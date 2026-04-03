18 нежных изделий, которые мастерицы сотворили с помощью спиц, да иголок

Рукоделие давно уже пора приравнять к искусству. Ведь оно тоже нуждается во вдохновении, требует усердия, наметанного глаза и художественного замысла. И не важно, что получилось в итоге: теплые носочки, связанные бабушкой, или вечернее платье в виде лобстера. Все равно предметы, созданные золотыми руками, греют душу своей теплотой.

«Связала себе маленького медвежонка, чтобы он держал мои очки»

Я тоже хочу себе такую штуковину! Теперь придется учиться вязать крючком. © findmeinelysium / Reddit

«Моя невеста связала платья в виде лобстера и сардины. Чуть не треснул от гордости! Она сама разработала схемы и работала над ними несколько месяцев!»

Да эти платья дадут фору любому дизайнерскому наряду на красной дорожке! © ADME

«Я смастерила войлочные украшения в виде яиц»

Боже, что вы наделали! Не соблазняйте меня! Если я начну шить такие штуковины, то не смогу остановиться! © terrafibres / Reddit

«Закончила реставрацию дивана, который был сильно подран кошкой. Я так довольна своей работой!»

«Только что закончила изготовление этого войлочного песика»

«Вышила картинку с обезьянкой Панч. Так рада, что у меня нашлось на это время»

«Джинсовая куртка с цветочной вышивкой. Я целый год над ней трудилась!»

«Бабуля связала мне прелестные носочки. Она у меня — талантище!»

«Смотрите какой рюкзак я связала. Как вам?»

«Мой трехцветный котенок в натуральную величину. Впервые работала с таким количеством шерсти. Еще практиковаться и практиковаться...»

«Моя вышивка на тюле»

Я сначала подумала, что это нарисовано фломастерами на окне. Выглядит потрясающе! © so_cheapandjuicy / Reddit

«На вашем экране — 2 года моей работы. Все изделия связаны крючком из хлопковой пряжи»

«Взгляните на вышитые вручную колечки и подвески, которые я сделала»

«Связала это для малышки моей лучшей подруги. Божечки, вид сзади просто очаровывает»

«95 дней кропотливой работы и наконец все готово, постирано, поглажено и отправлено в багетную мастерскую»

«Связала кошелек в виде лягушонка в подарок трехлетней девочке. Как думаете, ей понравится?»

«Я связала это платье в цветах заката — два года назад. Я часто его надеваю, но замучилась отпаривать, потому что юбка занимает кучу места на полу комнаты»