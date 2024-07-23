20+ человек, которые на покупные торты даже не смотрят. Ведь они сами испекут покруче
Кухня
17 минут назад
Многие считают торты непременным атрибутом любого праздника, да и в будние дни не прочь ими полакомиться. Герои нашей подборки решили порадовать своих близких сладкими шедеврами собственного приготовления. А в бонусе мы предлагаем вам удивиться мастерству кондитера и угадать, где прячется кулинарный шедевр.
«Повел дочку за ингредиентами, чтобы испечь торт на день рождения жены. И вдруг малышка увидела декоративные съедобные глаза...»
«Любимый приготовил торт на мое 40-летие»
- Оу. Ничто так не говорит о любви, как плохо приготовленная выпечка. С днем рождения! © DieselPunkPiranha / Reddit
«Сделала шоколадную туфлю, а муж уговорил испечь для нее торт-коробку»
«Так выглядят мои старания. Хотя на вкус все замечательно»
- Оно плачет? © waterhg / Reddit
«Когда мне было 17 лет, я сама испекла торт на 65-летие моей бабушки »
«Вот такой торт мама приготовила мне несколько лет назад. У нее нет никакого профессионального опыта, но я очень горжусь»
«Моя дочь попросила испечь ей на день рождения торт, самый лучший на свете»
«К дню рождения маминой собаки испекла тортик, который ее и изображает»
«Жена решила испечь для дочки тортик. Быстренько набросала эскиз, и вот что в итоге получилось»
- Божечки, я ахнул, когда увидел второе фото. © P***klyBasil / Reddit
«Мой муж любит коров, поэтому на нашу годовщину я сделала ему такой торт»
«Так выглядел торт, который я испекла своему парню, прежде чем он его уронил»
«Я всю жизнь готовила только торты в стиле „два коржа, жирно перемазанных сгущенкой“, поэтому это был рискованный эксперимент»
«Возможно, я немного переоценила себя. Но цель была поставлена, и я ее выполнила»
- Впервые вижу, чтобы цифры на торте так гравировали. Это новая техника? © unposted / Reddit
«Испекла и расписала вручную торт для мамы. Она просила что-то черно-белое с шоколадом и кофе»
«Я не пекарь, поэтому считаю, что получилось достойно»
- Красиво, но вы ошиблись на 12. © Individual_Agency703 / Reddit
«Мне 14, и это торт, который я испекла для папы»
«Мой ребенок хотел, чтобы в этом году у него был торт с коровой, летящей на астероиде мимо Луны»
- Корова выглядит напуганной до безумия. © Paintguin / Reddit
«Испекла для мужа торт. Ожидание и реальность»
«Жена украсила торт вот таким носорогом. А потом до него добрался ребенок»
«Моя вторая попытка испечь торт. Я все равно попытаюсь еще раз»
«Малышке исполнился годик. У нас не было денег на дорогой торт, поэтому я испекла вот это»
- С таким талантом зачем ты вообще собиралась что-то покупать? © littleprairiehouse / Reddit
Бонус: Угадайте, где здесь торт?
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На первый взгляд может показаться, что сделать торт очень просто. Возможно, так оно и есть, но изготовить его красиво — это целая наука. Вот еще несколько подборок, в которых можно полюбоваться на самодельные торты:
Фото на превью kaiszaa / Reddit
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