16 мужчин, которые честно пытались устроить романтику, но получилось как получилось

Где-то в глубине души каждая девушка мечтает о киношной романтике: ужин при свечах, билеты в театр, дорожка из лепестков роз. Но у мужчин свои, порой весьма специфические представления о сюрпризах. А когда к мужской изобретательности добавляется закон подлости, идеальное свидание превращается в комедию.

  • Случайно застала сцену: молодой парень сделал девушке предложение, но она отказала и ушла. Он стоял — разбитый и несчастный, потом увидел меня, подошел и отдал кольцо со словами: «Мне оно больше не нужно». Ну, я взяла кольцо, пошла к выходу, и вдруг он догоняет меня и спрашивает: «Извините, я передумал. Можете, пожалуйста, вернуть?» © Палата № 6 / VK
  • Вчера зашла семейная пара — муж хотел кольцо на годовщину жене подарить. Он говорит: «Мне золотое с бриллиантом». А жена рядом стоит, глаза опускает. Я чувствую — что-то не так. Спрашиваю: «А какое вы бы сами хотели?» Она на мужа косится. Он: «Да говори уже!» Жена тихо: «Я серебро больше люблю. И аметисты». Муж аж на стуле заерзал: «Серебро? Это же дешевка! Что скажут твои подруги? У них у всех золото!» Я достал серебряное кольцо с аметистом в необычной оправе. Жена замерла, глаза загорелись. «Примерьте,» — говорю. Она надела и замерла, разглядывая руку. «Оно как будто всегда мое было». Муж удивленно: «Тебе правда это нравится больше золота?» «Всю жизнь хотела такое. Просто думала, что нужно как у всех». Они выбрали то серебряное кольцо с аметистом. Через полгода пришли снова — уже за серьгами в комплект. Муж рассказал, сколько комплиментов получила жена. А главное — как она преобразилась, когда начала носить то, что действительно любит. © rv_jewelry_moscow
  • Мой бывший спал, а я сидела за его столом, а там его телефон. Вдруг экран ярко засветился, и я невольно взглянула на него и увидела напоминание вроде «забронировать верховую езду на день рождения». Я сразу поняла, что к чему. Не сказала ему ни слова и продолжала делать вид, что не знаю. Спрашивала: «А куда мы едем?» вслух, когда он вез нас туда через несколько месяцев, это было довольно далеко от нашего дома. Но в конце уже не выдержала и призналась. © AbbyTheConqueror / Reddit
Купила бы кольцо из белого золота с аметистом. Красиво, и с первого взгляда и не скажешь, что это не серебро. Особенно для тех, кто не очень разбирается.

  • Планировал наполнить ванну со свечами и специальным средством для ванны, которое я купил для своей девушки. Она вернулась немного раньше и тихо зашла в ванную, где я сидел на корточках рядом с ванной в одних трусах, терпеливо наблюдая, как ванна наполняется. Еще чесал спину и напевал какую-то мелодию. Она немного разозлилась, постояла минуту, наблюдая, а потом спросила, какого черта я тут делаю. © sgst / Reddit
  • Когда был мелким, купил розы для девушки, которая мне нравилась. Проблема была в том, что она меня не любила. Пошел к ним домой, стучусь. Был уверен, что она дома, но вдруг открыл ее брат, сказал, что ее нет, забрал цветы и закрыл дверь. Она после этого больше никогда со мной не заговорила. © rothwick / Reddit
  • Сидим с девушкой на свидании, романтический ужин при свечах, телефон лежит на столе, приходит уведомление от подруги «Привет, как дела?», девушка тут же меняется в лице, выплескивает напиток на меня и уходит сердито и молча, а на попытки поговорить ставит ультиматум: удалить везде всех девушек из друзей либо она закончит отношения. Я всегда с детства дружил и с девочками, и с мальчиками. © ignatzhirov
  • Парень пригласил девушку домой на романтический ужин. Свечи, сам приготовил пасту, загрузил классное кино. А она пришла с подругой. «Ну я же говорила, что с ней гуляю, ты не против же?» © anton_sheenson
  • У жены намечался день рождения. Вместо цветов и обычного подарка решился на эксперимент. Весь день я делал вид, что вообще ничего не помню. Она утром ушла на работу, а я продолжаю игнор. Пишу ей: «Ты когда вернешься?», молчит. И тут начинается жесть! Полетели сообщения со ссорами, угрозы разводом! Я, конечно, напрягся, но продолжал держать лицо. В итоге она возвращается домой злая как черт. И тут я ей выкладываю все: что я не забыл, а весь день готовился к сюрпризу: десерт и все такое. В итоге, вместо праздничного ужина, мы провели весь вечер в обнимку, рыдая. Вот такой получился эксперимент. Но зато, я думаю, она этот день рождения никогда не забудет! © KissanKassi / Reddit
  • У нас с парнем сегодня должен был быть романтический вечер, но ему пришла штука для чистки ушей с камерой. Угадайте, чем мы теперь занимаемся? © alisaafrikanova
  • Сделал дорожку из лепестков роз и свечей до ее кровати, а на ней уже нарисовал сердечко из лепестков и сверху положил клубнику. В итоге она случайно пнула свечу, из-за чего коврик сейчас дырявый. Потом, когда только села на кровать, клубникой испачкала всю простыню. © Nothingtocontribute / Reddit
день рождения жена не забудет, да. и будет идиоткой, если с этим сюрпризёром останется

  • Мой муж решил устроить мне сюрприз — романтический вечер. Я прихожу домой, а там свечи, музыка, он в рубашке, что уже подвиг. Я такая: «Вау, как мило!» А он мне: «Давай быстро, у нас час, потом футбол начинается». Оказалось, он специально сверился с расписанием матчей, чтобы «романтика» не пересекалась с игрой. Ну, хоть попытался. © Мамдаринка / VK
  • Когда-то в юности начал встречаться с девушкой. Она была весьма милой, доброй и смешной, мне хотелось впечатлить ее, показать, какой я романтичный, поэтому я начал делать разные «поступки». Начал сразу с решительного наступления. Понимал, что девушкам нравится сладкое и сюрпризы, поэтому ничего лучше, чем подарить огромную коробку шоколадных киндеров, я не придумал. Приношу ей, улыбаюсь во все 32, жду реакции, а она смотрит на меня, как на лося и говорит: «У меня аллергия на шоколад. И сюрпризы я не люблю. Да и что ты детский сад устроил тут? Лучше бы молока купил, мяса, хлеба свежего!» С тех пор я как-то и сам перестал любить сюрпризы и подарки. © Палата № 6 / VK
  • Однажды муж сказал, что он придумал лучший сюрприз на мой день рождения. Все 27 лет я ждала хоть какой-то романтики, и тут — о чудо! Утром он встал раньше всех, собрал мне завтрак и попросил не заглядывать в гостиную до вечера. Мое воображение рисовало идеальную картину: свечи, подарок, и, возможно, романтический ужин. К вечеру я, наконец, заглянула в гостиную и увидела новый телевизор. Муж заявил: «Сюрприз! Теперь мы сможем смотреть свои сериалы в отличном качестве на огромном экране!» Проблема в том, что я вообще не смотрю телевизор, а вот он свой футбол — целыми днями. Мужчины, конечно же, в комментариях напишут «А лихо он это придумал», а мне вот вообще не смешно. © Мамдаринка / VK
  • Мы с парнем встречаемся уже несколько лет, и я все ждала, когда же он сделает предложение. И вот однажды он говорит, что хочет устроить романтический вечер. Я сразу подумала: ну все, наконец-то! Но каково же было мое удивление, когда он привел меня на крышу дома и начал рассказывать о своих планах на будущее без меня. Оказалось, что он хочет уехать на несколько месяцев в другую страну по работе. И ни слова о свадьбе! Я была в шоке и не знала, как реагировать. А он просто сказал: «Ну, у нас же все хорошо, зачем торопиться?» © Карамель / VK
  • На день рождения муж сделал мне неожиданный сюрприз, от которого я чуть не родила. Рассказываю. Стиралка стирает, я, извините, сижу в туалете. Ничего не подозреваю. И слышу, как открывается входная дверь. А только что на площадке шорхались соседи и я сижу и не понимаю, это звуки у меня в квартире или там. А я напоминаю, стиралка не бесшумная. Пытаюсь быстро сообразить, какие твердые предметы есть возле меня, для необходимой обороны. Поднимаюсь с «трона» с невероятной скоростью и тут в прихожей начинает играть песня Аллегровой «С днем рождения» и я с трясущимися руками и поднимаю шорты. Там стоит муж с цветами, подарком, шариками, тортом и Стичем. «Ты дурак?», — спрашиваю я дрожащим голосом. «Да,- улыбается он, — Ты чуть не родила?» Именно. © gellagraf
  • Муж звонит, говорит: «Выйди на улицу». Я думала, какой-то сюрприз. Обычно так рано не приходит с работы. Идем пешком в сторону парковки , и он показывает на машину. И говорит, что она теперь наша! Я в недоумении и в шоке. Не знаю, радоваться или нет, так как в планах было накопить на квартиру. Это еще ничего! Сажусь в машину, а там кто-то сидит. Поворачиваюсь — это моя мама. Он попросил оформить кредит на имя моей мамы! И мама, добрая душа, согласилась! Я в таком шоке была от его наглости, но перед мамой не могла показать свои эмоции, свою злость, так как не хотела её расстраивать. Но мама поняла, что я не очень-то обрадовалась, и постаралась разрядить обстановку. Любит своего зятя, как сына. Сюрприз удался. Я в шоке. Маму отвезем, домой приедем, устрою ему! © ailaqwer

Похожее