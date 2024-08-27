16 родителей, которые знают, что воспитывать дочку — это вам не куклам бантики завязывать

Дорогому папе нужно было раньше говорить дочери, какая она красавица, тогда бы у неё не возникло комплексов и желания уродовать свою внешность.
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У каждого родителя найдется куча историй о любимых чадах. Дети заряжают нас своей энергией, испытывают наше терпение своими шалостями и выдают те еще перлы. Вот что рассказали в соцсетях о своих дочках мамы и папы.
Еще больше детских перлов вы найдете в этой статье.
Мы уверены, что папы делают нашу жизнь намного веселее и интереснее, сколько бы ни было нам лет.
Дорогому папе нужно было раньше говорить дочери, какая она красавица, тогда бы у неё не возникло комплексов и желания уродовать свою внешность.
«Муж в командировке, а ты разных дядь приводишь!»
Мать рассказчицы нормальная? Если дверь сломалась, то пока муж не вернётся, сиди нараспашку? А если ещё и у мужа лапки?