15 честных рассказов от родителей, чьи дети — гении сарказма и неловких ситуаций
Мы часто читаем о том, как воспитать успешного ребенка, гения или вундеркинда. Но что делать, если твой ребенок — гений сарказма и мастер неловких ситуаций? Если вместо похвалы он выдает «тонкую» иронию, а его комментарии заставляют краснеть в самых неожиданных местах?
Мы собрали честные, без прикрас, истории от родителей. Здесь нет советов, только поддержка и понимание. Приготовьтесь к дозе юмора, ведь в этих рассказах вы наверняка узнаете себя.
- Как то раз имела неосторожность спросить у сына, есть ли у него девушка? На что он спросил меня: «С какой целью интересуетесь?»
- Как-то раз мы с сыном гуляли в парке. День выдался невероятно благостным: нежное октябрьское солнце, деликатный щебет птиц, барочный узор кленовых листьев. Настроение было лиричным, и мне немедленно захотелось им поделиться. «Представь, что из лесу выходят олени и смотрят на тебя... » — я замешкалась, подбирая верное определение оленьим глазам. «Олениной?» — пришел мне на помощь сын. Теперь олени смотрят на меня исключительно олениной. Дети — великие стендаперы, не ленитесь, записывайте за ними. Будет потом что вспомнить и над чем посмеяться. © Narine Abgaryan
- В школе дети писали сочинение. Сыну 10 лет, он приносит мне свое. Говорит, мол, учительница оценила его старания. Читаю название темы: «Что такое дом для тебя?» Читаю и не могу сдержать смех. Он пишет: «Дом — это особенное место. Там мама может готовить вкусную еду, я могу играть за компьютером, а папа может больше не втягивать живот, как на улице, а может танцевать с котом вальс, как будто этого никто не видит». © Мамдаринка / VK
- Были с сыном на детской площадке, и он ни разу за все время не пошел на качели, хотя это его любимое развлечение и его оттуда невозможно забрать. Спросила у него, что случилось, почему не хочет, и услышала, что там взрослый сидит, он туда не пойдет. Я сказала, что можно просто попросить освободить место или, если боится, то это сделаю я, а дальше мой ребенок выдал: «Нет, мама, ты не поняла. Я не боюсь попросить. Он просто взрослый, ему эти качельки больше нужны. Может, это единственное, что приносит ему радость. У меня еще песочница и игрушки есть, а у него такого уже нет». © Мамдаринка / VK
- На днях мой 3,5-летний сын уплетал сушеное манго. Я попросила у него немного, он нахмурился и сказал: «Нет!» Тогда я спросила, что он предпочитает — дать мне обнимашку и поцелуй или все-таки поделиться манго. В итоге получила обнимашку и поцелуй. А на следующий день он ел что-то другое, и я снова попросила. Вижу, он замирает и через пару секунд снова обнимает и целует. © Garibon / Reddit
- С первым выпавшим зубом начали подкладывать сыну под подушку денежку. Говорили, что это от зубной феи. Недавно у него выпал еще один молочный зуб. У мужа не было мелких купюр, поэтому подложил 1000. Сын утром порадовался, спрятал их себе в копилку. Спустя пару дней пришли мои родители поздравить сына с успешным окончанием учебного года. Поели тортик, они уже собирались уходить. И тут мой отец постучал внука по спине, приговаривая: «Ты уже взрослый мальчик, у тебя должны быть сбережения». И протянул сыну 500 рублей. Тот обнял дедушку, поблагодарил. А потом повернулся ко мне и спросил: «Мам, а почему зубная фея щедрее деда?» Надо же было такое сказануть. © Мамдаринка / VK
- Я часто у сына в шутку спрашиваю: «Ты кого больше любишь, маму или папу?» Малой крепко обнимает и шепчет на ухо, что меня. Мужу, когда они вдвоем, говорит, что папа у него самый любимый. Решили подшутить, и когда сидели за ужином втроем, я спросила у сына, так кого же все-таки любит больше. Малой растеряно глянул на папу, потом на меня. Задумался, пару секунд помолчал и ответил: «Больше всех люблю себя!» Вот хитрец. © Мамдаринка / VK
- Сын каждый день осыпает меня комплиментами. Обычно это что-то бытовое: «Мама, ты лучше всех делаешь бутерброды», «Мама, ты так классно гладишь мне штанишки». Я уже привыкла, что мои суперспособности ограничиваются бытом. Но сегодня он выдал нечто новое. Говорит с гордостью: «Мам, ты лучше всех убираешь мне козявки!» Как говорится, а чего добились вы? © Мамдаринка / VK
- Дочка помешана на этих своих лабубах — бабушки дарят, крестные дарят, а я не очень к ним отношусь. Говорю ей: «Да ты что, это же ужасные игрушки. В наше время такой фигни не было». Она меня игнорит. Через десять минут приходит с телефоном, показывает: «Котопса», «Настоящих монстров» и «Happy Tree Friends». Говорит: «Я почитала, что это были очень популярные мультики в твоем детстве. Только не ври, что не смотрел». Я чуть не подавился. Теперь сижу и понимаю — у нас были свои лабубы. В общем, она теперь счастливо играет со своими монстрами. © Не все поймут / VK
- Ехала с работы, выхожу из подземного перехода, а мне навстречу идут маленькие мальчик и девочка. Держатся за ручку, мило прыгают по ступенькам и считают. Мальчик уверенно так называет цифру ступеньки, а девочка немного ждет, затем повторяет. В один момент она сбилась, а он радостно сказал: «Ну все, ты проиграла, с тебя шоколадка!». На что девочка сильно обиделась и с угрюмым лицом ответила: «Но я только до пяти умею считать! Так не честно! С тебя три шоколадки!» А что мальчик? А он лишь молча согласился, и они побежали за шоколадками. Эх, мужчины. © Не все поймут / VK
- Однажды, когда дочке было три года, мы играли в прятки. Пока она пряталась, я сказала: «Ты классно прячешься!» И из ее укрытия раздалось: «Спасибо!» © classicicedtea / Reddit
- Прихожу сегодня домой, уставшая, злая, день не задался вообще. А меня у двери встречает моя 7-летняя сестра. Стоит с важным лицом и маленьким пакетиком в руках. Говорит: «Прохода нет, у меня для тебя кое-что». Открывает пакет — а там мои джинсы и кофточка. Я в шоке, спрашиваю: «Это что вообще?» А она так спокойно, даже с деловым видом забирает у меня ключи и говорит: «Тебе 20 лет, ты совершеннолетняя, не должна жить с родителями, уходи». И берет меня за руку, ведет к двери. Я сначала думала, что прикалывается, а потом она резко открыла дверь, вытолкала меня в подъезд и как заорет на всю квартиру: «Мааам, все, я решила свою главную проблему! Теперь я старшая сестра!» Я стою с этой одеждой, зажатая между дверью и ковриком, и просто ржу. Гениально, что тут скажешь. Мелкая, а логика железобетонная. Через минуту открывает, такая: «Ну ладно, заходи. Пока поживешь. Но я все равно теперь главная». © Не все поймут / VK
- Недавно моя маленькая дочка вернулась из школы и так между делом бросила: «Меня сегодня Вадик домой провожал». Я в шоке, думаю, кто этот ухажер, ведь ей всего 9. Спрашиваю, а она достает фото, а там огромный дворовый пес! Оказывается, моя девочка уже давно подкармливает этого пса, и они стали друзьями. Только почему человеческим именем его назвала. Теперь даже в школу вместе ходят. © СИТУАЦИЯ / VK
- Сразу после того, как я родила второго ребенка, наш первенец (ему 2 года) пришел навестить нас в больнице вместе с моими свекрами. Пока он ехал в лифте, какой-то незнакомец поздоровался с ним. По непонятной причине, его стандартная реакция на то, что к нему обращается незнакомый человек — сказать, что он голоден. И это срабатывает абсолютно каждый раз, без исключений. На этот раз, сказав это, он вдруг заметил, что незнакомец держит в руках картофельные шарики. И прямо, без стеснения, попросил один. Муж говорит, что человек был просто ошарашен тем, что двухлетка так уверенно произнес: «Можно мне, пожалуйста, один?» — и в итоге отдал ему. Муж кивнул в знак согласия, так что, видимо, незнакомец оказался достаточно надежным, чтобы позволить ребенку «выпросить» у него картошку. Когда сын пришел в палату, он не обратил внимания на новорожденного брата и даже не поздоровался. Он сразу рассказал мне про картошку. © 2opinionated2lurk / Reddit
- Моя двоюродная сестра вечно ныла, что ей не нравится ее имя. Мол, слишком обычное — Таня. В 21 взяла и поменяла на более редкое. Прошло 2 года (за это время с сестрой почти не виделись). Семейное застолье, мой сын (5 лет) обращается к сестре: «Тетя Розаля». Она поправляет: «Розалия». Сын: «Розаляля». Сестра снова поправила: «Ро-за-ли-я». Сын, обиженно: «Короче, теть Тань, хотел что-то спросить у вас, но уже не важно». © Не все поймут / VK
