18 случаев, когда благодаря клиентам рабочая смена превратилась в комедию
Истории
1 час назад
Ни один тренинг по сервису не подготовит вас к покупателю, который выбирает люстру по весу, или к заказу такси для плюшевого зайца. В этой подборке — 18 случаев, когда рабочие будни пошли не по плану из-за чересчур креативных клиентов, оставивших после себя много вопросов.
- Пару лет назад работала в службе поддержки такси: общалась с клиентами, обрабатывала их жалобы, помогала найти утерянные вещи и все такое. Звонит как-то мужик, говорит, что хочет оставить жалобу на водителя, который только что вез его с работы домой. Спрашиваю о том, что конкретно случилось, и мужик говорит: «Понимаете, я хотел поговорить, а ваш водитель и слова в ответ не проронил. Мало того, что он молчал, как последний хам, так он еще и пытался унизить меня взглядом». Тут уже и у меня закипела голова, но я попросила его не жаловаться, а просто поговорить со мной. Тут он рассказал, что на работе его повысили, что его кошка родила двоих котят, и что его сын поступил в колледж. © Палата № 6 / VK
- Работаю продавцом нижнего белья. Однажды пришел мужик и на полном серьезе сказал: «Девушка, у меня жена уезжает на курорт с подругой и любовником. И просила купить ей самое красивое белье». Вот тут я удивилась. © Подслушано / Ideer
- На работе мой клиент сказал, что хочет латте, но без молока, только с горячей водой. Я спросила: «Тогда американо?» И он ужасно разозлился. Сказал мне, что он просто хочет латте с горячей водой вместо парного молока, и если я приготовлю ему американо, он позвонит в головной офис. © d****kinabookstore / Reddit
- Как жена ушла в декрет, я подыскал дополнительный заработок — ремонт стиралок. Беру немного, поэтому клиентов достаточно. Тут раз вызвал меня один мужик, мол, проблемы какие-то. Оказалось — мой сосед. Связь оборвалась, поэтому я сразу пошел к нему домой. Дверь не открывали, я набрал еще раз. Тут слышу звонок телефона и сразу он отвечает: «Слушай, мужик, а можешь рассказать по телефону, как ее собрать, а то я разобрал и проход загородил, ванна маленькая, пока не соберу — не выйду». Так я под дверью провел онлайн-консультацию по сборке стиралки, а сосед до сих пор благодарит. © Мамдаринка / VK
- Одна клиентка хотела у меня заказать проект. По ходу дела она постоянно жаловалась, мол, не осталось достойных мужчин и все должны ей просто так. Сначала вообще требовала, чтобы ей я бесплатно сделал, я ведь мужчина. А на восьмое марта она мне вечером написала с претензией, мол, почему я не прислал ей букет цветов. А потом обиделась и заблокировала. У нее еще была привычка удалять меня и разблокировать снова каждые 15 минут, поэтому мои сообщения порой не доходили. На следующий день она опять завалила меня претензиями, но в этот раз я уже с ней окончательно попрощался, на что она мне пишет: «Ладно, пора за работу, какой у вас ценник?» Я удивился ее спокойствию и назвал цену в три раза больше обычного. Она согласилась. Прислал ей договор, она все подписала. Оказалось, что она тогда снова меня заблокировала и то самое прощальное сообщение не дошло. А если бы дошло, то потерял бы легкие деньги. © Igogo300 / Reddit
- Работаю парикмахером. Прилетает ко мне женщина лет 30. «Хочу полностью измениться. Посоветуйте что-то». Ну, думаю, наконец-то! Предложила и покраску в безбашенный цвет, и постричься коротко, и нарастить волосы, и выбрить часть головы. В итоге подстригли пять сантиметров кончиков... © Подслушано / Ideer
- Работаю продавцом-консультантом в магазине чая и кофе. На входе у нас стоит доска, и туда мы обычно пишем рекламу. На днях написала: «Кофе — волшебный напиток. Сколько людей родилось на свет благодаря приглашению на чашечку кофе!» Теперь каждый второй мужчина подходит и предлагает выпить с ним кофе. Думаю, надо заканчивать с рекламой. © Подслушано / Ideer
- Муж работает в компании, занимающейся производством униформ для яхтенных команд (не спортивных). Недавно пришли клиенты, пара, с яхтой за четыре миллиона долларов, купленной для... собаки. © Подслушано / Ideer
- За 5 лет работы продавцом в строительном магазине (отдел освещения) у меня была покупательница, которая выбирала люстру по весу. На дворе 31 декабря, почти 4 вечера. Так мы час ходили с ней и смотрели, сколько килограмм весит каждая люстра, которая ей приглянулась, чтобы отправить ее почтой в другой город. Насколько я помню, ей не хотелось переплачивать за вес посылки. При этом тогда она так ничего и не купила. Когда я увидел ее фиолетовые волосы 4 января, просто сбежал на обед. © hemaknatir / Reddit
- Прихожу на работу, а в портфеле с документами половинка конфеты в важный договор завернута и детская надпись ручкой «Папе». Звоню сразу клиенту с просьбой переподписать, а он мне: «Да легко, у самого дома две шкоды». Вот это я понимаю, папская солидарность. © Мамдаринка / VK
- Работаю в общепите. Тут на днях пожаловался клиент — сказал, что у его картошки фри непривычный вкус. Я спросил, что с ней не так. На что он ответил: «Она на вкус как картошка». © Rvd7958 / Reddit
- У меня как-то в парикмахерской клиентка была. Лет сорока. И она меня попросила побрызгать ее пыльцой фей. А когда я ее переспросила по поводу этого, она просто смахнула с полки все расчески и ушла, не заплатив. Я даже догонять ее не стала. Ибо стрижка была не окончена, и пострижена она была наполовину. © Не все поймут / VK
- Клиентка как-то привела на первую в жизни стрижку свою трехлетнюю дочку. Девочка ревела так, что было не подступиться. В итоге клиентка сделала ход конем: «Можно я сяду в кресло, а она ко мне на колени? И подстрижете нас одинаково?» Мы так и сделали. Все обошлось без слез. Через полгода они пришли снова, и девочка сама залезла в кресло, требуя «прическу как у мамы».
- Я думаю, что таксисты повидали много разных клиентов за все свое время работы. Но наша семья смогла их удивить. Как-то раз я оставила маленькую дочь на свою маму. У меня целый день была напряженка на работе, и забрать доченьку получилось только вечером. Приехали домой, а любимого плюшевого зайца оставили у мамы... Без него ребенку заснуть будет очень сложно. Возвращаться за ним уже не вариант, но и без него быть тоже. Решили с мужем вызвать такси. Для плюшевого зайца! Таксист приехал быстро, отдает нам пассажира и говорит: «Знаете, я много чего возил за свои 10 лет, но такие плюшевые клиенты у меня впервые!» Повеселили мужчину! А ребенок со спокойной душой уснул с любимым зайчиком. © Мамдаринка / VK
- Работал официантом. Пришла молодая пара: муж вежливый, а вот жена вечно недовольная, приказным тоном обращалась к нам как «Эй!» или «Слышь?» Он все оплатил, а она напоследок кинула: «Зря ты так! Тут ни обслуживания, ни качества еды». Когда они вышли, муж вернулся и засунул мне в карман деньги со словами: «Парень, извини. У нее характер такой». Он дал мне сто долларов. © Подслушано / Ideer
- Любопытная клиентка на окрашивании активно расспрашивала о процессе работы: все фотографировала, уточняла. Я человек не жадный и прекрасно знаю, что дело не только в формуле и схеме работы. Ушла дама довольная, а почти через полгода выкатила мне сообщение с претензией. Волосы пожелтели и высохли... после самостоятельной попытки повторить мою работу дома «аналогичными» материалами с маркетплейса. Тут, увы, мои полномочия все. А мадам все не унимается. И смех, и грех. © Подслушано / Ideer
- Работаю я в интернет-магазине менеджером по продажам. Все заказы наши доставляются курьерами. Много их было: и странные, и грубые, и нормальные. Но действующий курьер поразил меня нереально. Кажется, он собрал весь весь спектр странных ситуаций! Звонит мне утром клиентка, ожидающая свою доставку, и рассказывает удивительную историю. Оказывается, один курьер написал клиентке СМС: «Здравствуйте! Извините, я сегодня не смогу к вам приехать из-за своей собачки». В итоге пути разошлись, но случай запомнился навсегда. © Подслушано / Ideer
- Работаю в меховом салоне. Как-то перед Новым годом пришла дама, которая примерила полмагазина, но в итоге зациклилась на самой дорогой шубе. Берет ее, прижимает и вдруг так тихо говорит: «Мне нужно, чтобы она в шкафу идеально вписалась, поможете?» Я опешил: «В смысле? Носить-то будете?» А она призналась: «Носить не буду. Она должна просто висеть и не мешать — у меня там коллекция фарфоровых балерин стоит, а шуба будет их красиво обрамлять». В общем, мы с ней прямо в магазине десять минут вымеряли, сколько места эта норка на плечиках займет. Купила. Ушла довольная. И такие капризы бывают.
Говорят, что работа в сфере услуг — это лучшая школа жизни, где каждый день преподносит уроки терпения. А с какими «экземплярами» приходилось сталкиваться вам? Делитесь своими историями в комментариях!
Ну почему история с яхтой для собаки шубой для коллекции кукол воспринимаются как более правдоподобные, чем опусы Карамели и Мамдаринки? Подозреваю что это одно лицо
