15 историй от курьеров, которым на работе скучать точно не приходится

Иногда работа курьера — это как ситком: с неожиданными поворотами, уморительными персонажами и финалом, который вряд ли предугадаешь. В этой подборке мы собрали истории и моменты из жизни тех, кто каждый день доставляет нам — заказы, а себе — повод хорошенько почесать голову. Ну, или посмеяться.

  • Работаю доставщиком. Приехал на место, звоню заказчику, а там парень говорит: «Второе окно слева, второй этаж, я вам тут машу». Не понимаю, к чему он клонит, а парень продолжает: «Подойдите, я вам сейчас корзинку спущу, деньги возьмете, а пиццу положите!» Сказано — сделано. Клиент кричит: «Не осуждайте меня! У меня просто был сложный день!» И, знаете ли, я его не осуждаю. © Палата № 6 / VK
  • Я работаю водителем-экспедитором в крупной компании по доставке сантехники. Как-то возникли проблемы с поиском адреса, и я позвонил своему боссу. Он указал мне правильное направление и объяснил, как выглядит забор, как называется это ранчо, но не предупредил, что там будут животные. Подъезжаю и вижу лошадей, лося, одного или двух буйволов. В общем-то, ни одно из этих животных меня не удивило, у нас в районе много лошадей, есть фермы по разведению буйволов и лосей. Но я не был готов к паре зебр, верблюду и газели. Имейте в виду, что на улице был январь, на улице довольно холодно, и это определенно были животные не для нашей местности. © 406_Dinosaur / Reddit
  • Работаю курьером в небольшом городке, все нравится и устраивает, но иногда попадаются удивительные клиенты. Беру как-то заказ, отправляюсь по адресу, но тут мне звонит мужик и говорит: «Я вам доплачу, если вы нарвете мне пакет обычной травы. Не сорняков, а такой травы, чтобы корова могла есть». Мне в целом нетрудно, срезал путь через заброшенный стадион, нарвал травы, везу, гадаю: действительно ли у него в доме корова? Прихожу, он открывает дверь, отдаю заказ и пакет, и вижу, что нет, у него не корова, а всего лишь коза. © Палата № 6 / VK
  • Подрабатывал курьером, потому что на основной работе задерживали зарплату, а есть-то хочется. Приложение выдало адрес, ничто не предвещало беды. Поднимаюсь на этаж, звоню. Открывает она. Бывшая. Та самая, которой еще пару недель назад наврал в переписке, что в офисе сижу, типа аналитик, зарплата нормальная, скоро на Кипр махну. А сам стою с желтым портфелем и пакетом шавермы. Она сначала в ступоре, потом такая: «О, а я думала, ты в столице». А я стою и не знаю, что сказать. Протянул ей заказ. «Ты хорошо выглядишь», — говорит мне. Я кивнул и ушел. Ну и затупил! Потом в лифте смеялся над собой. Это карма, видимо. Не ври, короче, бывшим. Особенно, если живете в одном районе. © Не все поймут / VK
  • Работаю курьером. Как-то звоню девушке по поводу доставки, а она мне: «Только не пугайтесь моего внешнего вида!» Обещаю бурно не реагировать, сам в голове кучу вариантов перебираю. Приезжаю: мать честная! Дверь открывает девушка в костюме дракона с длинным хвостом. © Не все поймут / VK
  • Работал доставщиком бытовой техники. Однажды ночью конце смены стоял у грузовика, заполнял бумаги. Вдруг слышу шаги за спиной. Оборачиваюсь — прямо на меня идут трое крупных парней. Уже мелькнуло в голове: «Вот это я попал», как вдруг один из них спрашивает: «Извините, а у вас не осталось пустых коробок? Моя тетя завтра переезжает, нам пригодятся». Вот так, в итоге я избавился от всей макулатуры разом и сэкономил себе возню на складе. © plucky13 / Reddit
  • Мы выложили пиццы на блестящие серебряные подносы, а потом упаковали в коробки. Принесли в столовую заказчика, достали их из коробок и поставили на стол вместе с другими блюдами. Стояли вместе с семьей клиента и пели «С днем рождения», пока в зал заводили растерянного мужчину с завязанными глазами. Это был сюрприз. А когда я позже зашел забрать подносы, меня щедро отблагодарили чаевыми© HawaiianShirtsOR / Reddit
  • Много лет назад я работал доставщиком. Однажды вез пиццу. Стучусь в дверь, никто не открывает. Я звоню по номеру телефона, указанному в заказе. Ответивший мне мужчина говорит, что ничего не заказывал. Он все еще был в офисе, а не дома. Сказал, чтобы я просто оставил пиццу себе. Позже он позвонил мне и объяснил, что его друг из другого штата сделал заказ и отправил его ему домой в качестве шутки, и извинился за путаницу. Мы посмеялись, а мне досталась бесплатная пицца© Rude_Setting5478 / Reddit
  • Работаю курьером. Утро не заладилось: не поел, вышел из дома и сразу куча заказов. Привез на один адрес несколько пар недешевой обуви, дверь открыла девушка, вся такая ухоженная, в квартире идеальный порядок и запах домашних котлеток. Передаю ей заказ, и тут так предательски начинает урчать живот от голода. Она, конечно же, услышала и с фразой: «У нас на примерку 15 минут, а давайте я вас накормлю пока все горячее». Пытался отказаться, но она ни в какую. Пока она все меряла, я уминал эти божественные котлеты с пюре и салатом и думал, что такой как она купишь любую обувь, любую одежду, все! Лишь бы в доме был такой уют и вкуснейшая пища. До сих пор завидую ее мужу. © Подслушано / Ideer
  • Однажды я вез заказ в дом, который находился в самом конце нашей зоны обслуживания. По прибытии клиент заметил, что одного из товаров не хватает. Черт, это была моя вина. Я прыгнул в машину, вернулся в магазин, дополнил заказ, а затем отвез его обратно клиенту. Отдал товар, вернулся к своей машине, которую оставил у дома, и понял, что дверь ее заблокирована, а ключи и телефон остались внутри. Мне пришлось звонить с телефона клиента, чтобы вызвать мастера. В итоге потратил кучу бензина, не получил чаевых, да еще заплатил парню, который машину открыл. © Risethewake / Reddit
  • Встретилась мне женщина, которую я прозвала «дамой с полотенцами». Она заказывала 2-3 раза в неделю и неизменно открывала дверь в полотенце, под которым был полный комплект обычной одежды. И она никогда не была мокрой. Просто на ней было полотенце, намотанное поверх одежды, как если бы она вышла из душа. © Edraitheru14 / Reddit
  • Зашёл как-то в огромный лондонский небоскрёб, чтобы доставить посылку некому Томасу. На ресепшене сказали, мол, он у себя в офисе, можете проходить. Поднимаюсь, захожу и вижу: Томас стоит в углу и танцует. Без музыки, без наушников, просто исполняет «карлтон», повернувшись лицом к стене. Он понятия не имел, что я за ним наблюдаю. Вышел было из кабинета, но посылку-то доставить надо, возвращаюсь — а он уже спокойно сидит за столом, будто ничего и не было. Вежливо принял посылку, расписался, поблагодарил. Но больше мне в этот офис возить ничего не довелось. © Unknown author / Reddit
  • Был в моей жизни период, когда я трудился курьером. Работа эта, скажу я вам, непростая. Поэтому, увидев на другой стороне улицы парня-курьера, у которого выпал телефон, я совсем не удивился. Он даже не заметил потери, а я поспешил подобрать находку. Телефон, увы, оказался заблокирован, а сам курьер уже умчался на велосипеде. Я подождал немного в надежде, что он вернется, но тщетно. Я понимал, что, когда он доедет до места назначения, не сможет завершить заказ, потому что для этого нужен телефон. К счастью, я понял по его фирменному рюкзаку, в какой службе он работает, и написал им в поддержку. Там предложили принести телефон в их офис. Я побежал туда, чтобы парень скорее вернул себе телефон, потому что представлял, как он расстроится. © Не все поймут / VK
  • В то время я работал в службе доставки и однажды оставил пакет у порога дома в довольно приличном районе. Наблюдал, как собака вбежала на крыльцо, схватила пакет и была такова. Не мог сдержать смех. Ребята, собаки-грабители существуют. © NewToReddit4331/ Reddit
  • Работала доставщиком в глубинке. Я — хрупкая женщина, поэтому не очень любила ездить в темные, удаленные места. Однажды вечером я подъехала к скромному двухквартирному дому. Парень открыл дверь и забрал свою еду, сказал, что хочет дать мне чаевые, и оставил дверь слегка приоткрытой. Вернулся через 10 секунд с банкой, наполовину наполненной мелочью. А когда он открыл дверь полностью, я увидела у него несколько банок, наполненных до разного уровня монетами. Поблагодарила и ушла. Эта банка для мелочи прослужила мне года полтора. Это была одна из моих самых странных, но безобидных встреч за время работы доставщиком. © idkimtired1 / Reddit

