Надеюсь, эти родственники хотя бы платят за постой...
А не приезжают по принципу #нумыжеродня)
15 человек рассказали о том, как нашли работу мечты, и их истории вселяют надежду
Поиск работы мечты редко бывает простым: кто-то проходит десятки собеседований, упорно учится, а кому-то помогает счастливый случай. В этой подборке собран опыт людей, которые честно поделились своим опытом, шагами и обстоятельствами, приведшими их к делу всей жизни. И это вдохновляет!
- В семье я никогда не была любимицей. Вся родня любила пошутить, что ничего толкового из меня не получится. И вот пришло время, и брату в наследство досталась квартира, а мне какой-то сарай в деревне. Как же они удивились, когда через полгода я своими руками перестроила этот сарай и открыла там эко-отель. Всю жизнь мечтала быть хозяйкой, принимать гостей и вот. Место у нас туристическое и ко мне часто приезжают отдохнуть на пару дней. Теперь я чуть ли не самый любимый родственник и пример для подражания, и все стараются сделать вид, что никогда и не звали меня неудачницей.
Надеюсь, эти родственники хотя бы платят за постой...
- Я стояла в очереди и рядом мужчина говорил с кем-то по телефону — мол, ему нужны хорошие специалисты на его мебельном производстве. Я подождала окончания разговора, извинилась за то, что услышала и предложила своего племяшка, который является дипломированным дизайнером-плотником. Без опыта он не мог устроиться, а способности и желание у него с детства. Два года не нарадуются оба. © Рабочие истории / VK
- Мой знакомый с детства мечтал летать и быть актером. Поступил на летчика, отлетал. А потом, на пенсии, случайно попал в массовку кино, которое снималось в нашей области. Сам он высокий и статный мужчина. Его потихоньку стали звать на второстепенные роли в сериалах, со временем роли становились все значимее и значимее. Слежу на его страничкой в соцсети и радуюсь. Он вечно на съемках. Получается, две его мечты сбылись. © aste_la_vista
- И бабушка, и мама моей подруги — заслуженные педагоги. Ее тоже пихали в педагогический вуз. Но на 4-м курсе она взбрыкнула и бросила универ. Прекрасно работала и зарабатывала ведущей праздников, но ей хотелось чего-то другого. Она любитель путешествовать. Как-то случайно она нашла работу в фирме, которая организует путешествия. Людей не просто селят в отель, а развлекают: с ними йогой занимаются, ведут арт-терапию. В общем, моя подруга стала по сути вожатой в лагере для взрослых. Она уже так за счет фирмы съездила в Индию, теперь в планах Китай. © Alevtina
- Моя подруга работала в офисе. Ее начальница, как это теперь говорят, была настоящим абьюзером. То она милая и добрая, всем кофе может купить, то ей вожжа под хвост попала, и она может наорать. Ручками в стену швырялась. Подруга была замдиректора, фирма успешно работала, но от начальницы она постоянно слышала: «Бездарность, никто тебя больше на работу не возьмет». Я спрашивала подругу, почему она не уходит. Та говорила, что везде начальники плохие, мол, поменяю лишь шило на мыло. Но я уговорила ее сходить к психологу. После этого она уволилась, буквально тут же нашла новую работу: она преподает иностранные языки — просто стала снимать комнату в офисе и вести занятия там. Денег у нее примерно так же, но теперь она расцвела, а глаза сияют. Она говорит, что с радостью идет на работу. © zzh29115
- У моих друзей есть фолк-группа. Друзья много раз говорили, что хотят бросить музыку: это тяжело совмещаться с работой. Но любовь к музыке победила, хотя в нашем городе их так и не оценили. Но ребята случайно познакомились с другими музыкантами и те пригласили на фестиваль в столицу. Моих друзей заметили: теперь их постоянно зовут выступать в столицу, минимум каждый месяц. Оплачивает дорогу, кормят и дают гонорар. Я верю, что их успех еще впереди! © aste_la_vista
- Мне 23, и у меня свой бизнес. Нет, я не мажорка, и родители не вкладывали в меня миллионы, наоборот, всегда жили скромно. А начиналось все с обычного хобби — я просто помогала друзьям находить работу. Знала, кто где нужен, у кого какие таланты, кто кого ищет, и просто сводила людей. Однажды подруга в шутку сказала: «Да ты кадровое агентство можешь открыть!» И я такая: а почему бы и нет? Начала с небольшой группы в соцсетях, брала копейки за рекомендации, потом «сарафанка» сделала свое дело. Сейчас у меня агентство, клиенты выстраиваются в очередь, а я та самая девчонка, которая «найдет работу даже для ленивого». И знаете что? Я счастлива! © Палата № 6 / VK
- Когда меня уволили, я сидела в ванной и горько рыдала. Мне казалось, что все рухнуло. Работа была стабильной, пусть и изматывала, но я хотя бы получала за нее деньги. Три дня я не могла прийти в себя, потом начала рассылать резюме во все возможные места, но внутри меня была пустота, я не понимала, чего хочу. Однажды ночью я пересматривала старые фотографии и наткнулась на свои рисунки. Раньше я действительно умела рисовать! Я подумала: «А что, если попробовать снова?» Завела страничку в интернете, выложила несколько работ. Знакомая попросила нарисовать ее кота. Потом подруга захотела портрет, а кто-то купил мою картину. И вот так все началось. Теперь я сижу дома, наслаждаюсь чашкой кофе и занимаюсь рисованием на заказ. У меня уже даже сформировалась очередь из клиентов. Никто не кричит на меня, я сама себе хозяйка. Иногда я даже думаю: «Спасибо вам, что уволили меня». Потому что, потеряв работу, я нашла себя и свое призвание. © Рабочие истории / VK
- Меня родители отправили учиться на гостиничный сервис, хотя я хотела идти на повара. Заставили. Не доучилась, бросила это все и ни разу не пожалела. Спустя 10 лет я все-таки отучилась на повара, и тут-то мама моя мне выдала, что зря тогда не послушала меня — столько времени упустили. Уже бы шефом за эти 10 лет стала. © Ирина Качанова / VK
- Хотела учиться в художке, но родители не поддержали. Мол, тогда я никогда от них не съеду, и они будут меня содержать. Поэтому я отучилась на бакалавра в области биологии. Работала, как волк, в полях, за мизерную зарплату. Через пять лет не выдержала — решила сменить сферу. И вернулась к идее заниматься чем-то творческим. В итоге сейчас занимаюсь графическим дизайном. Получаю в два раза больше, чем когда была биологом. И у меня еще и время есть, чтобы рисовать для души. © 3-pico / Reddit
- Мечтала стать моделью, но мама с бабушкой не поддержали. Уже будучи 30-летней теткой, увидела объявление, что нужны модели плюс-сайз. Когда отправила свои фотки, обалдела от ответа. Как модель я им не подошла, но они предложили снимать для них. Дело в том, что помимо фоток просто меня, по ссылке были и другие мои работы. В итоге снимаю для брендов белья.
- Сестра в 16 лет подсела на турецкие сериалы. Позднее ее увлечение переросло в любовь к культуре и языку, и она решила учить турецкий. Родители, мягко говоря, ржали и отговаривали ее. Когда дело дошло до поступления — вовсе начали ее подавлять, говоря: «Если пойдешь учиться на переводчика — ты нам не дочь». Забрал сестру к себе с условием, что буду ее обеспечивать, но только если она действительно будет учиться. Сестра поступила, отучилась. Сейчас живет в Стамбуле, первоклассный переводчик, параллельно с работой учит еще два языка и постоянно путешествует. Домой каждый раз приезжает с подарками и благодарит меня за поддержку. Каждую встречу вижу ее счастливую улыбку, и сердце радуется, что смог осчастливить родного человека. Хотя родители до сих пор думают, что «перебесится и пойдет на экономиста»... © Палата № 6 / VK
Мне как переводчику, который знает, насколько это хорошооплачеваемая профессия, интересно, какое образование у этих родителей, которые считают, что экономисты до сих пор кому-то нужны. Несколько раз переводила на мероприятиях, где представители правительства говорили о кризисе кадров именно из-за никому не нужных экономистов, финансистов и так далее...
- У меня коллега любил на собеседования ходить. Он это делал для того, чтобы квалификацию свою подтвердить или что-то новое узнать на рынке по специальности. Он айтишник. Обычно, чтобы от него сразу отстали, он называл сумму в несколько раз выше своей текущей зарплаты. И вот он как-то раз после такого собеса в мне рассказал, что чуваки ушли подумать, потому что «чуть выше зарплатой вилки». Ну через день вернулись и таки предложили ему сумму, которую запрашивал. © TommyChong / Pikabu
- Позвали на собеседование. Офис крутой, коллектив молодой, все как в сериалах. Понятно, что все хотят к ним устроиться. Захожу в приемную, вся из себя деловая и... бах! У меня ломается каблук и я падаю прямо на колени, да еще и папки с документами со стола своротила. Думаю, ну раз так, то терять мне уже нечего. Встаю и раскланиваюсь. Директор так ржал, что взял меня в тот же день.
- С детства мечтала стать учителем литературы. Я окончила школу с золотой медалью, а университет — с красным дипломом. Выучилась на учителя, но меня не взяли из-за картавости! К моему удивлению, никто не предупредил меня, что картавого человека не возьмут ни в одну школу. Да-да, в 4 школах столицы мне отказали именно из-за того. Мои мечты рухнули, я устроилась кассиром в супермаркет. Работа была тяжелой, удовольствия не приносила и однажды я расплакалась прямо на рабочем месте. И тут случилось чудо, ко мне подошла покупательница, которая заметила мое состояние. Мы разговорились, и я поделилась с ней своей историей. Она улыбнулась и сказала, что в частных школах меня с радостью примут. Эта женщина оставила мне номер своей подруги, и мы созвонились. Подруга устроила меня в свою частную школу учителем литературы. Я работаю там уже четвертый год, и не могу поверить, как судьба может преподнести неожиданные сюрпризы! © Рабочие истории / VK
Комментарии
Сейчас с учителями такой дефицит, что берут любого, кто изъявит желание там работать😏
В моей гимназии была учительница русского языка, которая очень сильно шепелявила. И это не мешало ей преподавать долгие годы. На момент моей учебы ей уже было 70+