15 повседневных ситуаций, которые превратились в мини-сценарий для сериала

Иногда жизнь подбрасывает нам такие сюжеты, что сценаристы могли бы смело брать пример. Обычный день дома, прогулка с собакой или случайная встреча — и вот уже все превращается в мини-эпизод комедийного сериала. Особенную изюминку в эти происшествия добавляют вездесущие соседи. Мы собрали реальные ситуации, которыми люди поделились в соцсетях. Они стали настолько абсурдными и смешными, что пройти мимо просто невозможно.