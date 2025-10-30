12 человек, которые в полной мере осознали тот самый «испанский стыд»

Про водный баланс. Где-то лет 25-30 назад на полном серьёзе была такая теория, что человек может брать воду из воздуха, а питаться солнечным светом. Даже по телевизору рассказывали.
Кажется, у всех бывают моменты, когда мысли звучат гениально, пока не произнесешь их вслух. Эти истории как раз про такие случаи. Про людей, которые рассуждают искренне, но немного по-своему. Читаешь — и то смеешься, то узнаешь себя.
