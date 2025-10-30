12 человек, которые в полной мере осознали тот самый «испанский стыд»

12 человек, которые в полной мере осознали тот самый «испанский стыд»

Кажется, у всех бывают моменты, когда мысли звучат гениально, пока не произнесешь их вслух. Эти истории как раз про такие случаи. Про людей, которые рассуждают искренне, но немного по-своему. Читаешь — и то смеешься, то узнаешь себя.

  • Коллега как-то спросила меня: «Почему люди не одомашнили динозавров, как собак?» Я объяснил, что люди существуют всего около 200 тысяч лет, а динозавры вымерли 65 миллионов лет назад. Она подумала и ​​возмущенно сказала: «В кино их показывают вместе». © Any_Assumption_2023 / Reddit
  • В последнее время не высыпаюсь. Решили лечь пораньше. А жена уснуть не может, все болтает о чем-то. Ну я ее так рукой глажу по волосам, по плечу. Она мне: «А что это ты меня все наглаживаешь?» И надо же было ляпнуть: «А я не глажу. Я кнопку „выкл.“ ищу!» © Убойные Истории / VK
  • Рассказала сегодня девушка с моего потока, далее с ее слов: «Как-то раз мой младший брат (лет 9 ему тогда было) нечаянно проглотил арбузное семечко. Я и ляпнула ему, что раз он его съел, то теперь сам станет арбузом. Но я не ожидала, что он оставит записку, в которой корявыми буквами напишет примерно следующее: „Дарогие мама и папа! Я больши ни вашь сын. Я арбуз“». © Убойные Истории / VK
  • У меня бывшая отожгла в свое время. Приехали c ней на дачу, мама моя говорит: «Идите, пообедайте, только света нет». Прихожу на кухню, а девушка там чайник электрический подключает, старый такой. Я ей: «Ты чего? Света же нет!» А она выдает: «Ну света-то нет, а электричество — есть». © kochegar2007 / Pikabu
  • Я работаю на пруду с «пляжной» зоной, и примерно две недели летом на берегу можно увидеть несколько тысяч головастиков. Одна из мам залезла в воду, схватила горсть, наверное, штук 20-30, показала их детям и сказала: «Видите этих малышей? Они вырастают в черепах!» Для тех, кто не знает: головастики превращаются в лягушек. © CJBing / Reddit
  • Несколько лет назад мы с приятелем и нашими девушками отправились в путешествие на машине. Когда мы были в отеле, приятель сказал, что он хочет пить, поэтому собирается принять душ. Мы спросили его, зачем ему душ, чтобы восполнить водный баланс. Оказалось, он считает, что человеческое тело может впитать влагу через кожу в достаточном количестве, чтобы утолить жажду. © stuhF4N / Reddit
Про водный баланс. Где-то лет 25-30 назад на полном серьёзе была такая теория, что человек может брать воду из воздуха, а питаться солнечным светом. Даже по телевизору рассказывали.

  • Мне было 15, я шел домой из школы. Со мной шла девочка из моего класса и, заметив трещины на асфальте, сказала: «Представляешь, они могли образоваться во время ледникового периода». Сначала я подумал, что она шутит, но нет. © fem78 / Reddit
  • У нас тут горячую воду отключили. Набираем в чайник холодную, кипятим ее, затем переливаем в тазик, разбавляем и ею моемся. Заходит сейчас одногруппник кипятить чайник и говорит: «Что-то я не подумал, холодную воду набрал, долго кипятиться будет. Нужно было горячую...» Секундная пауза: «Что-то я опять не подумал». © Убойные Истории / VK
  • Как-то ждала звонка от человека, с которым лично не была знакома. И вот в 7 утра звонит он мне и заявляет: «Хомяков беспокоите!» Я сквозь сон: «Что? Каких еще я хомяков беспокою?!» И тут выясняется, что звонивший носит фамилию Хомяков. Хомяков, мол, беспокоит вас. © lekaqwerty / Pikabu
  • Дорогая в командировке в Китае. Каждый день присылает фотки. Очередное утро, вместо «здрасьте» присылает фото гадюки. Ну, естественно, ляпнул «Опять селфи?» Уже 3 дня не разговаривает. Идем на рекорд. © Убойные Истории / VK
  • Одна знакомая сообщила мне, что устала от того, что все люди страшно тупые. Я: «А в чем же их тупость проявляется?» Она закатила глаза: «Например, почему до сих пор не придумали единый часовой пояс? Неужели так сложно?» © Подслушано / Ideer
  • Мой директор понял, что я совсем заврался, когда позвонил мне в субботу в 9-30 утра. Я спокойно спал, проснулся от орущего телефона, увидел, что звонит директор, посмотрел на часы и подумал, что уже полчаса как должен быть на рабочем месте. Чтобы не было слышно мой заспанный голос, взял трубку и и сходу заорал: «Миш, я в пробке, скоро буду!» После секундной паузы и дикого ржача директора понял, что сглупил... © Убойные Истории / VK

