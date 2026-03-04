17 родительских подарков, которые и сейчас согревают лучше батареи

Глядя на эти бережно сохраненные эмалированные кружки из 88-го года или найденные мамой старые наборы LEGO, понимаешь: суть подарка никогда не была в его ценнике. Она в том ощущении, что ты важен, любим и для тебя готовы сотворить чудо даже из коробки с пенопластом.

А какие подарки от родителей вы храните до сих пор? Была ли это заветная «Электроника» или что-то, сделанное папиными руками специально для вас? Расскажите свою историю в комментариях!