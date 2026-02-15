15 примеров настоящей дружбы, над которой не властны ни время, ни тысячи километров
Иногда один шаг к парте «странного новичка» или решение заступиться за слабого определяет жизнь на десятилетия вперед. В нашей подборке — истории о дружбе, которая выдержала испытание временем. Вы узнаете, как хрупкая блондинка может поставить на место наглого перекупа в автосалоне, во что одеть подругу на первое после декрета собеседование и какие вкусняшки возят с собой состоятельные дамы.
- Поехал покупать подержанный джип, взял за компанию подругу. Мы с ней со 2 класса не разлей вода. Продавец-перекуп завел шарманку про «не бит, не крашен». Настя молча слушала, потом залезла под капот и выдала: «Уважаемый, вы бы пыл-то поубавили, у вас вообще-то пробег скручен, а масло течет, как мои слезы на выпускном». Перекуп мгновенно сменил тон и скинул цену вдвое, лишь бы мы уехали. Я стоял в шоке, а Настя только подмигнула: «У меня же папа в автосервисе работал, я там выросла». Вот так благодаря боевой подруге я не приобрел ведро. А хорошее авто мы через пару недель подобрали вместе.
- Первое собеседование после 3 лет декрета. Перерыла весь шкаф — все либо мало, либо устарело. Звоню школьной подруге Ленке. Через 2 часа она уже на пороге достает из пакета неказистый пиджачок и на мое: «Это что такое?» — гордо заявляет: «Это мой „счастливый“ пиджак! Я в нем диплом защитила и на директорское место отбор прошла». Ну, я пошла на собеседование в ее пиджаке. Как будто «надела» на себя ее пробивной характер. Работу получила!
- У меня три лучших подруги, дружим со школы. Очень их люблю, мы регулярно встречаемся, многое вместе пережили, поддерживаем друг друга, у нас свои шутки. Но я никак не могу войти с ними в один ритм! Сначала я была заводилой, а они — скромницами и моралистками. В итоге я же и раньше всех вышла замуж и остепенилась, а они только вошли во вкус и начали зажигать по полной.
Через несколько лет они по очереди повыходили замуж и сразу родили по ребенку. Я в это время путешествовала с мужем и строила карьеру. Теперь, когда я наконец собралась заводить ребенка, девчонки по очереди развелись и обрели второе дыхание. Пока я тут веду здоровый образ жизни и планирую беременность, они ездят по морям, тусят по клубам и только успевают отбиваться от поклонников. Надеюсь, хоть в старости наступит равновесие, и мы все вместе будем спокойно сидеть на лавке и чего-нибудь обсуждать. © Подслушано / Ideer
- Моя подруга переехала в новую квартиру и устраивает новоселье. А я соблюдаю строгую диету. Она знает об этом, поэтому подготовила специально для меня особое меню, где все блюда вареные и на пару. Дружим уже больше 8 лет, вместе со школы. © _anarararara_
- Я познакомился со своим лучшим другом во время отбора в школьную футбольную команду в 1968 году. На одной из тренировок мы с ним поругались — толкались и кричали друг на друга — и тренер отправил нас бегать штрафные круги. После этого изматывающего забега мы и стали друзьями.
Для моих детей он — дядя, а внуки и даже правнучка его просто обожают. © Unknown author / Reddit
- Конец мая, подготовка к выпускным экзаменам. Я шел из школы в гараж. Мы его оборудовали под спортивный зал, где собирались с друзьями по вечерам. Вдруг слышу какую-то возню в кустах. Захожу и вижу, что трое парней лет по 12 обижают пацаненка помладше. Пришлось вмешаться.
Так я познакомился с Димой. Он недавно переехал к нам с мамой и младшей сестренкой к бабушке мамы.
По дороге разговорились. Оказалось, завтра у его сестренки день рождения и она очень хочет куклу, но денег на нее не хватает. Проводил я его до дома, а вечером в гараже рассказал друзьям про Диму и предложил помочь ему сделать праздник для сестренки. Единогласным решением распотрошили общую копилку, а девчонки наши обещали дома пособирать игрушки и наряды, испечь торт.
На следующий день наша компания, груженная разным добром, выдвинулась к дому Димы. Помимо десятка кукол и платьев, мы купили здорового плющевого медведя и кучу разных сладостей.
Даже сейчас, спустя тридцать лет, я со скупой слезой вспоминаю те счастливые глазенки девочки, которой абсолютно незнакомые люди подарили праздник.
Тогда мы и решили взять над ними шефство. Помогли им за лето с ремонтом, моя мама помогла их маме с работой. Димку «окрестили» Кнопиком, потом он дорос до Кнопа, а сейчас стал Кнопыч. Дружу с ними до сих пор. Они ко мне относятся как к реальному старшему брату. А на свадьбе Настенки я был посаженным отцом и вел ее к жениху. © Kazakoris / Pikabu
- Дружим со школы. Она — яркая, умная, мечтала ездить на красном BMW и иметь кучу поклонников. А я, наоборот, серая мышка. Хотела семью и детей. Прошло 20 лет — она домохозяйка с 3 детьми и обожаемым мужем. А у меня свой бизнес и даже BMW есть, без поклонников тоже не обошлось. Вчера встретились и помечтали: вот бы, как в кино, поменяться местами хотя бы на пару недель. © Подслушано / Ideer
- Лучшая подруга недавно открыла кофейню. Еще не все люди знают об этом месте, а клиенты ей очень нужны. Поэтому я решила помочь. Тем более у меня нет отбоя от мужчин в последнее время. Начала регулярно ходить на свидания и водить всех парней к подруге в кофейню. © Карамель / VK
- У моего мужа есть друг детства. Муж выручал его в безденежное время — давал свои кроссовки и одежду, чтобы тот сходил на свидание с девушкой. И друг обещал, что разбогатеет и подарит ему культовые кроссовки Jordan. Прошло время — он действительно разбогател и действительно подарил дорогие коллекционные кроссы моему мужу! © dinara_mei
- У меня есть традиция: на день рождения я езжу к подруге в Милан. Накануне дня Икс я зову ее в центр, а она отмазывается: устала, дела, что-то не хочется, съезди одна. Ладно, решаю ехать без нее. За пару дней до этого я нашла в одном винтажном магазине идеальные креманки. Поехала за ними — а говорят, что их купили...
В день рождения подруга выносит мне коробку. Я открываю, а там те самые креманки и в них мои любимые орешки со сгущенкой! Оказалось, подруга специально не поехала со мной в центр и втихую купила эти креманки. Улыбаюсь каждый раз, вспоминая эту историю. © na.rach_
- В 6 классе я нарисовал на стене в школе рисунок. На следующий день учитель его прикрыла, а я нарисовал еще один рядышком. Тут у педагога терпение кончилось и она потребовала у класса признание, кто занимается этими художествами. Все молчат, а мне духа не хватает встать и сказать, что это я. Тут вдруг поднимает руку один мальчик и говорит, что это он. А я новенький был и друзей еще не успел завести. После этого случая подружились мы с этим мальчиком.
На вопрос, зачем он соврал, он ответил, что его родители не особенно обращали внимание на его проблемы в школе, а вот мне бы, как новенькому, нехило за такое влетело.
12 лет уже прошло, а мы все дружим. © vgodsr / Reddit
- У меня есть школьная подруга. Честно говоря, намного состоятельнее меня. Ухоженная, стильная, на хорошей машине, часто с водителем. Однажды мы с ней гуляли в каком-то парке, замерзли и проголодались. И подруга говорит: «Сейчас дойдем до машины, у меня там есть вкусняшки». Я, предвкушая, какие у нее там могут быть вкусняшки, дохожу до машины и вижу, как она достает упаковку дешевой сушеной рыбы. Из этой дорогущей машины! Видя мое ошарашенное лицо, она смущенно говорит: «Ой, ты наверно, такое не ешь... А мы с сыном обожаем». © tigragulya
- Мне было года 4, а может, и 5 лет. И был у меня друг чуть постарше. Во дворе он постоянно рассказывал мне сюжеты фильмов, которые он смотрел на видике. В те времена они были у единиц.
Спустя год я узнал, что видика у него не было, а фильмы он придумывал! Дружим лет 30 уже. А кличка у него — Женя Сценарий. © Pr0methe0ss / Pikabu
- Раздобыла подруге детства на день рождения ее любимые дорогущие духи. Через месяц мой отмечали, и она мне подарила шкатулку. В предвкушении открываю, а там пусто. Обиду проглотила, шкатулку спрятала в шкаф. При переезде наткнулась на нее и вдруг заметила, что дно двойное. Открыла, а внутри часики, за которыми я охотилась в свое время, но купить не смогла.
- В девятом классе у нас был один парень, который каждую неделю садился за парту с новеньким, а не с нашей обычной компанией. Однажды он его бросил и вернулся к нам. Я спросил, что случилось, и он сказал:
— Да он странный. Я с ним сидел только потому, что наши мамы вместе работают и моя меня попросила.
Я встал, подошел к тому новенькому, сел рядом и познакомился. И он оказался классным и смешным парнем. Мы быстро стали лучшими друзьями. Его мама и папа стали для меня как вторые родители. Они были единственной причиной, по которой я не скатился, потому что приютили меня у себя совершенно бесплатно, пока я разбирался со своей жизнью.
Мы лучшие друзья уже 17 лет. Общаемся почти каждый день, хотя с 2012 года живем в разных городах. Нет человека, которому я доверял бы больше. И как же хорошо, что тогда я решил сам проверить, насколько этот новенький «странный». © Gambaro / Reddit
Настоящая дружба — это мощный фундамент, который выдерживает любые жизненные штормы. Не верите? Почитайте наши другие статьи:
