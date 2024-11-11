20+ историй, которые доказывают, что школьные годы не забываются

Годы, проведенные в школе, многие вспоминают по-разному — кто-то с облегчением от того, что все это закончилось, а кто-то — с юмором и легкой ноткой ностальгии. Чего уж, у каждого из нас в школе всякое бывало — хватит на чемодан комичных, печальных, теплых и добрых историй. Вот некоторые из школьных историй, которыми пользователи поделились в интернете.