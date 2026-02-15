16 бабушек, чьей деловой хватке и предприимчивости можно только поучиться

2 часа назад
16 бабушек, чьей деловой хватке и предприимчивости можно только поучиться

Умению некоторых бабушек обращаться с деньгами можно только позавидовать. Кто-то выращивает цветы на продажу, другие работают на рынке и знают, как подать свой товар, а третьи вообще открывают в себе талант кутюрье на склоне лет. Мы решили собрать истории о пожилых дамах, чьей деловой хватке стоит поучиться.

  • Прошла я вчера на окраине нашей деревни, смотрю — бабушка хлопочет около малинника. Подошла, разговорились. Оказалось, она 40 лет продает малину соседям, всегда имеет копеечку. Говорит: «Доченька, зеленый бизнес, он такой — не быстрый, но верный. Мой малинник меня каждый год кормит.» Вот так простая женщина в свои 82 года дала мне урок жизненной мудрости, лучше любых бизнес-тренеров. © familifarm
  • До окончания школы каждое лето уезжала к бабушке в село. Бабушка — женщина с неполным средним образованием, что такое отпуск, она не знала в принципе. 20 соток земли в усадьбе, из которых 10 засажено картошкой. Мне 14, бабушке 60. Очевидно, что окучивать буду я. Желания не было вовсе. Мы выходим с ней в огород. Говорю: «Ба, как это все окучить?» А она в ответ: «Ой, доча, да я расскажу как. Сначала окучиваешь первый куст, потом второй, потом третий, и так дальше, до конца огорода». Я потом получила два высших образования, прочитала кучу умных книжек про мотивацию, но каждый раз перед муторным делом вспоминала именно бабушкин инструктаж. © Morrskaya / Pikabu
  • В детстве мы одевались на рынке, потому что ни денег особо не было, ни нормальных магазинов. Главной зимней одеждой были привозные пуховики. Они были странного фасона, из ткани, которая шуршала, как полиэтиленовый пакет, но были теплые. Моя бабушка хорошо шила и научилась на машинке хоть как-то подгонять это чудо по фигуре. Сделала для всей нашей семьи, а потом и для знакомых. В итоге продавцы на рынке с ней договорились и сразу давали покупателям ее телефон, чтобы она куртки подшивала. Мы с братом ее еще долго называли «кутюрье». © Подслушано / Ideer
  • Сегодня в супермаркете стою в очереди, впереди бабушка пробивает картошку и лук. Кассир пытается найти на весах нужные позиции, а очередь растет. Бабушка мило переживает, что всех задерживает. И тут она поворачивается ко мне и говорит: «Сынок, может, пока я тут разбираюсь, сбегаешь за кефиром? У меня талончик со скидкой есть.» Стою и думаю — вот она, настоящая оптимизация бизнес-процессов от людей старой закалки! © molostof
  • Бабушка всю дачу засадила цветами. Соседи на нее, как на сумасшедшую, смотрят: «Зачем цветы? Картошки лучше посади!» Но бабушка у меня знает, что на продаже букетов можно зарабатывать, ведь они не такие тяжелые, как помидоры или картошка, и стоят больше. Она летом каждый день стрижет букеты и едет в город торговать — вполне нормальный бизнес. © Не все поймут / VK
  • Бабушка уже тридцать лет делает кукольные домики. Раньше у нее был свой магазин, но она его закрыла, и теперь пытается просторы интернета покорить. © Unknown author / Reddit
  • В хозяйстве моей бабушки всегда была корова. Да, это было весьма хлопотное занятие: сено накоси, высуши, привези, подъем в пять утра, утренняя дойка, потом надо было отвести корову в лесничество, оттуда гнали все стадо на выпас в луга. А потом еще вечерняя дойка. Зато ежедневный труд по хозяйству позволял иметь запасы и служил большой поддержкой. Часть молока бабушка продавала знакомым, часть шла на сметану и творог, такие вкусные, что мне даже сейчас не с чем сравнить. У нас есть магазинчик деревенских продуктов — это очень дорого, вроде похожи на настоящие, но до бабушкиных сметаны и творога им далеко. © MIKHAILF74 / Pikabu
  • Когда мне было 7 лет, приехала я к бабуле, и она позвала меня с собой в лес за черникой. Ну а я решила с ней пойти, дома с дедулей было бы скучно. Пробыли в лесу мы часа четыре точно. Я собрала аж 5 литров черники! Когда приехали домой, бабушка сказала, что завтра утром надо рано встать. Поедем продавать чернику, деньги лишними не бывают. Стоя в 5 утра на рынке, я всем прохожим предлагала купить мою чернику, и у меня получилось! Какой-то дедушка купил ее у меня и заплатил в 2 раза больше, чем надо. © Не все поймут / VK
  • Бабушка уже была в возрасте, и мама предложила ей к нам перебраться, благо комната свободная в квартире была. Бабушка поначалу маялась, потом взялась за готовку, все равно мама целыми днями на работе пропадает. Мама частенько захватывала ее стряпню в офис: и экономия, и вкуснее, чем в кафешке. И так аппетитно пахли бабушкины блюда, что коллеги часто просили попробовать и нахваливали. Бабушка была не промах и быстро предложила маме на весь офис готовить ланчи. Неплохо, кстати, на этом зарабатывала, правда, мама намучилась коробки на работу носить.
  • Идем с приятелем-ботаником по рынку. Бабушка зазывает: «Берите картошку! Своими руками на участке выращивала!» Друг присмотрелся к клубням, говорит: «Надо брать. Поможем человеку — у нее участок очень далеко.» Удивился, неужели он бабушку знает. А приятель вздыхает: «Нет, я знаю этот сорт. Он из Египта!» Вот она, предпринимательская жилка в действии! © *****Day / Pikabu
  • Однажды внук сказал мне: «Бабушка, ты опять говоришь с телефоном. Это странно!» Я на секунду замялась. А потом подумала: печь пирожки и вязать варежки я тоже могу. Но мне интереснее цифровой бизнес и команда. Зато внук знает: мечтать и расти можно в любом возрасте. © ssvet59
  • Мой дедуля на пенсии заскучал и решил благоустройством квартиры заняться. Тащил в дом всякую старую мебель и приводил ее в божеский вид. За полгода забил всю двушку. Бабушка молча терпела это, а потом ей в голову пришла гениальная идея. Она просто сфоткала все работы деда и выложила в сети. И за месяц почти все купили, а дед теперь под чутким руководством бабушки превратил свое хобби в бизнес.
  • Моя бабуля отлично знала, где прятать наличку в доме. У нее банкноты были буквально везде заныканы. Бывает, придешь к ней в гости, а она и говорит: «У меня для тебя кое-что есть!» Залезает в морозилку, а там под контейнером с ванильным мороженым ледяные монетки лежат. Когда бабуля от нас ушла, папа решил на всякий пожарный дом осмотреть. В результате мы нашли полтысячи долларов мелкими купюрами в самых неожиданных местах. © onelasteffort13 / Reddit
  • К честному ведению бизнеса меня приучила бабушка. Каждое лето в деревне мы собирали колорадских жуков с картошки за небольшую денежку. Соседские ребята все лето играли у нас, конкуренция была жесткая, и я зарабатывала меньше всех, несмотря на то что работодателем была бабуля. Бухучет был прозрачный — все хранилось в пластиковых бутылках. Так я поняла, что вопреки общему мнению бизнес может быть честным. © thisistaissia
  • Моя бабушка была потрясающей швеей и научила меня шить. Причем терпение у нее было железное. Бабуля жила с нами, и я порой просиживала в ее комнате весь день напролет, задавая миллион разных вопросов. А ей не было лень отвечать на них. Она мастерила нам одежду на все праздники. Помню, она сидит за машинкой, а я на полу — педаль нажимаю. © AnySandwich4765 / Reddit
  • Я возила бабушку в магазин по субботам, и она устраивала там продавцам веселую жизнь. Сначала бабуле надо было перепробовать все сыры. Потом она давала четкие инструкции, как это их нарезать — кусочки должны были быть очень тонкими. И в конце бабушка добавляла продавцу: «И пальчик свой с весов уберите, пожалуйста!» © Unknown author / Reddit

А какие денежные уроки вы узнали от своих бабушек? Делитесь в комментариях.

