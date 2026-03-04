17 родительских подарков, которые и сейчас согревают лучше батареи
В мире, где все можно купить в один клик, простые вещи от мамы и папы остаются самыми ценными. Обычный брикет мороженого или самодельный плюшевый пират согревают душу лучше любого гаджета. Мы собрали 17 живых историй о подарках, в которых нет пафоса, зато много заботы и той уютной атмосферы детства, память о которой мы бережно храним спустя десятилетия.
Старый друг, вернувшийся спустя двадцать лет
- День рождения у меня в конце августа: в тот период, когда все деньги родителей уходят на сборы детей в школу. Поэтому родители выкручивались с подарками как могли. Не помню, сколько лет мне тогда исполнилось. На день рождения я тогда получил плюшевого пирата, мама сшила. Но, так как нормального набивочного материала не было, набила его перьями из подушки. Естественно, перья из него лезли и разлетались по всей квартире. В следствии чего пират отправился в кладовку до лучших времен. И вот прошло много лет, пират пропал. Я уже вырос, и однажды, что-то разбудило мои воспоминания о том подарке. На выходных я поехал к родителям и рассказал о случившемся. После чего появился вопрос: а куда делся пират? Но никто не смог на него ответить.
И вот мне 27. Подарком от мамы стал плюшевый пират. Немного улучшенная версия того самого. Перья из него больше не лезут. И он точно не потеряется. © Andrey573 / Pikabu
«Божечки, мама сшила мне одеяло в стиле Гарри Поттера, я не могу»
- Ваша мама случайно не заинтересована в том, что кого-то усыновить? Меня, например. © bw-in-a-vw / Reddit
Счастье, пахнущее озером и спелым арбузом
- Про подарки на день рождения. Мне родители подарили как-то арбуз. Самый вкусный большой арбуз в конце июля. Родители на своих велосипедах отвезли меня, пятилетнюю, и мою подружку на озеро. Там мы пили юппи из сделанных мамой бумажных стаканчиков, ели арбуз и булку. Вдоволь накупались. Ничего особенного в арбузе летом нет, как и в поездке на велосипеде до озера. Но у родителей не было денег на подарки. Они не дарили на день рождения одежду к школе или канцелярию, потому что это необходимость, а не подарок. Они баловали меня своим временем и заботой. Мы не имели возможности ездить на курорты, но в детстве я знала каждый холмик нашей местности в радиусе 10-15 километров, куда проедет велосипед. Спасибо за счастливое детство и классные праздники! © Julia123qweasd / Pikabu
Сюрприз от Деда Мороза, найденный в зимнем сугробе
- Было мне тогда около 4–6 лет, но ту сказочную ночь я помню до сих пор. Жили мы в деревне, в частном доме. Папа, мама, я и сестра. Так вот, 31-го числа была куча снега на улице, и отец ближе к вечеру вручил мне самодельную лопатку для уборки снега — и работа закипела. С полчаса мы реально работали — ну как, отец чистил и раскидывал снег у крыльца, а я сзади накидывал обратно на расчищенное место снег и копал ходы в сугробах. Ближе к концу работы он сказал взять лопату и откидать оставшуюся кучку снега, за что я и взялся. Несколько раз копнув лопаткой сугроб, наткнулся на что-то твердое. Бросив инструмент, я начал рыть вручную. Моему счастью не было предела, когда из кучи снега я достал брикет мороженого, перевязанного каким-то цветным шнурком, с подписью «от Деда Мороза». В тот момент я был самым счастливым ребенком на свете. И вот уже на протяжении долгих лет я вспоминаю эту историю и мне все так же тяжело сдержать эмоции — эмоции счастья из детства и веру в волшебство! © gho87 / Pikabu
Тот самый сюрприз в кармане кофты
- Мой 3 класс, день рождения. Прискакал из школы, жду подарков. И вот с торжественным видом мама вручает мне пакет с... зеленой кофтой! Еле сдержал разочарование. Натягиваю из вежливости, и чувствую — в кармане что-то тяжелое. Достаю — и аж глазам не верю. Это была мечта всех детей. © SiberianK / Pikabu
«Нужно ли говорить, что на следующий день в школе я собрал вокруг себя нехилый аншлаг?»
Сладкий праздник с неожиданным финалом
- В 6-м классе на Новый год моему старшему брату подарили серебряную цепочку, путевку в детский лагерь и компас. А мне подарили коробку конфет «Птичье молоко». Эта подарочная несправедливость затмила мой неокрепший ум, и я ни в какую не хотел принимать свой презент. Родители стали просить угостить их конфетами, а я не реагировал на просьбы. В итоге, открыв коробку, я замер... Внутри аккуратно лежал сотовый телефон (BENQ siemens el71). Вот таким оригинальным способом родители решили сделать мне приятное (это был мой первый телефон). © stydent94 / Pikabu
Дерево, которое растет и дарит любовь каждый год
- Лучший подарок в моей жизни я получила от отца около 15 лет назад. После того как мы всей семьей открыли все новогодние подарки, он попросил меня выйти с ним на улицу за последним презентом. И показал мне на тоненький стебелек, торчащий в земле, с жалкой красной ленточкой, обмотанной вокруг него. Я посмотрела на него ошарашенно, а он лишь широко улыбнулся: «Это гранатовое дерево!». Папа знал, что я обожаю гранаты и трачу на них целое состояние. Это дерево до сих пор прекрасно растет. В этом году я собрала более 300 плодов с него. Сейчас середина января, а у меня еще осталось несколько. Я считаю каждый из них подарком от отца. © Addie Pray / Quora
Малиновый слон, который проехал полстраны ради одной улыбки
- Дело было лет 30 назад, папа работал дальнобойщиком и часто уезжал в рейсы. Один раз раз его рейс выпал на мой день рождения. Мне исполнялось лет 5-6. Помню, как мама говорила, что папа может не успеть приехать и чтобы я не расстраивалась. И вот наступил мой день рождения. Подарили много разных подарков, уже и не вспомню каких. Наступил вечер и слышу звонок в дверь. Это приехал папа. Он ехал всю прошлую ночь и весь день без остановок, меняясь для сна с экспедитором, чтобы успеть из Москвы в Екатеринбург. И привез мне огромного малинового плюшевого СЛОНА. На нем была пачка балерины. Я до сих пор помню это ощущение радости и счастья, что папа успел приехать. И этот слон был моей самой любимой игрушкой. Любите своих родителей, они стараются, как могут. © Nansy91 / Pikabu
«Мой отец считает, что момент, когда мальчик должен отделиться от семьи и стать отдельным звеном наступает именно в 21 год. Недавно мне исполнились эти самые 21, и посмотрите, какой подарок сделал мне мой отец»
«Я думаю, это лучший подарок для парня, уходящего в собственное плавание. Спасибо, пап».
«Защитил докторскую. Вот что мне семья приготовила в качестве подарка»
- Это слишком круто для торта! © justasque / Reddit
«Родители живут далеко, но они вот прислали мне такую милую посылку. Я растрогана!»
«Подарок от мамы. Мой самый любимый набор из детства. И я бы соврал, если бы сказал, что у меня не навернулись слезы, когда я его получил»
Когда мама понимает без лишних слов
- Мать звонит, спрашивает, что мне подарить на праздники. Я говорю:
— Подари мне простой карандаш.
— Карандаш? — удивляется она.
— Да, карандаш. Простой. Можно с ластиком на другом конце. А можно и без.
Поясню для дорогого читателя: дело в том, что я много читаю и работаю с научной литературой. Я не поклонник электронных текстов, поэтому редактирую и выделяю фразы в текстах «на живую», карандашом. А тут как назло мой карандаш потерялся. А больше мне, похоже, ничего и не надо. Что делает матушка: звонит моей двоюродной сестре (свой племяннице), окончившей художественное училище, просит совета. Та ей рассказывает про типы, виды карандашей и прочее. Мать просит сестру съездить с ней в магазин. По итогу я получаю: два набора карандашей всех мягкосей-жесткостей, размеров и автокарандаш. Крутую механическую точилку. Два набора различных ластиков и две упаковки бумаги для рисования. Потом она удивляется, почему я привожу ей пакеты продуктов, когда ей «ничего не надо, все есть». Спасибо, ма. © SovaAlisa / Pikabu
Коробка с пенопластовым снегом и верой в чудо
- Это был 1999 или 2000 год. Денег особо не было у родителей, а праздника хотелось. Отец притащил откуда-то с работы огромную картонную коробку, доверху наполненную пенопластовыми звездочками для упаковки хрупких вещей. И я в эту коробку ныряла и искала подарки. Вот это был кайф! Настоящее чудо на Новый год было: коробка с нетающим снегом. Что за подарки там были, я не запомнила, а вот эту коробку с пенопластом — на всю жизнь. Мечтаю когда-нибудь и дочке такой праздник устроить.
Пенопласт, конечно, по всей квартире потом валялся, и еще долго мы отовсюду эти звездочки выметали, но это того стоило. А из коробки нам с братом папа еще и домик сделал с открывающимися окошками и дверью. © Upuzya / Pikabu
Маленький уютный мир, подаренный вопреки всему
- Я помню, мама привела меня в магазин за набором кукольной мебели. Тогда она только стала появляться. У нас денег никогда особо не было, жили от зарплаты до зарплаты, а иногда приходилось и в долг просить. А тут в магазине был такой выбор! Сразу три набора: спальня, столовая и камин на батарейках. И я стою, мнусь, не могу выбрать, что кукле нужнее: спать, есть или просто классный камин. А мама говорит: «Давайте все!» Я даже тогда, в 7 лет, понимала, что это неподъемно для нас. А теперь вообще не представляю, в чем маме потом пришлось ужиматься, чтобы позволить мне это счастье. © GrunkaLunka / Pikabu
Книжка, открывшая путь к далеким звездам
- В детстве мама подарила мне первую книжку о космосе. Я помню, как читала, разглядывала картинки и мечтала о том, чтобы в дальнейшем углубиться в астрономию. Спустя 15 лет я написала олимпиаду по астрономии и прошла во второй этап. Один из моих преподавателей сказал, что я должна поехать в Москву, мои исследования позволят сделать шаг в успешное будущее астронавта и уйти из поваров. Сейчас я подала заявку на форум о космических исследованиях, надеюсь, что я пройду. © Подслушано / Ideer
Сказка о розовом слоне, согревшая детское сердце
- Когда мне было примерно 5 лет папа подарил мне мягкую игрушку: розового слона с полосатыми ушами. Мне было очень интересно, почему у слоника уши полосатые. И тогда мой папа придумал историю о слоне, который очень захотел стать розового цвета, и когда его покрасили он радостный побежал по джунглям, размахивая розовыми ушами, на которых еще не высохла краска и ветки задевали уши и оставляли на них полоски. © Подслушано / Ideer
Бонус: семейная реликвия, которая круче любой иномарки
Глядя на эти бережно сохраненные эмалированные кружки из 88-го года или найденные мамой старые наборы LEGO, понимаешь: суть подарка никогда не была в его ценнике. Она в том ощущении, что ты важен, любим и для тебя готовы сотворить чудо даже из коробки с пенопластом.
А какие подарки от родителей вы храните до сих пор? Была ли это заветная «Электроника» или что-то, сделанное папиными руками специально для вас? Расскажите свою историю в комментариях!
