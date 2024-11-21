15+ историй о настоящей дружбе, после которых захочется крепко обнять своих дорогих и любимых

Разные города и часовые пояса - не помеха) Мы с лучшей подругой живем за много тысяч км друг от друга уже одиннадцать лет, а дружим с рождения (дружили ещё прадедушки и прабабушки). Сейчас уже не виделись больше двух лет, очень скучаем, конечно, но нa связи 24/7😁 Просто приходит мне что-то в голову, я ей это пишу, любую ерунду) так и живем - меньше ощущение, что очень далеко друг от друга.

Очень жду ее следующим летом, должна приехать и стать крестной моего сына)