба. На второй год брака сделал оригами, ведь это бумажная свадьба. И так далее. В этом году у нас 5 лет брака — деревянная свадьба. Я не заморачивалась, нашла в интернете гребень для волос из дерева. Все гадала, что же мне достанется от него: пенек или какая-то красивая коряга для дома? Кто же знал, что этот фантазер додумается пригласить меня в ресторан, а там подарит часы, о которых я долго мечтала. © Палата ** / VK
- Я просто обожаю иргу, но купить ее не так-то просто. И вот просыпаюсь утром на даче, а муж довольный стоит с полной баночкой ирги. Оказалось, что в соседнем селе он видел у кого-то куст, спросил у хозяйки, можно ли купить. Выяснилось, что можно, только собирать надо было самому, причем успеть надо до 6 утра, а то хозяйка уходила в поле с коровами. И он встал в 5, поехал туда на велосипеде и собрал ягоды.
AI-generated image
- Летом я уехала в 30-дневный отпуск. Каждый день мы с мужем болтали по телефону. Все спрашивал, без чего больше всего скучаю (кроме него, конечно). Я ответила, что мне жутко не хватает холодного чая из магазинчика у дома. В итоге супруг проехал почти 3000 километров на мотоцикле и привез мне тот самый чай! Правда, ему пришлось покупать на заправке бутылку с водой, мыть ее и переливать напиток, потому что оригинальный кувшин не выдержал тряски. © Firstfig61 / Reddit
- Я не часто езжу за рулем, но каждый раз мой муж проверяет, сколько там в баке бензина, не нужно ли подкачать шины, ну и что там с остальными жидкостями. Это мелочь, но так я чувствую себя в безопасности. © Ziggie520 / Reddit
- От моего мужа особо не дождешься знаков внимания. У нас было трое детей, я очень хотела четвертого. И он согласился несмотря на все трудности. А еще муж согласился переехать поближе к моей маме, пусть это и дальше от его родных. © Few-Hyena-1679 / Reddit
- Мы с мужем очень любим путешествовать, но в последнее время не особо выходит. И вот супруг мне говорит, что договорился со своей мамой: она остается с ребенком, а мы слетаем в городок какой местный. Настал день икс, в 5 утра едем в аэропорт, я еще практически сплю. На контроле муж достает наши загранпаспорта и тут я узнаю, что мы летим в Стамбул! © An.deks / Pikabu
Бонус: иногда трогательные моменты запоминаются благодаря внешним обстоятельствам
- Позавчера сидели с мужем на балконе, слушали музыку, смотрели на звезды. И тут муж говорит мне: «Дорогая, ты знаешь, что звезды растут не по дням, а по секундам? А моя любовь к тебе становится все больше и больше каждую миллисекунду!» У меня аж сердце забилось быстрее после таких слов. Это был идеальный момент, который ничто не могло испортить. И тут вдруг раздается с балкона соседа: «А мужик вкусно заливает! Красава!» © Палата ** / VK
А какие поступки своих вторых половинок запомнили вы? Или, может быть, сами совершали что-то настолько милое, что хочется написать об этом историю? Делитесь в комментариях.
