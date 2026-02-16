15 случаев, когда в общественном транспорте происходило больше сюжетных поворотов, чем в любом сериале

1 час назад
Для многих общественный транспорт — это привычный способ добраться из одной точки в другую. Но для героев нашей подборки обычная поездка превратилась в готовый сценарий для комедии. Кто-то встретил там любовь всей жизни (или так им показалось), кто-то случайно усадил себе на колени чужую жену, а третьи... впрочем, лучше прочитайте сами.

  • Ехала утром в автобусе в школу, мысленно повторяла формулы к контрольной. Боковым зрением заметила, что две маленьких девочки хихикают, то и дело поглядывая в мою сторону. Женщина рядом тоже загадочно улыбалась, а потом говорит: «Кажется, у тебя в волосах что-то запуталось». Оказалось, в мою косичку намертво вцепилось несколько шариков из конструктора-липучки — того самого, с которым утром крутилась младшая сестра, пока я собирала портфель. Я его попыталась снять, но только сильнее запутала волосы, он прилип, как репей. Благо эта же женщина решила мне помочь, и мне пришлось идти в школу растрепой.
  • Сегодня утром подхожу к остановке — автобус уже закрыл двери и начинает уезжать. Ну я плюнула и пошла пешком. И вот иду себе, как вдруг рядом тормозит другой автобус, передняя дверь прямо передо мной открывается и водитель обращается ко мне через микрофон: «А я видел, как ты забила. Запрыгивай, гордая. Мое уважение». © gazeta_pishet
  • Ехал я на работу в маршрутке. На одной остановке заходит очаровательная девушка на каблуках, с мужем. Благоверный ее лезет расплачиваться за проезд, а водила как даст по газам. Я, как настоящий джентльмен, ловлю ее. Плюхается она мне аккурат на колени, и в этот момент ее супруг оборачивается и его взору предстает такая картина: я с суровым видом обнимаю его жену, сидящую у меня на коленях. Почему с суровым видом спросите вы, да потому что она очень больно на меня приземлилась. Резко вскочив, она пошла на свободное место, муж ее, благо, все прекрасно понял. © Schaz***** / Pikabu
AI-generated image
Dude
только что

Падает девушка к нему на колени:
-У тебя там что пистолет???
-Нет...
-Чтооо!
-У меня там два пистолета...

-
-
Ответить
  • Я студенткой ехала в поезде и бабулька меня тормошит: «Дочка, дочка, проснись!» Я думаю: «Ну что происходит, я ж на верхней полке, чего надо то?» А бабуля заявляет: «Покрась мне, дочка, брови!» Я знатно обалдела от такого салона красоты в вагоне. Но бабуля деловито заявила, что вдруг это ее последний день, а она с непокрашенными бровями. Я поинтересовалась, конечно, чего это вдруг в поезде-то ее последний день, но та была настроена решительно, сказав, что всегда надо быть готовой. Оказалось, она уже и краску развела, но из-за качки не получалось ровно линию нарисовать. Пришлось красить эту Мальвину на пенсии, все равно она уже мне весь сон перебила. © Наташа Ремезова / Dzen
  • Как-то у мамы были дела, и она отдала меня на ночевку к своей сестре. Я очень боялся, ведь такого никогда не случалось. Зато я с ней часто ходил в музеи. Она захотела пойти в еще один музей и позвала меня. Мы поехали на трамвае, но я не знал, что это такое, и думал, что это поезд и мы уезжаем из города. Мне стало страшно, и тут я у нее спрашиваю: «Тетя, куда ты меня везешь от мамы и папы?» © Подслушано / Ideer
  • У меня есть привычка — во время звонков руками обязательно что-то трогаю или перебираю. Недавно в автобусе так увлеклась разговором, что только через минуту поняла, как аккуратно скатываю катышки с кофты незнакомого мужика, стоящего рядом. Он посмотрел на меня, кивнул и сказал: «Спасибо, никак руки не доходили это сделать». © Карамель / VK
AI-generated image
  • Я однажды ехал с пар домой, дорога занимала где-то 50 минут, в итоге я уснул, еще и в наушниках был. Проснулся я уже в припаркованном на автостанции автобусе, в гордом одиночестве, водителя не было, хорошо хоть он двери оставил открытыми. Быстро вышел из автобуса и пошел домой. Хорошо, что мне на конечную надо было. Не знаю, сколько я так проспал, но рад, что хотя бы не уехал обратно. © Legiondark / Pikabu
  • Ехали с сестрой в метро, тут в вагон запрыгивает (не заходит, именно запрыгивает) пожилой такой мужчина и начинает вещать: «Скоро, очень скоро тьма опустится на город! Дожди и туманы грядут! И в такой ситуации поможет только одно — знаменитый китайский прожектор!» С этими словами он достал дешевый пластиковый фонарик и начал светить по сторонам, продолжая описывать его достоинства. Посмеялась, но фонарик купила — после такой-то презентации. © Мюсли Вслух / ADME
AI-generated image
  • Уже месяц как запала на одного парня, слежу за ним в соцсетях, прокручиваю в голове возможные диалоги, воображаю романтические моменты. И вот жизнь решила меня проверить на прочность. Еду в маршрутке, на одной из остановок заходит он. Внутри все сжалось, сердце в пятки, а он берет и садится рядом. Сидим молча, а в моей голове уже целая любовная история с красивым развитием событий. На очередном повороте из кармана выпадает телефон, он ловко поднимает и, протягивая, говорит: «Не роняй, а то разобьешь». А я, вся в мыслях о нашей «счастливой жизни», спокойно отвечаю: «Спасибо, любимый». Через секунду доходит, что я сказала.... Краснею, хватаю телефон, выбегаю на ближайшей остановке, даже не зная, где я. © Карамель / VK
  • Ехала в автобусе. На следующей остановке водитель вылезает из кабины и громко на весь салон: «А куда дальше-то ехать?» Секунд 5-10 все смотрели на него в шоке. А водила: «Да скажите же уже какая следующая остановка, а то я первый раз на рейсе, маршрута не знаю!» © Подслушано / Ideer
  • Помню, ехала диплом защищать. А так как я мегатревожный человек, то взяла с собой все, что можно и нельзя, в том числе две пары запасных колготок. И в трамвае какая-то девушка при мне заметила стрелку на своих колготках и жутко занервничала. Ну я и отдала ей пару запасных новых колготок. © Анастасия Латунова / Карамель / VK
  • Ехала в троллейбусе на работу, в полной тишине, то есть абсолютной. Остановки никто не объявлял, пассажиры молча заходили, обводили салон глазами, молча ехали и тихо выходили из троллейбуса. Никто не посмел нарушить тишину, казалось, что все друг друга знают и договорились молчать, но это не так. Все, потому что кондукторша, присев на сиденье, так сладко спала, что никто не хотел ее будить. © Карамель / VK
  • Мы с девушкой поругались перед выходом из дома и, когда садились в автобус, не обменялись ни словом. У нас проверили билеты, и я сел рядом с ней, опустив голову, погруженный в свои мысли. Потом я решил помириться, но, когда обнял ее и собрался поцеловать, вдруг увидел, что это другая женщина. Общего у нее и моей девушки были только синие куртки. Женщина ошеломленно спросила: «Что вы делаете?» А моя девушка смотрела на все это и смеялась. Я был очень смущен, но, к счастью, женщина оказалась с чувством юмора и тоже рассмеялась. © Athanasios Gotsopoulos / Quora
AI-generated image
  • Как-то возвращаюсь домой с работы на маршрутке. А водители очень просят заранее и громко просить остановиться на очередной остановке. Уже подъезжаем к моей, я продвигаюсь к выходу, а сама в уме перебираю, что мне сейчас нужно купить в магазине — мясо, фрукты, стиральный порошок и все такое. Подхожу к двери и, громко и четко, произношу: «Стиральный порошок!». Водитель на меня покосился, но остановился и двери открыл, наверное, от греха подальше. © NnEeVvAa / Pikabu
  • Мой муж как-то раз застрял в туалете поезда. Он колотил в дверь, но никто не мог ему помочь. Мне пришлось позвонить в железнодорожную службу, но там решили, что это все шутка. И только когда моя свекровь позвонила туда же и объяснила ситуацию, они поверили. Его выпустили в самый последний момент. © PennyyPickle / Reddit

Жизнь каждый день показывает, что мир полон ярких людей: от водителей до случайных попутчиц, готовых отдать последние колготки незнакомке. Это объясняет, что скучно в дороге бывает только тем, кто не смотрит по сторонам

