18 сообщений от людей, которые по головам пойдут ради своей цели

Народное творчество
2 часа назад

Целеустремленность и настойчивость — замечательные черты, но если у человека они возведены в абсолют, то у окружающих это может лишь вызывать раздражение и замешательство. А о том, уместен ли такой напор, как в следующих переписках, и что должны были испытывать люди, получившие эти сообщения, оставляем судить вам.

1. Женщина отдала вещи своей маленькой дочери незнакомке с ребенком, и спустя какое-то время началось шоу

Брунгильда
13 часов назад

Во наглёшь! И ведь реально, бывают такие... Хочешь вроде доброе дело сделать, людям помочь, а тобой тупо пользоваться начинают, чтобы свои деньги съэкономить!

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Для создания этого материала был использован источник: Смешные приколы и переписки / VK

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Для создания этого материала был использован источник: Смешные приколы и переписки / VK

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Для создания этого материала был использован источник: Смешные приколы и переписки / VK

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18. «Сидела себе в приложении для знакомств. В профиле, правда, упомянула, что увлекаюсь шахматами. Но никак не ожидала такой переписки»

«В итоге я проиграла, допустив одну ошибку в середине игры и слишком поздно увидев хороший ход. Смешно, но теперь он пригласил меня на ужин, чтобы компенсировать мне проигрыш».

В любое время дня будет уместна хорошая шутка. Вроде тех, что спрятались в этих занимательных переписках.

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Буква Эф
4 часа назад

Пара бородатых анекдотов статьбю не украсила. А последняя история милая

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