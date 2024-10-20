17 курьезных ситуаций, в которых главную роль сыграл обычный телефон

Телефон уже стал настолько неотъемлемой частью жизни, что если выйти без него из дома, то можно испытать беспокойство, а то и панику. Но и с ним же нередко связаны различные неловкие, смешные и даже грустные истории. Именно это и случилось с героями нашей подборки.