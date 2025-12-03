15 человек рассказали о том, как нашли работу мечты, и их истории вселяют надежду

Мне как переводчику, который знает, насколько это хорошооплачеваемая профессия, интересно, какое образование у этих родителей, которые считают, что экономисты до сих пор кому-то нужны. Несколько раз переводила на мероприятиях, где представители правительства говорили о кризисе кадров именно из-за никому не нужных экономистов, финансистов и так далее...