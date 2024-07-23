20+ человек, которые на покупные торты даже не смотрят. Ведь они сами испекут покруче

Многие считают торты непременным атрибутом любого праздника, да и в будние дни не прочь ими полакомиться. Герои нашей подборки решили порадовать своих близких сладкими шедеврами собственного приготовления. А в бонусе мы предлагаем вам удивиться мастерству кондитера и угадать, где прячется кулинарный шедевр.

«Повел дочку за ингредиентами, чтобы испечь торт на день рождения жены. И вдруг малышка увидела декоративные съедобные глаза...»

«Любимый приготовил торт на мое 40-летие»

Оу. Ничто так не говорит о любви, как плохо приготовленная выпечка. С днем ​​рождения! © DieselPunkPiranha / Reddit

«Сделала шоколадную туфлю, а муж уговорил испечь для нее торт-коробку»

«Так выглядят мои старания. Хотя на вкус все замечательно»

«Когда мне было 17 лет, я сама испекла торт на 65-летие моей бабушки »

«Вот такой торт мама приготовила мне несколько лет назад. У нее нет никакого профессионального опыта, но я очень горжусь»

«Моя дочь попросила испечь ей на день рождения торт, самый лучший на свете»

«К дню рождения маминой собаки испекла тортик, который ее и изображает»

«Жена решила испечь для дочки тортик. Быстренько набросала эскиз, и вот что в итоге получилось»

Божечки, я ахнул, когда увидел второе фото. © P***klyBasil / Reddit

«Мой муж любит коров, поэтому на нашу годовщину я сделала ему такой торт»

«Так выглядел торт, который я испекла своему парню, прежде чем он его уронил»

«Я всю жизнь готовила только торты в стиле „два коржа, жирно перемазанных сгущенкой“, поэтому это был рискованный эксперимент»

«Возможно, я немного переоценила себя. Но цель была поставлена, и я ее выполнила»

Впервые вижу, чтобы цифры на торте так гравировали. Это новая техника? © unposted / Reddit

«Испекла и расписала вручную торт для мамы. Она просила что-то черно-белое с шоколадом и кофе»

«Я не пекарь, поэтому считаю, что получилось достойно»

Красиво, но вы ошиблись на 12. © Individual_Agency703 / Reddit

«Мне 14, и это торт, который я испекла для папы»

«Мой ребенок хотел, чтобы в этом году у него был торт с коровой, летящей на астероиде мимо Луны»

Корова выглядит напуганной до безумия. © Paintguin / Reddit

«Испекла для мужа торт. Ожидание и реальность»

«Жена украсила торт вот таким носорогом. А потом до него добрался ребенок»

«Моя вторая попытка испечь торт. Я все равно попытаюсь еще раз»

«Малышке исполнился годик. У нас не было денег на дорогой торт, поэтому я испекла вот это»

С таким талантом зачем ты вообще собиралась что-то покупать? © littleprairiehouse / Reddit

Бонус: Угадайте, где здесь торт?