15 повседневных ситуаций, которые превратились в мини-сценарий для сериала
Иногда жизнь подбрасывает нам такие сюжеты, что сценаристы могли бы смело брать пример. Обычный день дома, прогулка с собакой или случайная встреча — и вот уже все превращается в мини-эпизод комедийного сериала. Особенную изюминку в эти происшествия добавляют вездесущие соседи. Мы собрали реальные ситуации, которыми люди поделились в соцсетях. Они стали настолько абсурдными и смешными, что пройти мимо просто невозможно.
- Мой брат работает воспитателем в детском саду. Поскольку я его младшая сестра, я тоже поступила в педагогический институт и стала приходить в этот сад на практику. Воспитатели начали обсуждать: «Вот он носится со своей Аней, а тут посмотрите, какая молодая девушка за ним увязалась». Ну мы, естественно, поржали. Спасибо заведующей, что раскрыла тайну мадридского двора. © zyzyhka
- Выгуливала я собаку. Ко мне подходили со словами: «А вы знаете, что у хозяина жена есть?» Я говорю да, она меня и наняла. Видели бы вы лицо той женщины. Я — зооняня. © roxy.persi
- Однажды приехала к мужу в летний лагерь (муж — детский тренер). Один мальчик, узнав, что я его жена, подходит и говорит: «А вы разве его жена? А разве не другая тетя, которая приезжала с ночевкой на прошлых выходных». Дело в том, что я приезжала на каждые выходные, он меня не узнал в другой одежде. Смех смехом, но ощущения не очень. © _eris_ka
- Меня соседка остановила в подъезде и говорит, что весь двор обсуждает, мол, мой муж новую жену привел. Видели, как он в машину с другой женщиной садился, а она красивая, в белом костюме. Только та женщина была я, и мы поехали на регистрацию нашего брака. С макияжем и укладкой меня бабули не признали. © alyona.speaking
Ну и что, что ,,заложили" мужика, и не важно, что любовница и жена- одно и то же лицо, зато женщина спокойна, что у нее верный муж)
- Была подростком. Учительница, она же классный руководитель, собрала наши тетради с контрольными. Тетради пропали. Отругала нас, подумала, что мы спрятали. А в итоге нашла их дома в холодильнике. Но призналась, перед нами извинилась. © KoshkaLukova / Pikabu
- Смотрю сериал на ПК. Захотелось что-то бросить на зуб. Не ставя на паузу, метнулся на кухню: отрезал круг колбасы. Гляжу, хлеба осталась лишь корка. Сложил бутерброд. Пакетик в мусорное ведро, мчу назад к детективу: преступника без меня там не раскрыли? Подношу бутер ко рту, а это колбаса на аккуратно свернутом пакетике. Пошел проверить на кухне, хотя, уже предполагал, что я найду в мусорном ведре. © Sanviktorovi4 / Pikabu
- Однажды к нам в парикмахерскую влетела женщина и сразу спряталась — мы стояли в полном недоумении. Оказалось, по улице гуляла пара со злой собакой. Но собака, увидев эту женщину, вдруг радостно завиляла хвостом и потянулась к ней, из-за чего той пришлось бежать к нам, чтобы не попасться. В итоге выяснилось, что у дамы был роман с мужчиной, который обычно выгуливал пса, и чтобы его жена ничего не заподозрила, ей пришлось спасаться бегством.
- Муж уехал на неделю в город к своим родителям, а я с 5-летней дочерью осталась дома. Думала, что будет ныть и плакать по папе, потому что у них особая любовь и они жить друг без друга не могут, но оказалось все немного не так. В первое же утро дочь подбежала ко мне и сказала: «Давай, пока папы нет, будем есть только девчачью еду! Ну там всякие авокадо, пончики, смузи пить и все то, что не любит наш папа». Кажется, со мной у дочери связь все же сильнее, потому что на ту неделю у меня почти такой рацион и планировался. © Мамдаринка / VK
- Муж часто ездит с дочкой и, чтобы не ругаться при ней, он придумал выражение «вот ежики». Сегодня я веду дочь в садик пешком и нас чуть не сбивает машина, и эта кроха (3 года ровно) выдает: «Вот офигевшая ежиха! Еще и ежика в соседнюю группу привезла! » Я, кроме как ответить, что в жизни так бывает, ничего не смогла. Она отвечает: «Да я уже поняла». Вот так дети и взрослеют. © Мамдаринка / VK
- У нас должна была быть самостоятельная. Учительница: «Сегодня я в хорошем настроении, так что побуду джином, исполняющим желания. Чего вы хотите?» Мы, естественно, дружно заорали, что хотим отмену самостоялки. Учительница: «А вы знаете, что вообще-то джины — вредные создания, которые перевирают загаданное желание? Ну так вот. Самостоятельной не будет. Будет диктант». © ШКогвартс / VK
- Моя мама учительница младших классов. Сегодня один из учеников тихонько отвел ее в сторону и спросил: «Сколько вам лет?» Мама ответила, что 50, малыш отошел, на телефоне начал что-то считать, а потом заулыбался. На вопрос в чем причина, он ответил: «Я боялся, вы уйдете на пенсию и не успеете меня доучить, а я не хочу другую учительницу!» Мама после этого аж расплакалась. Рада за нее и горжусь. © ШКогвартс / VK
- С дочкой 2-х лет впервые ехали в метро. Напротив нас сидят парень с девушкой. А доча как давай ему глазки строить. Девушка ухахатывается, а потом такая, мол, иди знакомься. И тут моя дочь, глядя на парня, с криком «смотли» берет и засовывает палец в нос. Мой маленький пикап-мастер. © Мамдаринка / VK
- Я как-то нес белье в ванную стирать. Отвлек звонок. Потом захожу в ванную включить стирку, а она пустая. Я весь дом облазил, все шкафы открывал, все 4 комнаты проверил по кругу раза три — нигде белья нет«. И, когда уже плюнул на все, открыл холодильник, чтобы перекусить — а вот оно, белье, на нижней полке холодильника отдыхает! © kotikskotik / Pikabu
- Ужинал в забегаловке. Мимо меня проходит знакомая официантка, и, как мне показалось, заигрывает со мной. Еще рукой поманила, как будто зазывая пойти за ней. Я решился и прошел за ней, открываю дверь, а там женская уборная. И куча девушек как начали визжать, орать, и бросаться в меня сумочками. Я вылетел оттуда, как с пожара. Зашел спустя какое-то время, начал к этой официантке заливать, мол, что это было? А та с улыбкой говорит: «Месть... Хоть бы раз мне чаевые оставил!» © Не все поймут / VK
- У моей девушки был ДР. Купил ей смартфон, а сам хожу со стареньким. Вручил за столом, но вместо «спасибо» услышал: «Я вообще-то хотела память 512 гб, а здесь только 256 гб. Хочешь быть со мной — исправь». И все это сказано при гостях. Тогда я молча слинял с этого праздника. Мобильник оставил себе. Ее номер, номера ее родителей и все известные мне номера ее подруг внес в ЧС. Третий день приходят уведомления типа «Вам звонил номер ...». Я не могу вам описать, насколько мне сейчас легко! Как будто что-то тяжелое сбросил! Мне просто кайфово! Я не хочу обсуждать ее поведение. Нафиг! Я не психолог, а техник-электромеханик. Завтра еду на рыбалку с ночевкой. © user8913479 / Pikabu
Комментарии
Что значит фраза "...и все известные мне номера ее подруг.." А зачем девушка дает СВОЕМУ парню номер подруги? Для каких целей?
Лично я бы после такой "мести" официантки всё равно чаевые бы не оставила и больше никогда бы в ту забегаловку не пришла
Девушки прямо с унитазов сумочками бросаться начали? Кабинок там нет, просто унитазы рядком стоят, да?
Потому что, если они просто руки мыли, то орать и визжать при виде мужчины максимально странно.