18 нежных изделий, которые мастерицы сотворили с помощью спиц, да иголок
Рукоделие давно уже пора приравнять к искусству. Ведь оно тоже нуждается во вдохновении, требует усердия, наметанного глаза и художественного замысла. И не важно, что получилось в итоге: теплые носочки, связанные бабушкой, или вечернее платье в виде лобстера. Все равно предметы, созданные золотыми руками, греют душу своей теплотой.
«Связала себе маленького медвежонка, чтобы он держал мои очки»
- Я тоже хочу себе такую штуковину! Теперь придется учиться вязать крючком. © findmeinelysium / Reddit
«Моя невеста связала платья в виде лобстера и сардины. Чуть не треснул от гордости! Она сама разработала схемы и работала над ними несколько месяцев!»
- Да эти платья дадут фору любому дизайнерскому наряду на красной дорожке! © ADME
«Я смастерила войлочные украшения в виде яиц»
Ах! Я вот пуговицы пришиваю криво, не стыдно, поэтому для меня такое мастерство непостижимо разумом🤣, а руками и подавно😁
- Боже, что вы наделали! Не соблазняйте меня! Если я начну шить такие штуковины, то не смогу остановиться! © terrafibres / Reddit
«Закончила реставрацию дивана, который был сильно подран кошкой. Я так довольна своей работой!»
«Только что закончила изготовление этого войлочного песика»
«Вышила картинку с обезьянкой Панч. Так рада, что у меня нашлось на это время»
«Джинсовая куртка с цветочной вышивкой. Я целый год над ней трудилась!»
«Бабуля связала мне прелестные носочки. Она у меня — талантище!»
«Смотрите какой рюкзак я связала. Как вам?»
«Мой трехцветный котенок в натуральную величину. Впервые работала с таким количеством шерсти. Еще практиковаться и практиковаться...»
«Моя вышивка на тюле»
- Я сначала подумала, что это нарисовано фломастерами на окне. Выглядит потрясающе! © so_cheapandjuicy / Reddit
«На вашем экране — 2 года моей работы. Все изделия связаны крючком из хлопковой пряжи»
«Взгляните на вышитые вручную колечки и подвески, которые я сделала»
«Связала это для малышки моей лучшей подруги. Божечки, вид сзади просто очаровывает»
Здорово. Хороший подарок для ребёнка. Если бы ещё пряжу помягче, понежнее.
«95 дней кропотливой работы и наконец все готово, постирано, поглажено и отправлено в багетную мастерскую»
«Связала кошелек в виде лягушонка в подарок трехлетней девочке. Как думаете, ей понравится?»
«Я связала это платье в цветах заката — два года назад. Я часто его надеваю, но замучилась отпаривать, потому что юбка занимает кучу места на полу комнаты»
«Связала себе сумку в цветах „профилактики на телеканале“»
Если вы тоже любите создавать красоту руками, то обязательно покажите свои творения в комментариях.
Я из кофты сделала топ и сзади написала"План на понедельник -Ждать пятницу "♡