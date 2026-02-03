15+ пушистиков, с которыми что ни день, то новая серия комедийного сериала

Кошки — это не просто домашние животные, это полноправные члены семьи со своими принципами. Одни соглашаются есть только с рук хозяина, другие приносят мышей, когда вы в панике ищете паспорт, а третьи — отважно защищают тамбур от пришлых котов. Эта подборка посвящена тем самым моментам, за которые мы их и любим: за их нелепость, преданность и умение создать вокруг себя настоящий хаос.