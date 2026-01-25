Ага. Мой дядя говорил моей маме когда она рванула дверь в туалет и сломала защелку "сила есть- ума не надо"!
19 историй о том, что легкая рассеянность делает нашу жизнь гораздо веселее
Именно в те моменты, когда мозг решает отдохнуть, и случается самое интересное. Физически мы в настоящем, а мыслями — где-то в параллельной вселенной. И вот результат — целая россыпь нелепых и по-своему прекрасных ситуаций, о которых люди потом с хохотом рассказывают в сети.
- Купил жене на годовщину дорогие духи. Иду домой окрыленный, в одной руке — красивый подарочный пакет с бантом, в другой — пакет с мусором из машины. Заговорился по телефону с другом, прохожу мимо урны, выкидываю мусор и довольный поднимаюсь в квартиру. Захожу, жена встречает, улыбается. Я принимаю торжественную позу и говорю: «Любимая, это тебе!» Протягиваю подарок. Она смотрит на меня, потом на пакет, потом снова на меня: «Ты серьезно?» И тут я понял, что духи за 20 тысяч рублей только что улетели в грязный бак, а у меня остался мусорный пакет с огрызками и пустыми стаканчиками.
- Потеряла я как-то паспорт. Перерыла все полки, шкафы, углы и сумки. Все, что можно и нельзя — как в воду канул, зараза. Вдвойне обидно было то, что фотка там была максимально удачная, я прям чувствовала, что второй такой не будет.
Но делать нечего, документ нужен, пришлось подавать на восстановление. Даже штраф какой-то влепили.
И вот стою я у заветного окошка, жду новенький паспорт. На него фоткалась впопыхах, потому выглядела там как не пойми что. Но на тот момент мне было уже все равно. И вот он у меня в руках. Я кладу его в потайной карман сумки, а там уже что-то лежит. Угадайте, что... © kotbegemot*** / Pikabu
- Прошлой зимой в мороз оторвала ручку дверную у своей машины. Ночь на морозе, дверки примерзли, а я сильная. Расстроилась. Пошла отрывать пассажирскую ручку. Передумала. Вытащила из дома строительный фен. Грела двери минут 5-10. Оттаяли, но не открывались. И тут я понимаю, что забыла замок с брелока открыть, только с сигналки сняла. Мужу не созналась. В сервисе ржали в голос, когда ручку чинили. © NeRrrrrrr / Pikabu
- Я однажды на проходной завода вместо пропуска протягивала десятку вахтеру. Упорно так еще предлагала — тогда проезд столько стоил. А он с офигевшими глазами тоже не мог даже слова выдавить — только руками на меня махал. Я ему прям в руки пихаю, а он руки отдергивает. Так и стояли несколько секунд, пока до меня не дошло. © Witra / Pikabu
- Как-то сделала утром кофе, но что-то закрутилась, завертелась и кофе остыл. Поставила его в микроволновку подогреть. Потом опять отвлеклась, но вспомнила про кофе, пришла на кухню, а кружки кофе на столе нет. «Наверное, выпила и кружку помыла», — подумала я. Как пила кофе, я не помнила, да и в желудке ничего задорно не плескалось, но кружки на столе нет — это факт. Прошел день. Вечером надо было что-то в микроволновке разогреть. Открываю ее, а там стоит кружка с утренним кофе. © FuturePerfect / Pikabu
- Вернулись из гостей, из другого города, с ребенком. Больше суток на ногах, дочка в сидячей коляске спит. Я в магазин с ней захожу — молока купить на завтра. Она проснулась, захныкала. Я ее на руки взял, чтобы успокоить. Молока купил и домой пошел. Утром проснулись — коляски нигде нет. Пошли за молоком в магазин — мозг не до конца включился еще. Заходим, а там в молочном отделе коляска. Точь-в-точь, как наша. Блин, да это и есть наша! Даже хорошо, что я забыл с утра, что молоко уже купил вечером, и мы пошли снова в магазин... © DikijKot78/ Pikabu
Часто бывает, что делаешь что-то "на автомате", потом забываешь. Ищешь пропавшую вещь, когда срочно нужно- не находится. Потом случайно найдёшь и думаешь "ну, как я могла её туда сунуть?"
- Мои глюки с недосыпа: убрала хлеб в стиралку, а белье в морозилку. Слово «кофе» вспомнить не смогла, когда хотела предложить его мужу. Пыталась закрыть кастрюлю с супом крышкой от заварочного чайника. Котам насыпала сахар вместо корма. Ушла на работу с бутербродом в руке, еще и очищенный мандарин в кармане куртки обнаружила. © JohnDeacon / Pikabu
- Делала сайт для клиента с нижним бельем. Перепутала вкладку и отправила в чат деревни на согласование роскошных дамочек в кружевах... Еще и заметила это спустя час. © cheschirina
- Как-то, сильно не выспавшись, выхожу из дома на работу. В лифте давлю кнопку первого этажа. Лифт едет, открывает двери — вижу цифру «два». Думаю, заглючило, бывает. Снова давлю кнопку первого этажа. Двери закрываются и тут же открываются снова. Цифра «два». Ладно, думаю, пешком спущусь. Выхожу из лифта, сворачиваю на лестницу и выхожу из подъезда на улицу. Лифт меня на первый этаж привез, как положено. А цифра «два» не на стене подъезда, а на двери квартиры. © PapaYaschick / Pikabu
- В детстве ходила с семьей в музей. Младший брат постоянно баловался и куда-то убегал. И вот родители идут дальше по музею, а я вижу, что брат стоит и что-то рассматривает. Хватаю его и тащу за собой. В общем, это был мальчик в очень похожей одежде и с такой же прической. Бедный ребенок. © z0mbiegrl / Reddit
- Был на концерте со своей девушкой. В какой-то момент потерял ее из виду. Разглядываю толпу, вижу — знакомая куртка и волосы. Подхожу, обнимаю ее сзади за талию. И тут «моя девушка» поворачивается и начинает звать своего парня. Упс. Честно говоря, даже испугался. © TheBoxSmasher / Reddit
- Мне было лет 13. Брат пошел в общественный туалет, а я стал дурачиться — стучать по кабинке и орать что-то вроде: «Я знаю, что ты там, Джереми», «Ответь мне, Джереми». В конце концов, из кабинки вышел незнакомый маленький мальчик с шокированным видом. Он смотрел на меня, как на дурачка. Мне оставалось лишь неловко извиниться и убежать. © turntbacon / Reddit
- Занимаюсь печатью на одежде. Девушка заказала футболку для супруга с надписью: «Максим — самый лучший муж». Я сделала все четко, красиво упаковала и отправила курьером. Через час звонок. Беру трубку, а там крик: «Девушка, да вы вообще офигели?! Я мужу подарок вручила, он в бешенстве!»
Я лепечу: «Что же случилось?» И она злая: «Какой еще Максим?» Открываю переписку, а там черным по белому: Михаил. Меня аж потом прошибло. Оказалось, я ночью работала на автомате и вместо имени заказчика написала имя своего бывшего мужа — Максима. Подсознание, блин, сработало! Чуть чужую семью не разрушила своей ностальгией.
- Прибегаю в гардероб после уроков с подружкой. И тут я обнаруживаю, что моя куртка пропала! Минут 30 искали, сдались и решили, что нам нужна помощь. Ворвались в кабинет классной с дикими воплями. Она на нас так посмотрела! И уже через минуту, в абсолютной тишине до меня вдруг доходит, что куртка все это время была на мне... © irinovna / Pikabu
- Приехал домой после работы и учебы. Захотелось мне перед сном перекусить пельмешками и чайку выпить. Закинул пельмени в кипящую кастрюльку. Лью воду в заварник и тут вдруг понимаю: что-то не так. Минуту стоял, пока не дошло: заварки я насыпал полный чайник с горкой! Почти всю пачку ухнул и стою, пытаюсь все это дело как-то заварить. Решил: ну его нафиг. Выключил плиту, оставил все как есть и ушел спать. А когда проснулся, обнаружился еще один «косяк»: когда закинул в кастрюлю пельмени, то оставшиеся вместо морозилки положил в мусорное ведро. © Baghroff / Pikabu
- Гостили у бабушки в деревне. Послали меня на поле за коровой. А там их штук сто, и все рыжие! Подумал я и вспомнил, какие у нашей родинки на вымени. Нашел! Пригнал. Вся семья вышла. Рассказал про свою хитрость, а они как давай ржать! Ведь у нашей коровы левый рог спилен. А еще можно было у пастуха спросить, он-то всех знает. © dindin1 / Pikabu
- Я как-то потеряла сына. Пришла домой с работы, а дома ни его, ни велика. Трубку не берет. Друзья либо не отвечают, либо не в курсе. 11 лет ему. Сижу на лавке в полной истерике. И тут мне приходит сообщение: «Дошел». Он дошел, блин, до секции, в которую уже 5 лет ходит. А я просто тормоз. И ладно бы один раз. Пару дней назад тоже потеряла. Позвонила его другу, до которого в прошлый раз не дозвонилась. А он мне так удивленно: «Нет, он не со мной, он в секции сегодня». © Кактус / ADME
- Утро, иду на остановку, чтобы добраться до учебы. Смотрю, на остановке моя маршрутка уже стоит. Зима, холодно. Надо в маршрутку — открывай и заходи. Подбегаю и стучу в дверь. Секунд десять стою, туплю — жду. И тут девушка на остановке вдруг подходит и открывает мне дверь со словами: «Прошу вас, проходите». И как давай ржать вместе со своей подругой! © feonova / Pikabu
- Сделала заказ в супермаркете с доставкой домой. Звонит мне курьер: «Я на площадке, а вы не открываете». Выхожу на площадку — там никого! Перепутал дом? Подъезд? Нет. Все перепроверили. И тут он вдруг спрашивает: «А какой у вас город?» Оказалось, геолокация сработала неправильно, и я сделала заказ в другой город! Я извинилась. Думаю — ох, сейчас выслушаю. Но курьер оказался адекватным. Сказал, что сам свяжется с техподдержкой. И даже поздравил с Новым годом. А мне так неудобно было, капец! © bulafka.lena
Комментарии
В поддержку dindin1 - в стаде из сотни коров может оказаться не одна со спиленным рогом (даже левым). А пастух - для местных друг, а для гостя деревни - чужой. Не каждый ребенок даже по делу обратится к чужому человеку
Бедные люди. Большинство историй от усталости, недосыпа и стресса.