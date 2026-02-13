Танцевать перед кем-то из-за двойки? Да подавитесь, ёлы-палы, своей двойкой.
15 человек вспомнили школьные годы и учителей, которых не забудут даже в следующей жизни
Школьные годы — это не только теоремы и правила, но и люди, которые превращали обычные будни в настоящие уроки жизни. Иногда для этого нужно было исполнить «дикий танец» перед учителем, а иногда — принести огромный арбуз вместо букета на линейку.
Мы собрали 15 историй о школьных временах, которые заставляют улыбаться и спустя десятилетия.
- Классе в 10 решила директриса нашей школы решила проводить показательные линейки на большой перемене. Согнали всю школу в спортзал, построили. Всех двоечников и троечников вызвали и поставили перед нами: мол, вот они, такие плохие, ай-яй-яй и все такое. Стоять скучно, перемена идет. Тут директриса говорит: «Посмотрите на них» — и делает паузу. Ваш покорный слуга из задних рядов делает три громких медленных хлопка в ладоши. Школа взрывается бурными аплодисментами. На директрисе лица нет. Ребята на ковре стоят довольные. Школа рукоплещет минуты две. Больше таких линеек не проводилось. © round011 / Pikabu
- Физкультуру я терпеть не могла. Вечно «косила»: то справка, то живот болит. Но однажды отмазки закончились. Физрук зовет к себе, я виновато бубню: «Форму забыла...» Он прищурился и выдал: «Значит так. Не поставлю двойку, только если ты прямо сейчас меня чем-то удивишь». Я сразу спрашиваю: «А что вы любите? Конфеты? Или может, станцую?» Он расплылся в улыбке: «Давай и то, и другое!» Пришлось выгребать из карманов все свои запасы сладостей и исполнять дикий танец прямо посреди кабинета. Физрук хохотал до слез. С тех пор форму я носила всегда — повторять этот «концерт по заявкам» мне больше не хотелось ни за что на свете!
- Наш учитель физики стоял на столе и опускал шторы, потому что мы собирались посмотреть видео на проекторе. Внезапно он начал терять равновесие, в этот момент кто-то из класса крикнул: «Давай, сделай сальто!» И он реально сделал сальто назад и приземлился идеально. Ему было 45, и он вовсе не был спортсменом. Это было очень круто. © blackhole1138 / Reddit
- Нашей учительнице по математике надоело то, что мы шумим. Тогда она достала зефирки из шкафа и засунула в рот каждому из нас. После этого нашей топовой фразой на ее уроках стало: «А зефирки сегодня будут?» © ШКогвартс / VK
- Иду в школу, вдруг слышу — кто-то мяукает. Нашел под машиной крошечного котенка, грязного, дрожащего. Думаю, занесу домой. Но тут вспомнил, что у меня проверочные по двум предметам, если опоздаю — мне конец. Взял котенка в куртку, побежал в школу. На входе охранник, объясняю ситуацию, прошу подержать кота, а он: «Оно мне надо?» Уже хотел развернуться и уйти, но тут мимо проходит наша математичка. Все ее боятся, мол, железная женщина, без эмоций. А она вдруг говорит: «Давай сюда, я его пока в учительскую отнесу». Я офигел. После уроков захожу — кот сидит довольный. Хотел принести ему котлетку из столовки, а она говорит, что уже покормила. Забрал его домой, назвал Шансом. И вот теперь, когда кто-то говорит, что она злая, я вспоминаю, как она кота спасла. Потом еще спрашивала, как он. © ШКогвартс / VK
- Учился я тогда в классе 6, кажется. Был объявлен городской конкурс по шахматам между школами. Я очень любил эту игру и, естественно, захотел принять участие. На перемене подошел к завучу и попросил записать меня на конкурс, на что получил отказ. Мол, я не состою в шахматном кружке, а значит, играть не умею и опозорю школу.
Вечером рассказал обо всем маме, которая сразу же предложила решение, а именно пойти участником от другой школы, где мама работала завхозом. Директор той школы дала добро и в назначенный день я пошел на конкурс.
Всех участников от моей школы, с кем я играл, выигрывал почти «всухую». Неожиданно для себя занял почетное третье место. Участников от моей школы не было и в первом десятке сильнейших. Короче, права была завуч. Опозорил школу. © marmelo / Pikabu
- Наш учитель биологии был жестким, холодным, любил поорать и никогда не улыбался. Его боялись абсолютно все! По-моему, даже другие учителя побаивались: слишком сильно напоминал он какого-то кинозлодея. А однажды, на очередной контрольной, я решила нарисовать дракона. Саму контрольную я уже дописала! Ну сижу я, вырисовываю ему хвост и вдруг слышу покашливание. Учитель посмотрел на меня, посмотрел на дракона, опять на меня, потом на остальных учеников и выдал: «Дракону нужен друг!» Взял еще один лист, нарисовал второго дракона и сердечки вокруг. Причем очень классно нарисовал, лучше, чем я. После этого его уже никто не боялся. © Tulen / ADME
- Давно это было, класс 4 или 5. В кабинете музыки зачем-то стоял телевизор, причем черно-белый. Наверное, единственный телек на всю школу. Его никто никогда не включал. И вот урок музыки. Приходит музичка, но вместо того, чтобы начать урок, начинает мяться и краснеть. Видимо, что-то хочет сказать, но стесняется. Наконец выдает: «Дети, тут такое дело, я вчера не успела посмотреть серию „Просто Марии“, а сейчас как раз повтор будет, давайте вместо урока посмотрим, только вы не говорите никому». Я 30 лет молчал, но, думаю, срок давности по этому серьезному проступку истек, можно и рассказать. © SummerMike / Pikabu
- Получил от мамы некую сумму денег на цветы для учителя к первому сентября, поехал в в гости к сестре и на обратном пути закупился всякой ерундой. Понял, что на букет мне уже не хватит и решил купить что-то другое, нужное. Арбуз! На 1 сентября все шли в школу с букетами, а я с огромным арбузом! Спустя несколько лет я встретил своего классного руководителя в трамвае, и она рассказала мне, как в учительской они кушали этот самый арбуз и какая это была приятная неожиданность. © Secret4u / Pikabu
Педагог, втягивающий детей в блудняк, да ещё говорящий "не говорите никому" сильно рискует потерять их уважение. Надо было придти и бодро сказать: "Так, сегодня самостоятельная работа! Смотрим "Просто Марию", записываем ноты музыки в титрах, записываем ноты музыки в середине фильма! Сдаём нотные тетради в конце урока. Буду выставлять оценки!"
- Классе в 5 я стал жить у папы, в получасе пешком от школы. Он взялся меня подвозить каждый день, но как-то так получалось, что часто кто-то из нас по утру тормозил и я регулярно опаздывал на первый урок. А у нас в в школе была такая система: опоздунов принимали сразу на входе дежурные ученики с дежурным учителем, где подвергали позорному осмеянию, обруганию с соответсвующей записью в дневник. После одного из таких случаев, я в слезах позвонил отцу и тот сказал, мол, если он сам будет виноват в моем опоздании, обязательно зайдет со мной и отмажет меня.
И вот, этот день настал: мы сидим в машине у школы, а я опоздал уже на 10 минут, потому что машина решила покапризничать. Папа обещал — папа сделает: мы вместе заходим в школьный холл. Далее произошла небольшая сцена с участием учителя и папы:
Учитель: «Опять опоздал! Готовь дневник, вызовем родителей. Боже мой! Ваня! Иванов!»
Папа: «Ирина Викторовна?!»
Учитель: «Иванов! Столько лет прошло, ничего не меняется!»
Папа: «Ирина Викторовна...»
Учитель: «Я так понимаю, что родителей вызывать бессмысленно. Ладно, беги на урок, а мы тут поболтаем».
Вечером, когда я вернулся домой, папа честно признался, что больше со мной в школу не зайдет ни при каких условиях. © Mit.ya / Pikabu
- Дело было давно, у нас только появилась «Информатика». Наши парни решили проверить молодую учительницу на вшивость и поставили на заставку всех учебных компьютеров фотки моделей в купальниках. Но учительница не растерялась и, как только обнаружила подставу, мгновенно выдала, чтобы виновники поставили на заставку цветочки, раз уж нас так волнует тема пестиков и тычинок.
- Учитель экономики на первом уроке прокричал: «Первое правило: все мобильные телефоны должны быть выключены. У кого услышу — выбрасываю за дверь!» И тут звонит его собственный мобильник. Он открывает дверь, выкидывает его и выдает: «Это жена, все равно не хотел с ней говорить». © KeraTamara / Pikabu
- В третьем классе к нам пришел новенький и гордо заявил, что уж на его-то фамилию мы не сможем придумать кличку. Матузный, ага. Целый день трудно думалось. Потом русичка, глядя в журнал, прочла: «МАЗУТНЫЙ!» Все заржали. Отлично, Валентина Михайловна! © Fitingoff / Pikabu
- 9 класс с самого начала пошел наперекосяк. Особенно не ладила с химией: учительница строгая, уроки скучные Вчера шла домой уже морально готовая к очередной сложной домашке, думаю как поднять себе настроение. Решила себя порадовать, купила пончики в супермаркете, смотрю на чек, а там предсказание: «Между вами определенно есть какая-то химия!» Я даже знаю какая — между мной и любимым сериалом стоят несколько тяжелых заданий по химии, которые эту «химию» каждый день портят. © ШКогвартс / VK
- Единственный предмет, который мне плохо давался в школе, — это химия. Но зато в ней хорошо шарил одноклассник (назовем его Пашей), с которым мы сидели за одной партой, поэтому все контрольные я списывал у него. Правда, у нас были разные варианты, но я всегда ставил его вариант, думая, что учитель не заметит. Кроме того, у Паши был просто ужасный почерк — все буквы были одной волной. Но со временем я каким-то образом научился читать его «шифр». И по всем контрольным получал пятерки, что меня и удивляло, и радовало одновременно.
После последнего звонка в 11-м классе я подошел к преподавателю и спросил, неужели он ни разу за 2 года не увидел, что у нас с Пашей один и тот же вариант. Ответ преподавателя помню почти дословно до сих пор: «Во-первых, у тебя были хорошие оценки по всем предметам и я не хотел портить тебе аттестат. Во-вторых, если ты смог понять, что написано у Паши, значит, ты знаешь и понимаешь намного больше, чем думаешь. В-третьих, благодаря тебе мне не приходилось тратить по часу на дешифровку контрольной Паши. Так что считай, что эти 2 года мы просто помогали друг другу». © natsval / Pikabu
В конце концов, в памяти остаются не формулы, а те моменты, когда суровая математичка кормит спасенного вами котенка, а учитель химии ставит пятерки за мастерство дешифровки чужого почерка. Ведь школа — это про людей и их большие сердца. А какого учителя вы до сих пор вспоминаете с улыбкой или содроганием? Расскажите в комментариях!
А вот еще наши статьи о школе: