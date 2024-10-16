15+ человек, у которых один неожиданный комплимент вызвал улыбку до ушей на весь день
Истории
1 час назад
Иногда случайно сказанная кем-то посторонним фраза способна заставить нас улыбаться практически весь день, а то и дольше. Потому что это был не вымученный комплимент из серии «желаем счастья и здоровья приятному человеку», а нечто куда более искреннее и душевное.
- Пришла к стоматологу удалять зуб мудрости. Услышала в свой адрес: «У тебя очень сильные языковые мышцы, ты, наверное, учительница». © Юлия Мишурова
- Часто хожу в один магазин за одеждой. Продавцы уже знают, что я не люблю советы, и просто здороваются. Однажды я набрала целую кучу вещей и затаилась в примерочной. Вдруг слышу голос одной из продавщиц: «А где эта красивая женщина? Ушла уже?» Я, понимаю, что говорится именно обо мне, ведь в магазине уже больше никого из покупателей не было, и выхожу с сияющей улыбкой, чтобы рассчитаться за товар. Эта девушка своим искренним комплиментом сделала мой день. © Подслушано / Ideer
- Не было милее в жизни комплимента, чем от грустного мужчины в ресторане, где я работала официанткой. Он с такой нежностью сказал, что у меня глаза, как у его любимой хаски, которая ждет его дома — на севере. © Подслушано / Ideer
- Как-то вдруг нашла у себя сильную межбровку и «гусиные лапки», начала внимательнее приглядываться к лицам подружек-одногодок. Нет, я мозгами понимаю, что неплохо выгляжу, но также вижу, что время берет свое. Короче, я чуток в печали. И сегодня случилось удивительное. Едем с сыном в метро, напротив сидит молоденькая девушка. А потом она, выходя, наклоняется ко мне и говорит: «Знаете, вы такая красивая, как диснеевская принцесса». И упорхнула. Уже вечер, а я нет-нет и вспомню. Уже пару раз прослезилась даже. Спасибо тебе, незнакомка! Обещаю передать кому-нибудь дальше этот луч добра. © user7754390 / Pikabu
- В юности думала, что накоплю денег и сделаю пластическую операцию на носу. А однажды одногруппница долго меня разглядывала, потом подошла и сказала, что у меня очень красивый нос. Я удивилась и спросила, почему же она так думает. Она подвела меня к зеркалу и говорит: «Смотри какой аккуратный, тоненький и вздернутый слегка, ну крутой же!» С этого момента я действительно начала замечать, что у меня аккуратный носик, и я его ни на что не променяю. © Ekaterina Vorontsova
- Как-то услышала в свой адрес: «Пока я сидел за тобой во время учебы колледже, я пришел к выводу, что мне очень нравятся мочки твоих ушей». © Cheekygirl97 / Reddit
- Утро. Офис. Я поднимаюсь по лестнице с букетом бордовых роз для одной именинницы. Следом идет коллега. Слышу в спину: «Какие же у тебя нежные розовые...» Я только успела подумать, что он дальтоник. А он как добавит: «Пяточки». © Камиля Джумановна
- Одна старушка начала меня обнюхивать в автобусе. Я еще подумала: «Что за ерунда?» Не выдержала, обернулась к ней, а бабуля сказала, что ей нравятся духи, которыми я пользуюсь, и спросила, как они называются. © Terefen_Ash / Reddit
- Я стояла на улице, ждала знакомого, вся такая в платье и на каблуках. Рядом прогуливался папа с мальчиком лет трех. И мальчик этот увидел меня и остановился. Стоит и смотрит, а потом поворачивается к отцу и спрашивает: «Пап, а эта тетя — ангел?» Мужчина посмотрел на меня, улыбнулся и говорит: «Конечно, сынок». Это было так мило. © Numida / Pikabu
- Я стояла на обочине, наслаждаясь солнцем, и ждала машину.
— Девушка... — подошел ко мне милый седой старичок.
— Да? — без особого энтузиазма отозвалась я.
— Девушка, мне, как ювелиру, чрезвычайно приятно видеть такое количество золота на голове, — сказал он, улыбнулся и ушел.
Самый лучший комплимент в моей жизни. Прошло уж лет девять, я не помню его лица, но эти слова в точности врезались в память. Мы не рыжие — мы золотые! © Подслушано / Ideer
А про белое золото кто-нибудь помнит? А ещё всем известно что нефть - чёрное золото.
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Ответить
- Часто после работы возвращались домой с одним коллегой, на половине пути разбегались каждый по своим домам. Однажды он мне говорит: «У меня есть к тебе разговор. Знаешь, если бы я тебя увидел на улице где-то, то никогда бы на тебя не посмотрел». Я вылупила глаза. Стою и пытаюсь понять, что он мне пытается сказать. Он продолжает: «Ты совершенно не в моем вкусе, но, зная твой характер, я в тебя влюбился». Я так расхохоталась, что он, бедняга, сбежал. © Zaza Zaza
- Однажды мне сказали: «У тебя идеальный голос для того, чтобы успокаивать возмущенных клиентов». Я до сих пор не уверена, был ли это комплимент или намек на мою будущую работу. © princesabby / Reddit
- Этой весной мы с моим молодым человеком вышли из дома, чтобы поехать в загс и пожениться. Роспись не торжественная, мы были вдвоем и в обычной одежде. Вышли из подъезда, улыбаемся. И какая-то случайная женщина, проходящая мимо, сказала, что мы — очень красивая пара. Было так приятно. © lajil / Pikabu
- Засыпаем с мужем в постели, вдруг он поворачивается ко мне и тихонько шепчет: «Куколка». А ведь он довольно скуп на комплименты. Я от души улыбаюсь, открываю глаза. И тут муж неожиданно добавляет: «Укуталась в одеяло как гусеница» © Подслушано / Ideer
- Лучший комплимент в моей жизни мне сделал обычный прохожий, который шел навстречу по дороге в институт. Проходя мимо меня, он просто сказал:
— Спасибо.
— За что?
— За то, что полюбовался. Вы очень красивая.
И пошел дальше. Никаких намеков или желания познакомиться, просто добрые слова, от которых тепло на душе. © Подслушано / Ideer
- Было это около 13 лет назад. Работал официантом в ресторане. Обслуживаю девушку с девочкой лет пяти. Когда я выносил им очередные блюда, она посмотрела на меня карими глазищами и говорит: «Дяденька, вы очень красивый». Я, наверное, этот комплимент до конца жизни помнить буду. Неожиданно и приятно. © Gervantik / Pikabu
- Самый запоминающийся комплимент, который мне делали, был: «Ты как открытая консервная банка». Увидев мои законно выпученные от удивления глаза, юноша уточнил, что считает меня искренней. Что ж, искренне ваша, консервная банка. © Подслушано / Ideer
- Лучший комплимент в свой адрес я услышала в парке. Дело в том, что меня обожают местные животные. И вот сижу я на скамейке, рядом пристроились 4 собаки, а позади меня на спинку приземлились 2 вороны. И тут один пожилой человек сказал: «Все животные тянутся к тебе, потому что ты — сама любовь». Я чуть не расплакалась, это было самое милое из того, что мне когда-либо говорили. © AuroraReigns / Reddit
Бонус: иногда с комплиментами стоит быть осторожнее
- В детстве я сказала соседке, что она похожа на лошадь. Такой крик поднялся! Она заплакала, пожаловалась моей матери, меня сильно отругали. А я не могла понять, в чем дело, потому что в моем понимании я сделала ей комплимент, ибо лошади для меня всегда были восхитительно красивыми существами, а соседка была высокая и статная, чем и напомнила мне их. С тех пор делаю людям комплименты очень аккуратно. © Подслушано / Ideer
А вот еще целая подборка курьезных историй о городском транспорте и его пассажирах.
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