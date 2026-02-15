15 примеров настоящей дружбы, над которой не властны ни время, ни тысячи километров

Иногда один шаг к парте «странного новичка» или решение заступиться за слабого определяет жизнь на десятилетия вперед. В нашей подборке — истории о дружбе, которая выдержала испытание временем. Вы узнаете, как хрупкая блондинка может поставить на место наглого перекупа в автосалоне, во что одеть подругу на первое после декрета собеседование и какие вкусняшки возят с собой состоятельные дамы.