20+ хвостатых, которые гарантируют: скучно с ними точно не будет

Наши питомцы порой могут учудить такое, что хоть стой, хоть падай. Но наша к ним всеобъемлющая любовь готова простить любые проказы. Ведь как можно злиться на того, кто потом придет мурчать к тебе под бочок или будет радостно вилять хвостом, когда ты вернешься с работы?