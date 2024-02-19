18 сообщений от людей, которые по головам пойдут ради своей цели

Целеустремленность и настойчивость — замечательные черты, но если у человека они возведены в абсолют, то у окружающих это может лишь вызывать раздражение и замешательство. А о том, уместен ли такой напор, как в следующих переписках, и что должны были испытывать люди, получившие эти сообщения, оставляем судить вам.

1. Женщина отдала вещи своей маленькой дочери незнакомке с ребенком, и спустя какое-то время началось шоу

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18. «Сидела себе в приложении для знакомств. В профиле, правда, упомянула, что увлекаюсь шахматами. Но никак не ожидала такой переписки»

«В итоге я проиграла, допустив одну ошибку в середине игры и слишком поздно увидев хороший ход. Смешно, но теперь он пригласил меня на ужин, чтобы компенсировать мне проигрыш».