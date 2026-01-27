18 случаев, когда благодаря клиентам рабочая смена превратилась в комедию

Ни один тренинг по сервису не подготовит вас к покупателю, который выбирает люстру по весу, или к заказу такси для плюшевого зайца. В этой подборке — 18 случаев, когда рабочие будни пошли не по плану из-за чересчур креативных клиентов, оставивших после себя много вопросов.