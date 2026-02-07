20+ хвостатых, которые гарантируют: скучно с ними точно не будет

Наши питомцы порой могут учудить такое, что хоть стой, хоть падай. Но наша к ним всеобъемлющая любовь готова простить любые проказы. Ведь как можно злиться на того, кто потом придет мурчать к тебе под бочок или будет радостно вилять хвостом, когда ты вернешься с работы?

  • Летела как-то с котом, рядом сидел мужчина: приятный, вежливый. Он увидел переноску и говорит: «А давайте я скажу, что у меня аллергия, и меня пересадят, а вы котика на моем месте устроите?» Я такая: «Ну давай, зажигай, дорогой!» Минут через 20 подходит стюардесса и ни с того ни с сего меня вместе с котом пересаживает в бизнес. Прости меня, пожалуйста, мужик, я не специально. © ksyu.druzhinina
  • Стою сейчас в метро, в очереди. Рядом полицейские с молодой овчаркой. Видно, что песель еще вчера был щенком. К ним подходит бабуля с сумкой на колесиках, достает оттуда пакет с едой. Говорит, мол, можно собаку покормить, она у вас худая. Полицейские говорят: «Нет, нельзя». Бабуля такая: «А погладить можно?» Полицейские опять: «Нет нельзя». Бабуля кивает и гладит песеля. Песель улыбается, хвостом виляет. Я рядом стою и спрашиваю: «А можно и мне погладить?» Полицейские снова повторяют: «Нет, нельзя». Стоим с бабулей гладим песеля. Уже дети какие-то подошли, тоже начали гладить. Полицейские стоят, улыбаются и пытаются всей нашей дружелюбной толпе объяснить, что их собачку нам гладить нельзя. © dangribov
  • Мы с мужем часто хихикали над соседями, у которых периодически выбегал кошак из квартиры и тусил в коридоре, пока мы его им не возвращали. Мол, как так можно забыть кота и не заметить? И вот мне сейчас звонят в дверь эти соседи, ибо я забыла в коридоре своего кота... © li.lissa

«Разбудил весь район криками, требуя завтрак. Он уже съел его 20 минут назад»

Если сказали "нет, нельзя" - лучше не гладить, а то потом начинается: я ничо не делала, а она меня укусила, ее надо усыпить.

  • Поднимаюсь в свою квартиру в подъезде. Бабуля соседка на нашем этаже стоит у раскрытой двери, смотрит на меня и строго так говорит: «Чего стоишь там? Заходи, поесть дам!» Думаю, ну конечно, можно было бы и повежливее пригласить, но не отказывать же одинокому старому человеку. Можно и зайти на несколько минут, ей приятно будет. Захожу за бабулей к ней в квартиру, сразу в кухню, сажусь. Она смотрит на меня ошарашенными глазами. А у самой зрачки расширились, как у полярной совы. Я слышу позади меня еще более обалдевшее «мяу!» Оборачиваюсь — кошак! Это она все время разговаривала с шерстяным балбесом, выбежавшим из квартиры, и его есть позвала, а не меня! © anka.tlv.il
  • Живем в Испании, первый этаж с большой террасой. У нас есть французский бульдог, но ему вообще до лампочки, что там творится. Охранничек! Посреди ночи слышу какое-то шуршание, подрываемся вместе с мужем, думали воры! Залетаем в зал, а там вовсю хозяйничает белый соседский кошак! Попытался выбежать, два раза тюкнулся о стеклянную дверь, забежал в комнату и по моим шторам нагло поднялся к окну. Я сразу узнала этого хулигана — он регулярно портит мою бугенвилию. © amore_spain
  • Я пытался занести все пакеты за один заход и оставил входную дверь открытой. Думал, ничего страшного — собака была занята другими членами семьи. Поставил пакеты в кухне, вернулся закрыть дверь... На пороге стояла она — с самой самодовольной ухмылкой, на которую способен пес. «Не надо... — взмолился я». В ее глазах читалось: «А вот хрен тебе». И она сорвалась с места. Следующие пятнадцать минут я провел, пытаясь поймать этого бешеного зверя. © sabertuth454 / Reddit

«Были у ветеринара. Пока сидели в очереди, моя кошка рассмешила взрослого мужика до слез, когда четко произносила каждую букву слова „мяу“. А потом начала ругаться на персонал, когда ей поставили диагноз „толстая“»

  • Каждый день я давала коту топленое молоко — утром и вечером, но понемногу. Он его обожал, но если выпивал слишком много, последствия были... Ну, неприятные. Но однажды молоко закончилось. Утром он был недоволен, но смирился. Вечером терпение лопнуло. Он подошел к холодильнику и начал орать. Требовал молока. Я по глупости зашла на кухню, открыла холодильник... И стала заложницей! Кот не выпускал меня. Каждая попытка выйти заканчивалась нападением — он шипел и махал лапами. Думаете, ерунда? Этот зверь весит почти семь килограмм, у него огромные лапы, когти как у медведя и глазищи размером с пятирублевую монету. Настоящее лохматое чудовище. Дочь все поняла с первого взгляда и пошла в магазин. Когда принесла молоко, кот великодушно согласился отпустить меня. © шорох в траве / Dzen
  • Много лет назад мой отец выгуливал собаку сестры. Была зима. Они шли вдоль ручья, который не замерз полностью — течение было слишком быстрым. И тут, по словам отца, пес увидел палку в воде и без раздумий прыгнул за ней. Течение подхватило его и утянуло под лед. Отец уже подумал, что все... Но через несколько секунд пес вынырнул дальше по течению, выбрался на берег... И, вполне довольный жизнью, стоял там с той самой палкой в зубах. © MacStaggy / Reddit
  • У нас была очень хитрая и вороватая коза, которую попросила себе родственница-старушка, мол, нужна коза для молока, а другой сейчас нет. Мы ее предупредили, но бабка отмахнулась: «Справлюсь». Через неделю козу привезли обратно с рассказом. «Выхожу — коза в огороде, задвижка закрыта. Думаю, не сошла ли я с ума. А коза стоит спокойно, будто я ее сама туда пустила. Стала наблюдать в окно». Оказалось, ушлая бестия научилась открывать задвижку рогами, заходила, съедала все, что хотела, а потом закрывала за собой дверь. © Владимир Сокольников / Dzen

«Эта балдося прошлой ночью принесла в мою постель сухой корм, и громко им хрустела, пока я пыталась уснуть»

  • Много лет назад у меня была немецкая овчарка. Жила на участке, свободно гуляла, к курам никакого интереса не проявляла, даже позволяла им есть из своей миски. Но это касалось только своих кур. Соседские периодически перелетали через забор, и тут просыпался инстинкт. Она ловила нарушителей и держала их до нашего прихода. Но сидеть просто так было скучно, так что собака потихоньку ощипывала добычу. А потом я перекидывал полуживых и полуощипанных кур обратно через забор. Соседка пожаловалась участковому. Тот усмехнулся и посоветовал кормить кур получше, чтобы по чужим огородам не лазили. © Vlad P. / Dzen
  • У меня был попугай, который специализировался на кражах украшений. Он ловко расстегивал сережки и цепочки, после чего улетал с добычей, злобно хохоча. © msbrooklyn / Reddit
  • Въехал в новую квартиру, и спустя какое-то время мне подарили котенка. Полгода все было спокойно, пока управляющий не заметил его в окне... Я соврал, что завел его недавно, и заплатил депозит, который был предусмотрен в случае содержания питомца. Думал, все. Через 2 недели в дверь постучали. На пороге — управляющий с подарочной корзиной для кота. Оказалось, что когда я внес оплату не по графику, каким-то образом попалась одна из сотрудниц, которая годами утаивала деньги. Так что, мой кот, считай, помог им раскрыть солидную махинацию. © wayfaringpanda / Reddit

«Взяли милую кошечку из приюта, не ожидали никакого подвоха. А сегодня утром она подкинула нам нехилый сюрприз»

  • Наш кот обожал деревню, но была одна проблема. Он залезал на деревья, а потом орал на всю округу, требуя спасения. Каждый раз его снимали с уговорами и давали в конце что-нибудь вкусненькое в качестве утешения. И так повторялось много раз. Пока однажды я не увидела, как он охотится на стрижей. Кот сидел на верхушке высоченного вяза, а мимо пролетал стриж. И вдруг наш «бедный» и «беспомощный» кот в прыжке хватает птицу и спокойно приземляется на землю. Пойман был с поличным и пристыжен. На деревья больше не залезал. © Ольга К. / Dzen
  • Я записалась на просмотр квартиры, а перед этим по телефону меня спросили о питомцах. «Да, у меня свинка, — честно ответила я». В офисе аренды на меня странно смотрели, особенно сотрудница, с которой я договаривалась. Она снова уточнила про питомцев, явно нервничая. «Только Джигсо, морская свинка, — спокойно ответила я». Ее лицо резко поменялось, она рассмеялась, извинилась и выбежала в заднюю комнату. Через секунду оттуда раздалось: «Ребята! Это не карликовая свинья, а морская!». Оказалось, что в моем заявлении кто-то просто написал: «Свинья». И все решили, что я у меня настоящий поросенок! Когда сотрудница вернулась, она разорвала бумаги, отменила все сборы и попросила обязательно сообщить, если я когда-нибудь решу завести свинью покрупнее. © IntrovertedGiraffe / Reddit

«Вырубился, пока шкодил»

  • У меня большой коричневый пудель, который каждый раз, когда ему нужно выйти на улицу, издает отчетливое «арр-уууу», прямо как Скуби-Ду. Удобно — всегда знаешь, когда его выпустить. Однажды моя жена вернулась после двухнедельной командировки, и мы уже почти засыпали. Собака недовольно лежала на полу, явно обиженная. И вдруг: «Арр-уууу!» Полусонный, я автоматически встаю, одеваюсь, готовясь выпустить его на улицу. Но стоило мне выйти за дверь, как пес тут же прыгнул на кровать и улегся на мое место, уютно прижавшись к жене. Оказалось, он меня разыграл... © Suivoh / Reddit
  • Наша кошка ненавидела меня с самого моего рождения. Она шипела на мою колыбельку и не могла оставаться со мной в одной комнате. Однажды я зашла на кухню, и дверь захлопнулась сама. Я оказалась заперта и начала плакать. Кошка в соседней комнате услышала, что я плачу. И тут же убежала. «Ну, все», — подумала я. Но оказалось, что она побежала наверх к маме, которая в тот момент говорила по телефону. Она укусила ее! При том, что раньше она никогда и никого не кусала. А потом сразу же рванула обратно вниз. Мама поняла, что что-то не так, пошла за ней и нашла меня, запертую в кухне. С этого дня мы с кошкой стали лучшими друзьями. © razmataz08 / Reddit

