20+ хвостатых, которые гарантируют: скучно с ними точно не будет

Если сказали "нет, нельзя" - лучше не гладить, а то потом начинается: я ничо не делала, а она меня укусила, ее надо усыпить.
-
-
Ответить
Наши питомцы порой могут учудить такое, что хоть стой, хоть падай. Но наша к ним всеобъемлющая любовь готова простить любые проказы. Ведь как можно злиться на того, кто потом придет мурчать к тебе под бочок или будет радостно вилять хвостом, когда ты вернешься с работы?
Если сказали "нет, нельзя" - лучше не гладить, а то потом начинается: я ничо не делала, а она меня укусила, ее надо усыпить.
Ты тут повозникай, я тебе ещё и не такое в постель принесу 🤨
Если вы долистали эту подборку и стало жалко, что она закончилась, то спешим вас порадовать и сказать, что у нас всегда припасена пара-тройка статей про хвостатых проказников: