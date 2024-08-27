16 родителей, которые знают, что воспитывать дочку — это вам не куклам бантики завязывать

У каждого родителя найдется куча историй о любимых чадах. Дети заряжают нас своей энергией, испытывают наше терпение своими шалостями и выдают те еще перлы. Вот что рассказали в соцсетях о своих дочках мамы и папы.

Городской праздник, куча народу. Отвлеклись с сестрой, смотрю — дочь моя пропала. У меня земля из под ног. В панике выскочила на сцену для концерта, объявляю, мол, ребенок потерялся! И тут подъезжает ко мне девочка на самокате: «Ваша дочка на батуте». Забираю ее оттуда, тут организаторы меня и огорошили: «А ну-ка, платите за батут». Ушла в шоке. Еле сдержалась... Главное, что все хорошо. © Anastasia Vinokourova / VK

Понравился мне один коллега, но признаться я ему никак не осмеливалась. И вот однажды пришла в офис с дочкой, а он там. Ну дочь радостно подбегает к нему и говорит: «А мама каждый вечер смотрит ваши фотографии в интернете. Она тоже вам нравится?» Я чуть под землю не провалилась, а он вдруг улыбнулся и в тот же вечер написал мне, позвал на свидание. 2 месяца уже вместе. А все благодаря моей кровиночке. © Не все поймут / VK

И вот однажды пришла в офис с дочкой, а он там. Ну дочь радостно подбегает к нему и говорит: «А мама каждый вечер смотрит ваши фотографии в интернете. Она тоже вам нравится?» Я чуть под землю не провалилась, а он вдруг улыбнулся и в тот же вечер написал мне, позвал на свидание. 2 месяца уже вместе. А все благодаря моей кровиночке. © Не все поймут / VK Моей дочери 12. Пообещал дать ей $ 100, если она раскрасит каждую картинку в своей новой книжке-раскраске за полгода. Дело в том, что она ее попросила на свой день рождения. Как правило, в таких книжках она раскрашивает пару картинок, а потом забрасывает это дело. Но тут дочь переспросила: «Ты это серьезно?» Я подтвердил. Теперь денег ей должен. © officalSHEB/ Reddit

Недавно дочь (ей 13) попросила набить тату, а я сказала, что мы сделаем это в 18 лет. Тогда дочь нашла какого-то подвального мастера и набила огромного паука на половину спины. Три дня скрывала от нас с мужем, а потом татуировка стала гноиться (занесли инфекцию), и ребенок признался. Две недели мы лечили это все в больнице. © Мамдаринка / VK

У дочери моей родственницы (4 года) плохо растут волосы, очень коротенькие. На городском фестивале они всей семьей гуляли по рядам со всякой всячиной. Продавщица одной из палаток и говорит: «Ой, какие волосики короткие, купите вот заколочки с косичками!» Услышав это, ребенок выдает: «Волосы — не мозги, вырастут!» и с гордо поднятой головой идет дальше. © Мамдаринка / VK

Еще больше детских перлов вы найдете в этой статье.

Во время беременности мне постоянно хотелось есть шашлык. Только чтобы он был обязательно приготовлен на мангале, по всем правилам. Так муж зимой (!) купил мангал, выходил во двор нашего многоквартирного дома и жарил мне шашлык. Блюдо из доставки мне не подходило — там вечно всякие жилки, а меня от них тошнило. Потом я родила дочь, тяга к шашлыку пропала. Но спустя 2 года она появилась вновь. Только вот не у меня, а у моей дочери. Которая буквально вырвала шпажку шашлыка из рук своего папы, когда мы отдыхали на даче! © Мамдаринка / VK

Моя дочь из телефона не вылезает. Вот я не понимаю, что там можно делать. Переписываться с кем-то целый день? А с кем? Я бы не сказала, что она там в игры играет, она что-то печатает постоянно. Когда я спросила, дочь сказала, что пишет фанфик. Попросила дать почитать, она отказалась. Блин, мне теперь так интересно, но как его найти? Или, может, она его в интернет и не выкладывает. Короче, заинтриговала меня дочь, но я знаю ее: нет — значит, нет. © Мамдаринка / VK

У меня две дочки, 9 и 16 лет. Воспитываю их одна. Пытаюсь огородить детей от своих взрослых проблем, но они и сами все понимают. Недавно меня сократили. Так старшая подошла и протянула мне стопку купюр. «Откуда это?» — испугалась я. Оказалось, она уже Junior-разработчик. Программирует, довольно-таки успешно. Показала страницу фирмы, на которую сейчас работает. И сообщения от них, и официальный денежный перевод. Я в шоке. Моя маленькая девочка уже совсем взрослая и работает! Я объяснила, что очень благодарна ей, но в этом нет необходимости. Дочь ответила, что ей нравится работа. Мы поговорили и решили, что часть денег она потратит на свои хотелки, а еще купит сестре куклу. Большую часть зарплаты будет откладывать на поступление и на машину. А уже завтра я выхожу на новую работу. Горжусь дочерью! © Палата № 6 / VK

Я считаю свою дочь самой красивой на свете. Ей 16 лет, она всю жизнь занимается танцами и гимнастикой. У дочки спортивная фигура, длинные ухоженные волосы, прекрасные голубые глаза, милый курносый носик. И вот недавно я узнал, что они с женой договорились: на 18 лет дочке сделают грудь, нос и губы. Я в шоке, говорю, мол, ты ведь прекрасна. Дочь не верит. Ну я и заявляю тогда, что не оплачу эти ужасные процедуры. Теперь жена и дочь со мной не разговаривают. © Мамдаринка / VK

Утром гуляли с дочкой на детской площадке. Семь утра, на площадке ни души. Так рано приходим только мы (дочь встает в шесть утра). Доченька копошится в траве, а я досыпаю свой сон — сижу на лавке и медленно моргаю. Вдруг чувствую, что-то коснулось моего плеча. «Сюрприз для мамы!» — радостно кричит малышка. Смотрю, а там просто огромный паук. Так резко я еще не вскакивала, и никогда, наверное, так громко не орала. А дочке весело — вот такое вот доброе утро для любимой мамочки! © Не все поймут / VK

Дочь с самого раннего детства просто ненавидит колготки, в 4 года заставить ребенка их носить ну просто нереально. Еще она терпеть не может синтетические вещи, прикосновение бирочек от одежды и носки с резинкой. Я уже привыкла к такой чувствительности ребенка, но воспитатели в детскому саду сначала говорили, что я просто балую девочку, а теперь и вовсе ставят нам диагнозы. У ребенка хорошая речь, дочь умеет читать и даже писать, считает до 100, очень эмпатичная девочка. Я не считаю, что она больна, врачи тоже так не считают. Но воспитатели постоянно об этом талдычат. Кажется, пора переводить ребенка в другой садик. © Мамдаринка / VK

Моей дочери 6. Сегодня она крепко обняла и сказала, что скучает по мне, когда я на работе. А когда станет взрослой, то родит сына и назовет его в мою честь. Растрогала меня до слез! © GTiHOV / Reddit

У нас с мужем есть как бы мечта-фантазия о своей музыкальной группе. Я неплохо пою, пишу тексты, он играет на гитаре и немного хуже — на фортепиано. Всегда любили помечтать, но редко дело заходило дальше рассуждений. А недавно наша дочь услышала, что мы опять мечтаем, не выдержала и договорилась со своим другом-музыкантом, чтобы тот пустил нас в свою студию. Мы пытались отказаться, но такой опции не предполагалось. Взяли с мужем по три выходных, уже второй день репетируем в поте лица, а завтра идем позориться. Или идем к триумфу! © Мамдаринка / VK

Жена всегда шутила, что я буду одним из тех отцов, которые заплетают своих дочек. Моей мелкой 4. В субботу мы впервые заплели ей волосы — дочке понравилось. Но не уследили и дочь сделала себе «стрижку». Делюсь фото до и после. Не передать, как мне грустно. © winkie5970 / Reddit

Мы уверены, что папы делают нашу жизнь намного веселее и интереснее, сколько бы ни было нам лет.