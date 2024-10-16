15+ человек, у которых один неожиданный комплимент вызвал улыбку до ушей на весь день

Иногда случайно сказанная кем-то посторонним фраза способна заставить нас улыбаться практически весь день, а то и дольше. Потому что это был не вымученный комплимент из серии «желаем счастья и здоровья приятному человеку», а нечто куда более искреннее и душевное.