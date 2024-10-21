15+ курьезов, которые приключились из-за того, что люди не поняли друг друга
Истории
4 минуты назад
Ох, как непросто порой бывает объяснить окружающим, что мы в действительности имели в виду. Да и сами мы порой попадаем в неловкие ситуации из-за того, что нам что-то послышалось или показалось. Именно в такие истории и влипли герои этой статьи.
- Живу с парнем. Ночь, он спит, а у меня спина дико болит. Ну, думаю, нужно размять. Понаклонялась, встала в мостик — не помогает. Решила походить в мостике, вышла из комнаты. Потом вновь захожу, и в этот момент просыпается благоверный. Такого ора я от него никогда не слышала. Представьте: просыпаешься средь ночи, рядом никого, а из кухни выходит что-то в позе мостика и кряхтит. Теперь называет меня ведьмой и боится, что я могу так по стенам ходить. © Подслушано / Ideer
- Смотрела в окно и увидела парня, идущего в бахилах. Думаю, дай-ка сделаю доброе дело. Открываю окно и кричу: «Сними бахилы!» А он мне в ответ: «Да отстаньте вы уже все от меня!» Я обалдела. И только приглядевшись, поняла, что у него на ногах ярко-синие кроссовки. © Подслушано / Ideer
- Нравился мне мужчина на работе, и я видела, что тоже ему нравлюсь. Здоровались, улыбались, останавливались на пару слов. Один раз говорит, мол, какая классная погода, весна, солнце. Я соглашаюсь. Он продолжает: «Хорошо бы после работы поехать к речке, посидеть на природе», — и пристально на меня смотрит. Я говорю, что да, природа это здорово, но пока надо работать, и иду к своему кабинету. И реально только в кабинете поняла, что с его стороны был не просто намек, а предложение к свиданию. Больше у нас разговоры дальше рабочих не заходили, видимо, он подумал, что мне неинтересен. До сих пор не могу себе этого простить, хоть прошло много лет, и я давно замужем. © МуШка / ADME
- Когда я работал в общепите, у нас были пейджеры, которые начинали пищать, чтобы клиент понял, что его заказ готов, и подошел за ним. Мы называли эти пейджеры «номерами», так как на каждом из них были свои цифры. И вот одна женщина пришла за своей едой и уже собралась уходить, но забыла вернуть пейджер. На автомате спрашиваю: «Можно мне номер?» А она подумала, что мне нужен ее номер телефона, и ответила: «Может быть, позже». Правда, потом все поняла и покраснела от смущения. © Organic_List7745 / Reddit
- Вспомнила. Сижу в экономе посередине самолета приблизительно. Только набрали высоту, слышу легкий гул голосов по нарастающей. Тут меня хлопают по плечу: «Девушка, передайте за проезд!» — и протягивают купюру в 20 долларов. Я то же самое проделываю с пассажиром передо мной. В общем, когда эта «двадцатка» уперлась в стенку, после минутной паузы лайнер накрыл гомерический хохот. Все придумали два парня на галерке, а повелся весь самолет. © Подслушано / Ideer
- Гуляем с мужем. Вдруг он говорит: «У ежа из деревни мы можем купить ягод». В моей голове сразу возник образ ежа, который стоит на дороге с корзинками ягод. Ох, думаю, будет что-то интересное. Но оказалось, что я ослышалась и ягоды можно будет купить, «уезжая из деревни». © mail2me / Pikabu
- Как-то давно попала я в больницу с мочекаменной болезнью. Утром завотделением делает обход в компании нескольких лечащих врачей. Разговаривает с каждым пациентом в палате, приходит и моя очередь. Стандартные вопросы: как давно болит, какой характер боли. И вдруг спрашивает: «Выражали?» Я задумалась. Как можно боль выражать? Не знаю, говорю, не выражала никак. На что он смотрит на меня круглыми глазами и переспрашивает: «Вы детей рожали?» © LeraValerrra/ Pikabu
- Беременная жена моего брата пошла на первое узи. После него она заплакала от нахлынувших чувств — исследование показало двойню. Звонит мужу, ревет: «Приезжай срочно в больницу». Прилетает брат, на нервах, еле сдерживается. Жена молча дает ему снимок. Он смотрит, не понимая. Жена: «Вот, смотри, раз голова и два голова». Брат, уже рыдая: «У нашего ребенка... две головы?!» © Подслушано / Ideer
- Муж уже не знал, что мне подарить, и незадолго до моего очередного дня рождения заявил, что надо бы составить список желаний, а то родители и друзья достанут его вопросами о том, чего я хочу. Я, не сильно думая, скидываю вишлист из 20 с лишним позиций, среди которых туфли, худи, кроссовки, сумочек 5 штук и прочее, мол, выбирайте сами. В итоге это чудо купило мне все, даже подарочное издание «Гарри Поттера». © Slivkina / ADME
- Пришли с братом в магазин, а там повсюду расставлены картонные фигуры одного и того же человека. В какой-то момент я не выдержала и, указывая на него, сказала: «Мне уже надоел этот парень». И тут один из сотрудников магазина повернулся и посмотрел на меня. Кажется, всем показалось, что я говорю о нем. © verdentcompanion / Reddit
- Я, моя девушка и ее подруга как-то поехали на дачу дяди этой подруги. Утром с девушкой проснулись, идем к кухне и в коридоре слышим обрывок фразы этого дяди: «Ну что значит „почему не хочу ее видеть?“ Да потому что она — во!» И по столу постучал.
Моя девушка — в крик, выбежала на улицу, я погнался за ней, следом понеслись эти двое в непонятках. Девушка вопит: «Чего он меня тупой называет? Видеть меня не хочет. А вчера в лицо улыбался!» В итоге оказалось, что дядя в стадии развода был и говорил про свою жену. © Мишель Мадонна / ADME
- Прихожу на ежегодный медосмотр и начинаю хвастаться медсестре, что хорошо скинул вес. Ее первый комментарий: «Нет, вы наоборот прилично набрали, я же вижу вашу карточку. И не надо это отрицать. Скорее всего, вам нужна помощь психолога». Я чуть не наорал на нее, но потом меня осенило. Спрашиваю, какая дата рождения стоит в медицинской карте, которую она сейчас держит в руках. Оказалось, это был другой пациент с тем же именем и фамилией. Я расхохотался, а медсестра долго извинялась. © DodgerBlueSR / Reddit
- Работала я в НИИ при университете, в котором училась. Нужно сказать, что начальников у меня было несколько — это заместитель декана моего факультета и декан, который контролировал нашу деятельность и любил раздавать сторонние поручения. А так как я была еще и старостой, то декан меня хорошо знал и мне от него часто влетало.
И вот как-то сижу я на работе одна, пары давно закончились, правлю статьи для научного сборника, мечтаю уже, когда поеду домой и поем наконец-то. Тут влетает декан в кабинет, смотрит на меня и кричит: «Срочно найди мне Столяра и в кабинет его ко мне. Быстро!». И убежал, хлопнув дверью.
У меня аж душа в пятки ушла, преподавательский состав университета я знала хорошо, студентов своего факультета тоже, но вот кто такой Столяр — преподаватель, студент, он подавал статью какую-то нам, а мы в ней что-то напутали, приехал с другого универа, а мы не встретили? В голове 1000 мыслей сразу. Где искать-то?
Но делать нечего, пошла по коллегам, а почти никого нет уже. Обошла всех, кого смогла, никто Столяра не знает. Набралась храбрости, потопала сдаваться в деканат. Захожу к декану и говорю, простите, не нашла Столяра, да и не знаю я его. А декан странно на меня посмотрел и выдал: «Столяр мне нужен, стол сломался, не видишь что ли».
Почему он пришел к нам в НИИ, а не позвал технические службы или не поручил это своим помощникам, так и осталось для меня загадкой. © Moskma / Pikabu
- Подарили мне как-то шапку меховую. Но она мне немножко тесновата была. Идея растянуть пришла ночью. Во всезнающем интернете написали, что шапку надо натянуть на кастрюльку или банку подходящего размера. Дальше со слов мужа: «Проснулся, а тебя нет, слышу шуршание на кухне, пошел на звук. Источник света — луна за окном, а ты сидишь на полу и кастрюльки на голову примеряешь. Чуть врачей тебе не вызвал». © Подслушано / Ideer
- Стою в магазине одежды. Заходит женщина, проходит мимо меня. Через пару минут возвращается и начинает трогать мою кофту. Я в недоумении спрашиваю: «И как?» Она с испугом: «Вы настоящий!» И убегает. А я стою и не могу в себя прийти. © Подслушано / Ideer
- У меня подруга в прошлом была анимешницей. Перед родами собрала два пакета — с собой и на выписку. Один взяла с собой, второй оставила дома в шкафу. И вот подруга родила. Звонит мужу: «Привези вещи на выписку». Тот притащил ей пакет. Она уходит переодеваться и вдруг раздается неистовый ржач. Все в непонятках. И тут подруга выходит к встречающим, а на ней... японское кимоно и сандалии. Все в шоке. Муж спрашивает, мол, ты это что надела? Подруга ржет: «Что привез, то и надела». Муж тоже смеется, говорит: «Что у тебя лежало в шкафу, то и привез». А там, как оказалось, лежало два похожих пакета — один с вещами на выписку, другой с костюмами, оставшимися от ее прошлого увлечения. Подруга как-то не обратила внимания, а муж просто взял тот, что первый попался под руку. Говорят, в итоге так даже лучше оказалось, выписка запомнилась надолго. © Спросите женщину / Dzen
- Заболел у меня живот. Ищу дома лекарства, бурчу, что не найти ничего. Жена в ответ: «У меня аптечка была раньше — доза мужества: пластырь и аспирин». Говорю ей, как круто про мужество прозвучало. А жена начинает ржать: «Милый, я сказала „раньше, до замужества“, ты ж мой лингвист доморощенный». © tambaro / Pikabu
- Новая соседка увидела меня в огороде и говорит: «Мне надо серьезно пообщаться с вашим сыном». У меня глаза на лоб полезли. Не поняла, зачем 60-летней особе понадобился мой 22-летний сын. А она так кокетливо: «Это я вам вот не скажу-у-у!» Я говорю: «Тогда и общения не буде-е-ет!» Тем более, она моего сына даже ни разу не видела, только слышала, что он имеется.
И тут соседка с обидой: «Ну насчет грядок же! Кирилл — это же ваш сын?» Я стою и думаю, неужели я так плохо выгляжу. Потому что Кирилл — это мой муж и ему 55 лет, а мне всего 43. Теперь мы сидим и ржем, я и мой престарелый сын. © Жемчужина / Dzen
С подобными ситуациями можно столкнуться где угодно. Вот как раз 15+ историй из кафе и ресторанов, где не всегда удается поесть без приключений.
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