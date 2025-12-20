14 детей, которые такое сказанули, что можно делать стендап
Дети умеют говорить правду так искренне и неожиданно, что иногда их фразы звучат как идеально отрепетированные шутки. В этой статье мы собрали реальные детские высказывания, которыми родители поделились в соцсетях. Читаешь их и понимаешь: у некоторых малышей чувство юмора врожденное, а стендап можно было начинать прямо с детского сада.
- Дочери 7 лет надо было приготовить рассказ в школе на тему «Кем работают родители». Она спрашивает: «Пап, кем ты работаешь и чем занимается на работе?» Отвечаю: «Я директор по аналитике. Занимаюсь ценообразованием и управлением запасами». Дочка: «Мам, а ты кем работаешь?» Мама: «Я работаю в СММ, занимаюсь продюсированием роликов и построением стратегии». Дочь в сердцах: «Ну почему у вас такие сложные профессии! Вот у Даши папа повар!» © elina_sladkova
- У дочки на новогоднем утреннике в 1-м классе Дед Мороз был молодой, худенький и со звонким голосом. А вот Снегурочка — возрастная крупная учительница с хриплым басом и длинным носом. Вот они вдвоем вышли в зал, а дети аж замолчали и замерли. И тут одна девочка громким шепотом выдала: «Это ведьма, да?!» © Подслушано / Ideer
- Мой трехлетний сын знал, что я печатаю на клавиатуре и таким образом зарабатываю деньги — чтобы мы могли позволить себе пиццу по пятницам. И однажды, постучав по клавиатуре моего ноутбука, он серьезно заявил: «Мне тоже нужно работать, чтобы есть пиццу каждый день». © —zaxell— / Reddit
- Сын спросил у меня, что такое «развод». Спросила, где же он услышал это слово. Сказал, что от папы. Тут я занервничала. Неужели муж мог серьезно задуматься о разводе? Почему сначала обсудил это с сыном? Решилась поговорить с мужем. Начала издалека — сказала, что сын спросил у меня про развод. А он такой: «Да, он мне рекламу какую-то показал, а я сказал, что это развод». Да уж. А я уже час хожу по квартире нервная — не зная, что и думать. А надо было просто спросить. © Мамдаринка / VK
- Сегодня маленькая девочка устроила флешмоб в маршрутке: кинула воздушный шарик в толпу. Все смеялись и отбивали его. Ни разу не видела в общественном транспорте таких счастливых людей. © Story Now / VK
- У меня мама — техник связи. До компьютеризации ее рабочее место выглядело как множество железных стен с лампочками, датчиками, тумблерами и всяким таким. Поэтому в детстве я довольно долго рассказывала всем желающим слушать, что мама работает на космическом корабле. © sannionis
- Отдали младшего (2,5) в садик. Поначалу все шло прекрасно, на второй неделе начались капризы на тему «не хочу, не люблю». Пришлось старшего (4,7) в пример ставить. Мол, вот, смотри, какой он молодец, не плачет. А старший сам не прочь с утра покапризничать, но после таких слов старается соответствовать. Сегодня с утра малой опять заупрямился, на что старший вздыхает и говорит: «Опять мне придется быть мужчиной!» © Мамдаринка / VK
- Раз в семье был скандал. Поссорились с мужем. Наш 7-летний сын делал уроки. Видно, мы ему помешали. Он подошел и с невозмутимым видом сказал: ’’Мам, ну ты же сама говорила, что нужно жалеть папу..." Муж растрогался, посмотрел на меня нежно. И тут сын со вздохом продолжает: «Он же не виноват, что родился глупым!» © Подслушано / Ideer
- Моему сыну восемь лет. Недавно он увидел несколько видео, где я в молодости играл в музыкальных группах, и спросил, давно ли я так работаю. Я рассмеялся и вспомнил, как тогда спал в фургоне, питался двумя пирожками в день и мирился с храпом басиста. Объяснил сыну, что это было давно, а сейчас у меня обычная работа — зато есть дом и полный холодильник. Он подумал и выдал: «А-а... то есть раньше ты был крутым, а теперь нет». © Enough-Ad3818 / Reddit
- Раньше я работала в колл-центре, куда в основном обращались пожилые клиенты. Мои дети любили шутить, что моя работа — выслушивать крики от бабушек и дедушек. © EticketJedi / Reddit
- Дочери в садике сильно понравился мальчик. Она всю неделю каждый вечер лишь о нем болтала, рассказывала, как назовет детей, какая будет свадьба и где они будут жить. В общем, настроилась полным ходом. Через пару дней вдруг тишина и дочь даже не заикается о том мальчике. Я спросила, в чем дело, и услышала серьезное: «Мам, понимаешь, он очень красивый и знает это, поэтому пользуется тем, что всем нравится. Мне такого не надо». © Мамдаринка / VK
Вот от такого ,как на фото, я бы точно не отказалась. А вот от двуного сапиенса..вполне,вполне)
- Дочка очень плохо кушает в садике всегда, хотя готовят у нас очень вкусно и полезно. Какие беседы только мы дома не проводили, без толку. Вчера рассказала ей, что всю съеденную еду в конце дня выбрасывают в мусор (а она девочка щепетильная и даже сломанную игрушку выбросить не дает). И что вы думаете — забираю ее сегодня из садика, а мое чадо выходит с полным пакетом котлет и хлеба, а воспитатель лишь грустно разводит руками. Оказалось, дочка залезла на стульчик и, как истинный спикер, зачитала всем лекцию о том, как еда оказывается в помойке и что их группа просто обязана все собирать и кормить бездомных собачек. Конечно же, деткам стало жаль бедных животных — скинулись все, даже те, кто раньше ел свои котлеты. Кажется, другие родители меня по головке не погладят. © Мамдаринка / VK
- Дочке 9 лет. Дала ей денег и отпустила в магазин. Ей нужен был лифчик позарез, так как «у всех уже в классе есть». Часа через два пришла моя мадам с книжками. Без лифчика. Оказывается, решила, что ей лифчик «пока не нужен», а книги всегда нужны. И купила вместо лифчика книжки! © Подслушано / Ideer
- В Германии на комиссии для записи в школу дочь спросили, кем работают родители. Она и сказала, что папа все время играет в компьютер, а мама уборщица. Только вот она перепутала слова и вышло, что батя — тунеядец, а семью тянет на себе мать. На самом деле муж — разработчик программного обеспечения, работает из дома, а я домохозяйка. © nati_m_und_m_s
Комментарии
В 2 года отдала свою дочь в платный сад, а она у меня очень большая любительница покушать, особенно мяса! И в связи с этим была пара историй)
Через несколько месяцев прихожу на родительское собрание. Основной вопрос родителей - как кушают их детки. Воспитатель рассказывает, что почти никто не ест мясо, но у каждого свои способы, кто-то скидывает прячет под тарелкой, кто-то скидывает украдкой под стол, а кто сидит рядом с моей - перекладывают ей в тарелку, а она только рада)))))
А еще через пару месяцев ко мне подходит мама одногруппника и чуть не в ноги бросается, балгодарит. У ее сына большие проблемы с аппетитом, ничего не ест, недобор веса, врачи уже пугали больницами и прочими серьезными мерами, но тут в группу приходит моя обжорка и ее садят за стол рядом с ним. Сначала он просто наблюдал, как его соседка сметает свою, а потом еще и его еду, а через неделю, видимо из чувства противоречия, начал есть сам, чтобы моей не досталось))) И через пару месяцев у него впервые за долгий период вес пошел в плюс, да и в целом ситуация с едой выправилась))