16 историй, которые греют душу не хуже ласкового осеннего солнышка

В суете будней мы часто не замечаем, сколько вокруг нас тепла и света. Спешим, хмуримся, думаем о своем и проходим мимо настоящих чудес, которые случаются прямо на улицах наших городов. Но стоит на секунду остановиться и оглядеться, как мир тут же показывает свою самую добрую сторону. Все это прячется в мелочах: в зонтике, которым поделился незнакомец, в словах поддержки от мужа, когда опускаются руки, или в банке соленых огурчиков, подаренной от чистого сердца.