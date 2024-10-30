20+ историй о людях, которые не готовы лишний раз раскрывать свой кошелек

Вот где мать не кормила дочь мясом - она реально не понимала как можно не наесться салатиком. Почему не прислушивалась к ребёнку -это уже другой вопрос. Я тоже вполне обхожусь без мяса, а вот без овощей-фруктов не могу. А дочь с детства любит мясо и побольше. Я удивлялась, но мясо ей готовила. Сейчас и внук внучка без мяса есть не хотят