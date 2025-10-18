15 историй от курьеров, которым на работе скучать точно не приходится

Иногда работа курьера — это как ситком: с неожиданными поворотами, уморительными персонажами и финалом, который вряд ли предугадаешь. В этой подборке мы собрали истории и моменты из жизни тех, кто каждый день доставляет нам — заказы, а себе — повод хорошенько почесать голову. Ну, или посмеяться.