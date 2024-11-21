Ой, у меня случайно активировался режим брюзжания. Мало того, что сандалии ребенку велики так он ещё и без носочков. Натрёт же кожу
15+ историй о настоящей дружбе, после которых захочется крепко обнять своих дорогих и любимых
Когда мы были детьми, казалось, что круг друзей будет неизменным и останется навсегда. Но с годами жизнь расставила все по своим местам: одни переехали в другой город, другие растворились в потоке дел и забот, а третьи оказались не теми, за кого себя выдавали. И лишь немногие доказали, что настоящая дружба способна пройти проверку временем.
А в конце статьи вы познакомитесь с трогательной историей о том, что дружба бывает не только между людьми.
- В младшей школе нас в столовке кормили бесплатно, помимо каш и супов давали еще сосиску в тесте. Но я не ел ее, а забирал с собой всегда. И по пути домой отдавал бездомному мальчику. Он был старше, крепкий такой. И за то, что я ему еду носил, он меня частенько защищал от старших обидчиков. Сейчас мне 29 лет и наша дружба продлилась до сегодняшнего дня. Неделю назад мы исполнили свою мечту и открыли бесплатную столовую для бездомных. © Палата № 6 / VK
- В детском саду я бросил в одного мальчика кусочком пазла. Воспитатель решила нас примирить, поэтому заставила целый день играть только друг с другом. В итоге прошло уже больше 20 лет, а мы по-прежнему поддерживаем друг друга. Мы были рядом не только в радостные, но и в самые тяжелые моменты нашей жизни. Мы прошли весь путь от детского сада до работы. Этот парень всегда будет моим братом! © faughnny / Reddit
- Был у нас в компании Сашка. Однажды ему очень не повезло, и он потерял руку. Полгода не выходил на связь, пока как-то раз к нему домой не пришли ребята с колкой фразой: «Пошли играть, у нас на воротах стоять некому!» Разумеется, Саша разозлился, но тут ребята протянули ему пакет, в котором были деньги ему на протез. Полгода мы выпрашивали у родителей деньги, подрабатывали грузчиками и дворниками. Помогли и какие-то ребята постарше, и соседи, и его одноклассники. В тот день я в первый и последний раз видел, как Саша плакал, обнимая нас. Сейчас он уже взрослый мужчина со своей семье и работой, но до сих пор каждый год мы встречаемся отметить тот день. День, когда мы поняли цену добра, дружбы и жизни. © Палата № 6 / VK
- Как-то раз моя мама приехала на сессию в столицу, предварительно договорившись пожить у сводного брата, но он не пустил. Так себе родственник оказался, а бабушка потом ему даже разнос устроила. С общежитием не сразу сложилось, поэтому сидела мама на вокзале и клевала носом от недосыпа. Подошла к ней девушка и спросила: «Девушка, с вами все в порядке? Может, помощь какая нужна?» В итоге привела ее к себе в маленькую квартирку, где она жила с мужем и ребенком. Лет 40 уже дружат. © Маргарита / ADME
- Я дальтоник, поэтому официально есть проблемы со зрением. В 6 классе к нам перевелся новенький. Как-то раз я спросил у него: «А какого цвета этот маркер?» На что он ответил: «Ты что, слепой?» С тех пор так дружим. © MrStealYoPuck / Reddit
- Встречалась с парнем. В какой-то момент решили познакомить наших родителей. И они так друг другу понравились, что стали очень даже дружить! Прикол в том, что у них оказались одинаковые интересы и даже образование. Наши папы были инженерами в сфере телекоммуникаций, а мамы — экономистами. Но учились в разных городах. Мамы обожали домашние растения и часами могли говорить о них, а папы были фанатами рыбалки. Они стали часто встречаться без нас. Мы были рады, что наши будущие родственники подружились, потому что намерения были серьезные — мы хотели пожениться. Но не срослось, в итоге расстались. Не врагами расстались, но и теплых отношений не сохранили. А родители продолжили дружить! Даже пытались нас как-то помирить. Сейчас я замужем, бывший парень женат. У нас свои семьи, и у каждого по ребенку. Но по-прежнему родители — лучшие друзья. Недавно вернулись откуда-то из путешествия. Папы там ловили какую-то особую рыбу, а мамы насушили гербария. Забавно это все. Причем с родителями наших с бывшим парнем вторых половинок они не очень общаются. © Подслушано / Ideer
- Около 10 лет назад я начал встречаться с девушкой, у которой была сестра. Через несколько месяцев эта сестра начала встречаться с каким-то худощавым парнем. Вчетвером мы периодически собирались вместе. Сейчас эти девушки уже в прошлом (они нас бросили), но я до сих пор дружу с тем самым худощавым пареньком. © NorthWoodie / Reddit
- Мы с девчонками втроем дружим еще с начальной школы. Были настолько близки, что у нас даже циклы начали совпадать. Девочек у нас в классе было мало, так что мы часто общались и делились секретами. Как-то раз сказали им, что у нас месячные идут одновременно. С тех пор нас стали называть «синхронистки». Когда приходим на встречи выпускников, одноклассницы в шутку говорят: «О, синхронистки пришли». Парни спустя 6 лет после выпуска до сих пор пытаются выяснить, почему нас так называют, но мы нашу тайну не разглашаем. © Подслушано / Ideer
- Мы познакомились на работе. Работать вместе было комфортно, поэтому быстро нашли общий язык. Потом пришлось уволиться. И спустя несколько лет мы вновь встретились на одной работе. С этого момента мы стали общаться еще больше. Теперь мы практически неразлучны. © crazy_dev_studios / Reddit
- В старших классах, меня освободили от физкультуры, поэтому я просто пошла на прогулку. Смотрю, какая-то девчонка тоже ходит-бродит одна. Делать было нечего, поэтому я подошла к ней. С тех пор мы неразлучны. Окончили школу семь лет назад, но она все еще рядом со мной. Она была рядом со мной даже во время моих операций и во всем всегда была моей опорой. Кстати, ее имя я узнала только спустя год. Мне было как-то неловко спрашивать, учитывая, что уже хорошо общались. © sophie795 / Reddit
- Я нашла свою лучшую подругу в колледже. Она говорит мне, что я ей ближе, чем мама. Я тоже считаю ее самым близким человеком. Мы рассказываем друг другу все, и у меня от нее только один секрет. Я общаюсь с ней чаще, чем даже виделась с парнем! А ведь я просто была новенькой в группе и подошла к ее парте с вопросом: «Я не помешаю?» © Маргарита Астринова / ADME
- Еще с детства я сильно переживала по поводу отсутствия друзей и пыталась познакомиться с другими детьми, но общение всегда было натянутое. Лет в 14 я уже приняла тот факт, что друзей у меня нет и, возможно, не будет. Но в 17 лет я познакомилась с чудесным парнем, в 19 вышла за него замуж. У мужа много друзей, и почти у всех есть девушки или жены. И какие же они классные! Интересные, добрые, веселые. У меня наконец-то появилась подруга. А точнее, целых семь подруг! Я всю жизнь этого ждала, мечтала о дружбе больше, чем о своей свадьбе. И мне очень жаль, что в моем окружении раньше не было таких людей. Ведь, как мне кажется, мы бы подружились с ними и в детстве. © Палата №6 / VK
- В средних классах к нам перевели нового мальчика. Он был тихим, замкнутым, всегда сидел на задних партах и старался ни с кем не пересекаться. Одноклассники часто подтрунивали его, и в один из дней я просто не выдержал. Я подошел и сказал: «Отстаньте! Саш, садись со мной». Мы быстро нашли общий язык. Оказалось, что его воспитывала бабушка. Я часто звал его к себе в гости, а моя мама угощала его пирогами и блинами. К концу школы мы уже были лучшими друзьями. Однако в студенческие мне пришлось почти на полгода уехать за границу по обмену, и я сильно переживал за маму. Она уже пожилая. Пару раз я просил Сашку зайти к ней, чтобы убедиться, что все нормально. Но, как выяснилось позже, волновался я зря. Саша стал приходить к ней по несколько раз в неделю, помогал по дому, приносил продукты. Когда я вернулся, мама встретила меня с улыбкой и сказала: «Коля, знаешь, до меня только сейчас дошло — я же всю жизнь хотела двоих детей, но не получалось. Но я считаю, что у тебя есть брат». И в этот момент я понял, что дружба — это не просто слова. А ведь действительно, этот человек всегда был рядом, словно мы выросли под одной крышей.
- Я всем друзьям дарю на дни рождения смешные стишки про них. У меня с детства неплохо с рифмами, поэтому использую свои умения по назначению. А все началось на празднике у лучшего друга. Меня внезапно позвали сказать тост. На лесть и милые слова я не богат, а вот смешной рифмованный стих про нашу дружбу сочинил в голове за пару секунд. С тех пор у меня в компании называют «поэт». © Палата № 6 / VK
- Год назад уехала учиться в Германию, в то же время лучшая подруга с семьей перебралась в Новую Зеландию. Казалось бы, разные часовые пояса, разная жизнь, разные страны, и мы больше не видимся, как раньше, ежедневно. Но, как оказалось, все это не препятствия. Мы по-прежнему общаемся каждый день, планируем нашу встречу в декабре. Я так рада, что наша дружба не угасла! © Подслушано / Ideer
- Отучилась платно в универе, но по специальности не работала ни дня. Зато там я встретила свою подругу — это просто подарок судьбы, за который я не устану благодарить! Не жалко ни денег, ни лет. Она замечательный, мудрый, надежный, порядочный человек. Нашей дружбе 20 лет. Люблю, ценю и уважаю. © Подслушано / Ideer
- Моя жизнь словно «Санта Барбара». Есть муж, есть бывший муж. У моего мужа есть бывшая жена, которая сейчас встречается с моим бывшим мужем, и мы все дружим. Так уж получилось, что мы все адекватные люди, прошлое оставили в прошлом, но продолжаем общаться. Часто выбираемся вчетвером на природу, ездим вместе на дачу, да и просто видимся почти каждую неделю. Со стороны, конечно, выглядит странно. Многие этого не понимают и осуждают. А нам хорошо, ведь мы знаем друг друга, поэтому и дружба складывается отлично. © Палата №6 / VK
- Когда встречаемся с подружками, то с удивлением замечаем, что со школьно-институтских времен наши посиделки ничуть не изменились. Мы, конечно, теперь взрослые тети, у которых есть мужья, работа и все такое. Но как зависали раньше дома, взахлеб рассказывая друг другу свежие новости 10 лет назад, так и продолжаем. И есть в этом какое-то приятное постоянство. © Подслушано / Ideer
Бонус: Дружба может быть не только среди людей
- Мы как-то купили дом у 86-летней слепой и глуховатой бабушки. Племянница забрала ее к себе жить, а вот кошку не могла — квартира маленькая, да и своих два кота. Поэтому кошка досталась нам с домом. Это было невыносимо! Кошка ходила за нами по пятам и непрерывно орала. Потом оказалось, что она всегда так себя вела для той слепой бабушки. В итоге эта бабушка иногда звонила нам по телефону, мы подзывали кошку и они «общались». До сих пор смешно вспоминать, как мы от этой кошки прятались, чтобы побыть в тишине. Несмотря на ор, кошка прожила с моей мамой хорошую жизнь. © Ameno / ADME
В жизни многое меняется, но те, кто остается рядом сквозь годы и расстояния, — настоящая находка. Цените таких людей, ведь именно они делают нашу жизнь по-настоящему богатой.
Комментарии
Разные города и часовые пояса - не помеха) Мы с лучшей подругой живем за много тысяч км друг от друга уже одиннадцать лет, а дружим с рождения (дружили ещё прадедушки и прабабушки). Сейчас уже не виделись больше двух лет, очень скучаем, конечно, но нa связи 24/7😁 Просто приходит мне что-то в голову, я ей это пишу, любую ерунду) так и живем - меньше ощущение, что очень далеко друг от друга.
Очень жду ее следующим летом, должна приехать и стать крестной моего сына)
Мне хватило школьной "дружбы" и предательства. Теперь, что бы ни случалось в моей семье, для всех из вне - у меня всё лучше всех. Ни кого близко не подпускаю, только уровни - знакомые, коллеги, соседи.