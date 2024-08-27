16 родителей, которые знают, что воспитывать дочку — это вам не куклам бантики завязывать

Истории
1 час назад

У каждого родителя найдется куча историй о любимых чадах. Дети заряжают нас своей энергией, испытывают наше терпение своими шалостями и выдают те еще перлы. Вот что рассказали в соцсетях о своих дочках мамы и папы.

  • Городской праздник, куча народу. Отвлеклись с сестрой, смотрю — дочь моя пропала. У меня земля из под ног. В панике выскочила на сцену для концерта, объявляю, мол, ребенок потерялся! И тут подъезжает ко мне девочка на самокате: «Ваша дочка на батуте». Забираю ее оттуда, тут организаторы меня и огорошили: «А ну-ка, платите за батут». Ушла в шоке. Еле сдержалась... Главное, что все хорошо. © Anastasia Vinokourova / VK
  • Понравился мне один коллега, но признаться я ему никак не осмеливалась. И вот однажды пришла в офис с дочкой, а он там. Ну дочь радостно подбегает к нему и говорит: «А мама каждый вечер смотрит ваши фотографии в интернете. Она тоже вам нравится?» Я чуть под землю не провалилась, а он вдруг улыбнулся и в тот же вечер написал мне, позвал на свидание. 2 месяца уже вместе. А все благодаря моей кровиночке. © Не все поймут / VK
  • Моей дочери 12. Пообещал дать ей $ 100, если она раскрасит каждую картинку в своей новой книжке-раскраске за полгода. Дело в том, что она ее попросила на свой день рождения. Как правило, в таких книжках она раскрашивает пару картинок, а потом забрасывает это дело. Но тут дочь переспросила: «Ты это серьезно?» Я подтвердил. Теперь денег ей должен. © officalSHEB/ Reddit
  • Недавно дочь (ей 13) попросила набить тату, а я сказала, что мы сделаем это в 18 лет. Тогда дочь нашла какого-то подвального мастера и набила огромного паука на половину спины. Три дня скрывала от нас с мужем, а потом татуировка стала гноиться (занесли инфекцию), и ребенок признался. Две недели мы лечили это все в больнице. © Мамдаринка / VK
  • У дочери моей родственницы (4 года) плохо растут волосы, очень коротенькие. На городском фестивале они всей семьей гуляли по рядам со всякой всячиной. Продавщица одной из палаток и говорит: «Ой, какие волосики короткие, купите вот заколочки с косичками!» Услышав это, ребенок выдает: «Волосы — не мозги, вырастут!» и с гордо поднятой головой идет дальше. © Мамдаринка / VK

Еще больше детских перлов вы найдете в этой статье.

  • Во время беременности мне постоянно хотелось есть шашлык. Только чтобы он был обязательно приготовлен на мангале, по всем правилам. Так муж зимой (!) купил мангал, выходил во двор нашего многоквартирного дома и жарил мне шашлык. Блюдо из доставки мне не подходило — там вечно всякие жилки, а меня от них тошнило. Потом я родила дочь, тяга к шашлыку пропала. Но спустя 2 года она появилась вновь. Только вот не у меня, а у моей дочери. Которая буквально вырвала шпажку шашлыка из рук своего папы, когда мы отдыхали на даче! © Мамдаринка / VK
  • Моя дочь из телефона не вылезает. Вот я не понимаю, что там можно делать. Переписываться с кем-то целый день? А с кем? Я бы не сказала, что она там в игры играет, она что-то печатает постоянно. Когда я спросила, дочь сказала, что пишет фанфик. Попросила дать почитать, она отказалась. Блин, мне теперь так интересно, но как его найти? Или, может, она его в интернет и не выкладывает. Короче, заинтриговала меня дочь, но я знаю ее: нет — значит, нет. © Мамдаринка / VK
  • У меня две дочки, 9 и 16 лет. Воспитываю их одна. Пытаюсь огородить детей от своих взрослых проблем, но они и сами все понимают. Недавно меня сократили. Так старшая подошла и протянула мне стопку купюр. «Откуда это?» — испугалась я. Оказалось, она уже Junior-разработчик. Программирует, довольно-таки успешно. Показала страницу фирмы, на которую сейчас работает. И сообщения от них, и официальный денежный перевод. Я в шоке. Моя маленькая девочка уже совсем взрослая и работает! Я объяснила, что очень благодарна ей, но в этом нет необходимости. Дочь ответила, что ей нравится работа. Мы поговорили и решили, что часть денег она потратит на свои хотелки, а еще купит сестре куклу. Большую часть зарплаты будет откладывать на поступление и на машину. А уже завтра я выхожу на новую работу. Горжусь дочерью! © Палата № 6 / VK
  • Я считаю свою дочь самой красивой на свете. Ей 16 лет, она всю жизнь занимается танцами и гимнастикой. У дочки спортивная фигура, длинные ухоженные волосы, прекрасные голубые глаза, милый курносый носик. И вот недавно я узнал, что они с женой договорились: на 18 лет дочке сделают грудь, нос и губы. Я в шоке, говорю, мол, ты ведь прекрасна. Дочь не верит. Ну я и заявляю тогда, что не оплачу эти ужасные процедуры. Теперь жена и дочь со мной не разговаривают. © Мамдаринка / VK
  • Утром гуляли с дочкой на детской площадке. Семь утра, на площадке ни души. Так рано приходим только мы (дочь встает в шесть утра). Доченька копошится в траве, а я досыпаю свой сон — сижу на лавке и медленно моргаю. Вдруг чувствую, что-то коснулось моего плеча. «Сюрприз для мамы!» — радостно кричит малышка. Смотрю, а там просто огромный паук. Так резко я еще не вскакивала, и никогда, наверное, так громко не орала. А дочке весело — вот такое вот доброе утро для любимой мамочки! © Не все поймут / VK
  • Дочь с самого раннего детства просто ненавидит колготки, в 4 года заставить ребенка их носить ну просто нереально. Еще она терпеть не может синтетические вещи, прикосновение бирочек от одежды и носки с резинкой. Я уже привыкла к такой чувствительности ребенка, но воспитатели в детскому саду сначала говорили, что я просто балую девочку, а теперь и вовсе ставят нам диагнозы. У ребенка хорошая речь, дочь умеет читать и даже писать, считает до 100, очень эмпатичная девочка. Я не считаю, что она больна, врачи тоже так не считают. Но воспитатели постоянно об этом талдычат. Кажется, пора переводить ребенка в другой садик. © Мамдаринка / VK
  • Моей дочери 6. Сегодня она крепко обняла и сказала, что скучает по мне, когда я на работе. А когда станет взрослой, то родит сына и назовет его в мою честь. Растрогала меня до слез! © GTiHOV / Reddit
  • У нас с мужем есть как бы мечта-фантазия о своей музыкальной группе. Я неплохо пою, пишу тексты, он играет на гитаре и немного хуже — на фортепиано. Всегда любили помечтать, но редко дело заходило дальше рассуждений. А недавно наша дочь услышала, что мы опять мечтаем, не выдержала и договорилась со своим другом-музыкантом, чтобы тот пустил нас в свою студию. Мы пытались отказаться, но такой опции не предполагалось. Взяли с мужем по три выходных, уже второй день репетируем в поте лица, а завтра идем позориться. Или идем к триумфу! © Мамдаринка / VK
  • Жена всегда шутила, что я буду одним из тех отцов, которые заплетают своих дочек. Моей мелкой 4. В субботу мы впервые заплели ей волосы — дочке понравилось. Но не уследили и дочь сделала себе «стрижку». Делюсь фото до и после. Не передать, как мне грустно. © winkie5970 / Reddit

Мы уверены, что папы делают нашу жизнь намного веселее и интереснее, сколько бы ни было нам лет.

  • Гуляем с дочкой (4 года) в парке, навстречу — моя мама. Дочь, радостно: «А к маме дядя приходил! Двери починил, а потом ушел!» Мама давай стыдить меня: «Муж в командировке, а ты разных дядь приводишь!» Я оправдываюсь, а сама судорожно вспоминаю всех «дядь», которые нам двери чинили. Пришли домой, и вдруг вечером поняла, что это дочь про дедушку родного говорила! Позвонила маме, рассказала про такую «подставу» от дочки и сказала, чтобы чаще в гости приходили с папой, ибо дочь про него вот вспоминает, но даже не помнит, что это ее дедушка... © Не все поймут / VK
  • Слышала, как дочь знакомой говорит по телефону. Девочка очень уверенным голосом заявляла, что учит корейский и собирается когда-то выйти в Корее замуж. Девочке 11 лет. Такая деловая колбаса!

Комментарии

Уведомления
Татьяна Козырева
4 часа назад

Дорогому папе нужно было раньше говорить дочери, какая она красавица, тогда бы у неё не возникло комплексов и желания уродовать свою внешность.

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Iriadum
2 часа назад

«Муж в командировке, а ты разных дядь приводишь!»
Мать рассказчицы нормальная? Если дверь сломалась, то пока муж не вернётся, сиди нараспашку? А если ещё и у мужа лапки?

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