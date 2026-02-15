16 бабушек, чьей деловой хватке и предприимчивости можно только поучиться

В чём урок жизненной мудрости? Завести "зелёный бизнес"? Или малину выращивать? Кто понял, объясните пожалуйста.
Умению некоторых бабушек обращаться с деньгами можно только позавидовать. Кто-то выращивает цветы на продажу, другие работают на рынке и знают, как подать свой товар, а третьи вообще открывают в себе талант кутюрье на склоне лет. Мы решили собрать истории о пожилых дамах, чьей деловой хватке стоит поучиться.
Про картошку из Египта. Да , есть и такой подвид бабушек! У нас очень часто в супермаркете они покупают куриные яйца, убираю штампы, а потом продаю их как домашние.
