"Просто говорю: «Я готова заложить все украшения в ломбард, если у тебя будут проблемы, но только те украшения, которые ты мне купил!»"
Современная жена, когда у мужа начинаются проблемы уходит со всем золотом к более перспективному варианту.
16 супругов, которые так отжигают, что скука их отношениям вообще не грозит
Часто люди говорят, что со временем отношения становятся будничными и серыми. Но это точно не про наших сегодняшних героев. Их вторые половинки иногда так могут чудить, что только успевай за ними записывать, да в сеть выкладывать.
- Лежим с женой смотрим фильм. Ставлю на паузу, иду в туалет. Жена:
— Ты куда?
— В туалет.
—Не-е-ет, я пе-е-рвая! Я давно хотела.
И такое постоянно. Ну зачем терпеть-то? © prostoinikita / Pikabu
- На работе у моей невесты был корпоратив. Она представила меня своим коллегам, и мне послышалось, как одна дама сказала: «Ой, он такой милый!» Я сразу же ответил: «Спасибо, очень приятно!» — с глупой улыбкой на лице... Коллега ушла, хихикая. Я посмотрел на невесту, а она тоже смешок давит. Спрашиваю: «Что смешного?» А невеста мне: «Она о моем платье говорила, если что». Ну да, фраза звучала как «Ой, оно такое милое!» и в этом действительно больше смысла, чем в том, что я услышал. © ObiMemeKenobi / Reddit
- На днях был снегопад. Иду утром в поликлинику и вижу такую картину: пожилой мужчина сидит за рулем, слушает музыку, ковыряется в телефоне, короче, кайфует. А вокруг машины, как колибри, порхает его жена со щеткой и смахивает снег.
— Ну пропустила же на лобовом, не видишь, что ли, Лена? — не отрываясь от телефона, говорит муж.
— А сам не хочешь выйти и помести?
— Ты сама спор проиграла, вот теперь и не бурчи. Активнее, Лен, активнее. © AlexandrRayn / Pikabu
- Среди ночи муж встал на четвереньки и начал рыться в матрасе. В какой-то момент он открыл глаза, повернул голову в сторону потолка и закричал: «Что это?! Что это такое?!» И опять увалился спать. А я почти до утра глаз не сомкнула. © mosaicevolution / Reddit
- Моя жена — еще та чистюля, всегда убирает за собой и раскладывает вещи по местам. Но я заметил, что когда у нее заканчивается туалетная бумага, она берет новый рулон и просто ставит его на пустую втулку, вместо того чтобы заменить ее. Я спросил, почему она так делает. А она мне: «Это единственное, в чем я позволяю себе быть ленивой». © Unknown author / Reddit
- Из диалогов с женой:
— За что любишь?
— Ни за что. Само собой как-то получилось. Не от меня зависело.
— Значит и разлюбить сможешь «само собой»?
— Вряд ли. Мои тараканы уже с твоими породнились. Жалко семьи рушить. © YozhikovZhe / Pikabu
- Недавно захотелось мне прикупить себе еще один золотой браслет. Муж спрашивает: «Зачем тебе столько золота? Что ты будешь с ним делать?» Выдала в ответ такое, что он браслет купил, как миленький. Просто говорю: «Я готова заложить все украшения в ломбард, если у тебя будут проблемы, но только те украшения, которые ты мне купил!» ©___marakuya
- Муж всегда находит в доме случайные предметы, из которых делает для меня «шляпу». Свежевыстиранное белье? Шляпа. Плюшевые игрушки? Шляпа. Пузырчатая пленка? Шляпа. Затем он надевает такую головной убор на себя, а потом мы делаем забавную фотографию и вешаем ее на нашу стену «фотографий в шляпах». © brisketball23 / Reddit
"Просто говорю: «Я готова заложить все украшения в ломбард, если у тебя будут проблемы, но только те украшения, которые ты мне купил!»"
- Когда я использую свой ноутбук, мужу кажется забавным тайком (или не тайком) нажимать клавишу Caps Lock. Когда я этого не замечаю и начинаю печатать большими буквами, то обычно в шутку кричу ему, что он негодник, а он хохочет, как болотная ведьма. Я его очень люблю. В ответ я иногда тайком беру его телефон, делаю смешную фотографию и меняю ему фон. © SuspiciousParagraph / Reddit
- Мой муж заказывает чизбургеры во сне. Однажды ночью я проснулась от слов «салат, помидор, огурцы, без лука». Я ему «Что?», а он просто повторил то же самое.
А в другую ночь он говорил что-то про горчицу. С тех пор это повторялось еще несколько раз. © VisualizedBird / Reddit
- У жены вчера удалили зуб. Прихожу с работы. Она нервно говорит мне:
— Почему ты не спрашиваешь, как мой зуб?!
— Как твой зуб?
— Его нет!
Смеюсь. Она придумала эту шутку утром и весь день ждала меня, чтобы порадовать. © AlexBessonov / Pikabu
- Когда мы идем в кино, парень покупает мороженое в рожке и коробку соленого попкорна. Затем он макает мороженое в попкорн, пока смотрит фильм, и съедает все с него. Сначала я этого не понимала, но теперь привыкла к тихому хрумканью рядом. © nymeriasnow4 / Reddit
Скучаю по тем временам, когда с сыном ходила по воскресеньям утром в кинотеатр. Всегда брали попкорн, воду, мороженое и сидели хрумкали. Вокруг были все такие же. Теперь жду, когда внук дорастет до воскресного кинопросмотра. Сынок вырос
- У моих подруг мужья не очень умеют хвалить их еду, поэтому тут на помощь приходит мой. Однажды они увидели, как муж нахваливает мою еду, а он это умеет, и понеслась! Если подружка пробует какой-то новый рецепт, то обязательно часть блюда привозит к нам, чтобы узнать реакцию независимого эксперта — моего мужа. Просто надо видеть, как он вместо того, чтобы, как все обычно, сказать «норм» или «ну да, вкусно» начинает петь оды любви еде. Эх, дегустатор домашний. © Не все поймут / VK
- Сегодня чуть не поседела. Оставила мужа посидеть с сыном. Минут через 10 звонит и говорит, что у них что-то случилось. И бросает трубку. Я звонить, ответа нет. Подбегаю к дому, увидела, что от него отъезжает скорая и заворачивает полиция. Забегаю домой, муж с сыном спокойно мультики смотрят. Оказывается, что, когда я вышла, к соседнему подъезду подъехала скорая, и муж просто хотел спросить, что случилось. Таких люлей он давно не получал! © Мамдаринка / VK
- Спорил с женой о том, что нам очень нужен огромный телевизор. Она ни в какую не поддавалась — дорого, некуда ставить. В итоге психанула и ляпнула: «Когда рак на горе свистнет, тогда и купим». Прошло 3 недели, и вот стоим мы на горе, а там я и мой друг Валера, по совместительству рак по гороскопу, и думаю: ну сейчас-то она не отмажется уже! А Валера свистеть не умеет, ну представляете? Ну как так? © Палата № 6 / VK
- Муж строитель. И когда укладывает дочку спать, вместо колыбельных напевает что-то типа: «Эта люлька — твоя опора, эта кроватка — твой фундамент». А вчера вообще заснул рядом, мурлыча песню на мотив: «Поднимаем балки, кладём кирпичи, чтобы сон у малышки был крепкий в ночи». © Палата № 6 / VK
А если вам не хватило — держите еще подборку историй. И в этот раз о парах, у которых есть чему поучиться.
Комментарии
О! Колыбельная строителя для лапочки-дочки - просто необыкновенная милота!!!
Мой муж пел колыбельную: папа доченька родил для себя и мамы,,
Дочь была уверена, что так все и было
Я тоже лет 8 назад внучке рассказывал сказку про Айболита и всё перевирал, говорил что больной обезьяне не давали бананы, и кормили рыбьим жиром и чёрной икрой. Она так удивилась