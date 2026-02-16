15 случаев, когда в общественном транспорте происходило больше сюжетных поворотов, чем в любом сериале

Падает девушка к нему на колени:
-У тебя там что пистолет???
-Нет...
-Чтооо!
-У меня там два пистолета...
-
-
Ответить
Для многих общественный транспорт — это привычный способ добраться из одной точки в другую. Но для героев нашей подборки обычная поездка превратилась в готовый сценарий для комедии. Кто-то встретил там любовь всей жизни (или так им показалось), кто-то случайно усадил себе на колени чужую жену, а третьи... впрочем, лучше прочитайте сами.
Падает девушка к нему на колени:
-У тебя там что пистолет???
-Нет...
-Чтооо!
-У меня там два пистолета...
Жизнь каждый день показывает, что мир полон ярких людей: от водителей до случайных попутчиц, готовых отдать последние колготки незнакомке. Это объясняет, что скучно в дороге бывает только тем, кто не смотрит по сторонам