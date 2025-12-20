14 детей, которые такое сказанули, что можно делать стендап

В 2 года отдала свою дочь в платный сад, а она у меня очень большая любительница покушать, особенно мяса! И в связи с этим была пара историй)

Через несколько месяцев прихожу на родительское собрание. Основной вопрос родителей - как кушают их детки. Воспитатель рассказывает, что почти никто не ест мясо, но у каждого свои способы, кто-то скидывает прячет под тарелкой, кто-то скидывает украдкой под стол, а кто сидит рядом с моей - перекладывают ей в тарелку, а она только рада)))))

А еще через пару месяцев ко мне подходит мама одногруппника и чуть не в ноги бросается, балгодарит. У ее сына большие проблемы с аппетитом, ничего не ест, недобор веса, врачи уже пугали больницами и прочими серьезными мерами, но тут в группу приходит моя обжорка и ее садят за стол рядом с ним. Сначала он просто наблюдал, как его соседка сметает свою, а потом еще и его еду, а через неделю, видимо из чувства противоречия, начал есть сам, чтобы моей не досталось))) И через пару месяцев у него впервые за долгий период вес пошел в плюс, да и в целом ситуация с едой выправилась))