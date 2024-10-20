17 курьезных ситуаций, в которых главную роль сыграл обычный телефон
Истории
3 часа назад
Телефон уже стал настолько неотъемлемой частью жизни, что если выйти без него из дома, то можно испытать беспокойство, а то и панику. Но и с ним же нередко связаны различные неловкие, смешные и даже грустные истории. Именно это и случилось с героями нашей подборки.
- Ехала в маршрутке, рядом со мной сидела девушка. Вдруг у нее звонит телефон. Она усердно роется в сумочке. В итоге она не успела ответить, бросила искать телефон, а потом задумчиво, но уверенно выдала: «Наверное, дома забыла». Вся маршрутка лежала, и только потом до нее дошло, что она сказала. © Не все поймут / VK
- Давно было. Звонит у меня однажды домашний телефон, беру трубку, оттуда мужской голос спрашивает: «Чего смотришь?» У меня аж мурашки по коже: квартира на пятом этаже, я дома одна. В голове вопросы без ответов: «Как я могу смотреть на какого-то мужика? Откуда у него мой номер?» А потом оказалось, что какой-то мужчина переписывался по СМС со своей знакомой, она написала, что смотрит кино. Он решил набрать ей на домашний и продолжить беседу. Только вот номером ошибся. © Катастрофа Я / ADME
- Я оставил клиенту голосовое сообщение. Подумал, что уже повесил трубку, но нет. На записи остались доказательства, как я в течение нескольких минут сюсюкался с котом моего соседа по комнате. © Incontinento / Reddit
- Для меня красный флаг, если у парня на телефоне есть приложение для знакомств. Как-то раз я дважды просила бывшего удалиться оттуда, когда мы уже встречались. Нет, он не изменял, просто был зависим от подтверждения своей значимости со стороны других людей. Таким кадрам невозможно угодить, лоб расшибешь, если попытаешься. © Unknown author / Reddit
- Муж был подписан в телефоне как «нервотрепка». Как-то раз я забыла мобилку в кофейне. Пароля не было, поэтому работники позвонили моему мужу и такие сходу: «Ваша жена забыла у нас телефон». Вот как так они определили, что он мой муж?! © lidiyakonopelkina
- Прежде, чем встретиться, переписывались с парнем почти два месяца. Мне нравилось с ним общаться, ему вроде бы тоже, но он всегда очень долго отвечал. Иногда приходилось ждать и по полчаса и по часу, чтобы получить ответ на простой вопрос. Для меня это уже красный флаг, но я все-таки понимаю, что человек может быть занят. Когда мы все же встретились, стало очевидно, что общаться мы с ним дальше не будем. Он смотрел в телефон каждый раз, когда приходило уведомление, а потом или отвечал сразу, или откладывал это на пару часов. © Не все поймут / VK
- Когда я был маленький, то бабушки и дедушки жили очень далеко от нас, виделись мы редко. Так вот, как-то раз мне позвонила бабуля, мы поболтали минут 10, пока она не назвала меня другим именем. И только тогда мы поняли, что она ошиблась номером. © whateverspicegirl / Reddit
- Милый незнакомец в метро позвал на свидание, мы сходили, все прошло замечательно. Но на следующий день я с друзьями спонтанно поехала в горы. И в первый же вечер... мой телефон стащил ястреб. Просто подлетел и выхватил из рук. Поэтому всю неделю я никак не могла с этим парнем связаться, номер его был в телефоне. По приезду отправилась на ту самую станцию метро, где мы познакомились. Очень надеялась увидеть его, и он был там. Подошел ко мне с улыбкой, а я давай лепетать все про горы, ястреба и телефон. Его улыбка сменилась равнодушием. Парень злобно пробубнил, что его никогда так тупо еще не отшивали и удалился. © Карамель / VK
- Работаю в салоне сотовых телефонов. Однажды к нам пришел клиент со своей девушкой и стал говорить, что мы продали ему подержанный девайс. Я сказал, что это невозможно, каждый телефон новый, запечатанный. Но его девушка выдала, что там уже было установлено приложение для знакомств. То есть парень сам скачал это приложение, а когда его девушка это увидела, он пытался скинуть вину на наш салон, мол, на телефоне оно уже было установлено! © brettduch / Reddit
- Сидела в поликлинике, нужно было сдать кровь, передо мной огромная очередь. Полная тишина, только слышно шаги работников больницы. В один момент у бабульки из длинной очереди заиграл телефон. Она его медленно достала из сумочки, включила громкую связь и начала слушать новости! Ей как будто позвонила служба новостей с ежедневной порцией того, что происходит! Другие бабки внимательно прислушивались. М-да, а раньше газеты доставали бы. © Палата № 6 / VK
Все может быть. Но ястреб - это не сорока. И как он мог выхватить не повредив руку. Там такие когти.
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- Нашел приложение для знакомств на телефоне моей жены. Мы были женаты почти 20 лет! Она пыталась оправдаться, мол, это такое упражнение, чтобы понять, какой будет ее жизнь, если мы разведемся. Что же, в скором времени она это узнала по-настоящему. © HartfordWhaler / Reddit
- Сидела как-то на семинаре об отношениях. Наш лектор спрашивал у нас про мужей, любим ли мы их, когда в последний раз говорили об этом. Все остальные девочки говорили «сегодня» или «вчера», а я со стыдом на глазах ответила: «На прошлой неделе». В любом случае нам потом сказали достать телефон и написать мужьям о том, как сильно мы их любим. Все так сделали, продолжаем семинар, вдруг мне муж звонит и спрашивает: «Что ты сделала? Вечером меня даже не трогай! Ты въехала в кого-то на дороге? Лена, не тяни, говори!» © Не все поймут / VK
- Работал я как-то в конторе, продающей торговое оборудование. Передали мне клиента, предпринимателя. Решил ему позвонить, напомнить о нашей фирме. А женский голос на том конце без промедлений отвечает: «Да, мой сладкий». Я аж подвис... Судорожно пытался додумать, почему так ответили, кто это был. Как оказалось позднее, то был магазин по продаже сладостей, названный предприимчивым хозяином «Мой сладкий». Мне всегда было очень приятно им звонить. © ShLeshka / Pikabu
- Залезла в телефон парня, пока он спал. И нашла очень интересную ночную переписку с неизвестным номером. Он писал, мол, скучаю, давай приду к тебе. А ему отвечают: «Давай, приходи». А время переписки как раз выпадало на мою ночную смену! У меня аж в глазах потемнело. Час сидела и думала, как быть. А потом оказалось, что я ку-ку. Он мне тогда симку с тем самым номером дал, чтоб со мной на связи быть, пока мою восстановят. И со смены я тогда раньше пришла. © Послушано / VK
- Работал в колл-центре. И вот в очередной раз болтал с какой-то женщиной. Она отвечала на вопросы, иногда хихикала и уходила от темы. А потом, когда мы закончили разговор, она забыла положить трубку и сказала своей дочери: «Ох, у него такой приятный голос». До конца дня улыбка не сходила с моего лица. © jojoga / Reddit
- Моя мама ехала утром в поликлинику, автобус битком, она стоит. Тут лезет в карман, чтобы взять телефон, а его нет. Она вспомнила, что рядом стоял мужик, постоянно ерзал, а теперь отошел от нее в другой конец автобуса. Мама поднимает кипишь на весь автобус. Водитель останавливает. Она давай наезжать на этого мужика, но тот клянется, что не брал ничего. Попросила одного из пассажиров набрать ее номер. И угадайте, где зазвонил ее телефон? Верно, в ее же сумочке. Эта женщина так спешила, что забыла, куда положила телефон. Говорит, покраснела как рак в этот момент, извинилась и вышла из автобуса. © Рабочие истории / VK
- Перезваниваю маме, но в трубке голос не ее. У меня чуть душа в пятки не ушла. Оказывается, она забыла телефон в маршрутке. Далее со слов мамы: выходит она из маршрутки и понимает, что телефон оставила там, бежит, но не успевает. Остановила автомобиль, проезжающий рядом, и говорит водителю: «Мне нужно вон за той маршруткой». Он в шоке. Мама повторяет опять. Три светофора они гнались за этой маршруткой и догнали. Телефон вернула. Как в кино. Есть еще порох в пороховнице. © Подслушано / Ideer
Самые забавные и неловкие ситуации с телефонами случаются в основном тогда, когда кто-то ошибается номером. У нас даже есть целая подборка историй об этом.
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