АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА Кошка, которая сходила в школу - прекрасна! 🤣🤣🤣🤣🤣
15+ пушистиков, с которыми что ни день, то новая серия комедийного сериала
Истории
1 час назад
Кошки — это не просто домашние животные, это полноправные члены семьи со своими принципами. Одни соглашаются есть только с рук хозяина, другие приносят мышей, когда вы в панике ищете паспорт, а третьи — отважно защищают тамбур от пришлых котов. Эта подборка посвящена тем самым моментам, за которые мы их и любим: за их нелепость, преданность и умение создать вокруг себя настоящий хаос.
- Утро: детей собрала в школу, мужа выпроводила на работу. Выдохнула, начала прибираться, и тут ловлю себя на мысли: что-то тихо. Вдруг понимаю — кошки-то моей нигде нет! Обыскала каждый угол, звала, заглядывала под диван. Уже места себе не нахожу. И тут звонок от сына: «Мам, я домой возвращаюсь». Я в шоке: «С чего вдруг? Что случилось?» А он выдает: «Да Мася ночью залезла ко мне в сумку поспать, а я утром спросонья схватил и даже не заметил. Короче, сходила она со мной в школу. Зато успех бешеный: весь класс ее погладил, накормили, теперь везу звезду домой».
- Мой кот — социофоб. Мои друзья не верят, что у меня есть животное, потому что, когда ко мне приходят гости, он отсиживается в диване и на любую попытку его оттуда вытащить реагирует не очень. Помимо этого, он не любит замкнутые пространства (коробки его пугают до одури), насекомых (они его раздражают, и он орет на меня, чтобы я их убрала), шум и кипиш (диван ему в помощь). А еще он вегетарианец. Жрет почти все, что растет: кукурузу, оливки, фасоль, дыню, вареные овощи и так далее. Откуда у него такой странный характер — даже предположить боюсь, ведь говорят, что животные часто похожи на своих хозяев. © Сокровенные истории / VK
- Котенок заглючил. Однажды заблудился, не нашел лоток и стал пристраиваться за дверью. Муж перехватил его в процессе и доставил в лоток. Теперь он, когда хочет в туалет, идет к двери и начинает там орать. Но лужу не делает. Сидит и громко, жалобно мяукает, как мамонтенок, потерявший маму. Лоток стоит в метре от двери. Но он решил, что туалет у нас с голосовым управлением и телепортацией. Как его перезагрузить до заводских настроек? © yoshka1988
«Я играла с ней в снежки, но, к сожалению, она не так хороша в ловле, как я думала».
- Однажды пришла я на уборку к клиентке. Говорит: «У меня кот специфический». Открывает она дверь, а кот сидит в коридоре, как охранник на КПП. Что бы ни делала, сидит, наблюдает. Но самое смешное: подхожу к хозяйке, говорю: «Все готово!» Кот подходит к центру комнаты, ложится на пол и катается из угла в угол, как будто тестирует качество уборки телом. Хозяйка спокойно говорит: «Ага, если кот катается — значит, уборка прошла аудит!» В моей практике были клиенты и построже. Но этот пушистый «проверяющий» — самый забавный начальник, которого можно представить. © sos_clean_kz
- Наш кот, когда сын (8 лет) идет стелить кровать перед сном, бежит вперед него, запрыгивает в кровать и ложится. Пока сын не уснет, он не уходит. Однажды отопление не дали, ночь выдалась холодная, и я сказала сыну лечь со мной. Так кот устроил истерику: ритуал нарушен, он вообще-то тут лежит и ждет — где ребенок и почему не в своей кровати?
Пришлось забирать кота к себе. © a_a_v_13.08.24
- Приблудилась к нам кошка пару лет назад — мейн-кун. Зашла в дом и села на коврик. Мы положили ей курицу — нюхала, но не ела. Тогда я начала кормить ее с руки, кусочками.
Хозяев искали, но не нашли. Фишка в том, что кошка не ест сама — только с руки. Корм, мясо, вкусняхи — исключительно с ладони. К ветеринару водили — здорова. Одну дома надолго оставить нельзя — голодает. Поэтому моя принцесса прокатилась с нами двое суток к морю. В следующем году постараемся показать ей Турцию. © Подслушано / Ideer
«Она делает интенсивный массаж головы».
- Мой кот требовал дать ему попить из всех емкостей в доме. Хотя у него постоянно, в трех местах, стояли миски из разных материалов (керамика, нержавейка и пластик).
Пил он в основном из крана: требовал пустить тонкую струйку и стоять ждать. Купленный ему фонтанчик презрительно игнорировал. © glorija701
- Забыла утром покормить кошку. Прихожу с работы — а эта вредина лежит на кухонном столе с высунутым языком и лапами кверху. Глажу и слезно прошу прощения — ноль реакции. На секунду подумала, что с ней что-то случилось. А это она, блин, просто актрису умирающую включила. Елки-палки, кошки эволюционируют! © Карамель / VK
- Каждый раз, когда я наполняю миску водой для своего кота, он обязательно сначала плескается в ней, прежде чем пить. Понятия не имею, почему, я не специалист по кошачьей психологии. Однажды он, как обычно, поплескался в воде, потом лег в образовавшуюся лужу и ужасно испугался, потому что оказался мокрым. Самое смешное, что я видела за долгое время. © Unknown author / Reddit
«Не совсем понятно, что именно, но что-то определенно не так».
- Я не могла найти свой паспорт накануне международного рейса. Отчаянно перерывала весь дом. Моя кошка, должно быть, подумала, что я пытаюсь поймать мышь, и любезно принесла мне одну. © ihearthetrain / Reddit
- На днях мой кот нормально ходил, но вдруг начал судорожно прыгать на задних лапах. Он зацепил два противоположных «больших» когтя друг за друга и не мог понять, как их разжать без нашей помощи. Наш кот не очень умный. © poptophazard / Reddit
- Однажды, когда моя кошка была еще совсем маленькой — примерно 11 недель, — я проснулся от того, что она сунула голову мне в рот. В ту ночь у меня была заложенность носа, и я спал с открытым ртом. Проснулся от ощущения прохладного ветерка во рту и открыл глаза, увидев ее голову, наполовину засунутую мне в рот. © teeksquad / Reddit
«Как моя кошка просит поиграть».
- Как-то не закрыли дверь. Мой кот вышел в коридор и зашел в соседскую квартиру. Повздорил с двумя собаками. Сосед звонил в дверь и просил забрать нашего кота домой.
Кот умеет сам открывать двери и закрывать защелку. © _nesterenko_e
- Однажды рано утром я выносила мусор, и наш кот через темный тамбур забежал в квартиру к соседу. Тот ушел из дома и его не заметил. Я искала кота весь день, обклеила полквартала объявлениями. Вечером сосед принес кота со словами: «Кот съел все, что нашел на кухне, поспал на моей кровати и сделал свои дела в ванной». Но хорошо, что это произошло сегодня, а не завтра — а то я уезжаю в другой город по делам на месяц. Занавес. © nata.in.poland
- Наша — милаха. Любит всех, муркает даже с гостями, понятливая и ласковая. Но однажды мы все-таки увидели уличную валькирию. В тамбуре обнаружился чужой пришлый кот — и наша милая девочка вылетела из двери и, не разбираясь, кто там и что к чему, всыпала ему, пока я за ней выбегала. Я заорала: «Стоять!» Они на мгновение замерли, я воспользовалась моментом и срочно эвакуировала воительницу домой. © in__ceramics
А вот еще подборка историй про питомцев, чья смекалка заслуживает не только похвалы, но и двойной порции вкусняшек.
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
«Где награда лучшим мужьям?»: 17 мужчин, которые взяли и доказали: любовь — это не слова
17 историй о том, что чудеса под Новый год все-таки случаются
Добро
1 месяц назад
15 коллег, которые так лихо уволились, что вмиг стали легендой офиса
18 историй о том, что добро порой приходит внезапно и оттуда, откуда совсем не ждешь
17 историй о том, что покупка жилья — это квест с неожиданными поворотами
20+ историй, которые как по щелчку пальцев возвращают веру в мужчин с большой буквы
23 истории о людях, которые ведут себя так, будто весь мир — их личная гостиная
14 житейских историй, в которых справедливость восторжествовала самым неожиданным образом
13 незнакомцев, которые взяли и пришли на помощь в самый нужный момент
Народное творчество
2 недели назад
15+ крутых находок, которые люди обнаружили совершенно случайно (от редкого винтажа до забытых кладов)
Фотоподборки
1 неделя назад