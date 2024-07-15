15 пар, у которых вопрос совместного питания встал ребром, и это умора

Иногда сама путаю, что в морозилке лежит и размораживаю не то) Ну, бывает...

А вот то, что мужу часто дают еду с собой, то мог бы что-то и домой привезти, чтобы жене хоть иногда не заморачиваться с готовкой? Или может вместо бесплатной порции взять скидку на несколько порций на всю семью?