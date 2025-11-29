16 мужчин, которые честно пытались устроить романтику, но получилось как получилось

Купила бы кольцо из белого золота с аметистом. Красиво, и с первого взгляда и не скажешь, что это не серебро. Особенно для тех, кто не очень разбирается.
-
-
Ответить
Где-то в глубине души каждая девушка мечтает о киношной романтике: ужин при свечах, билеты в театр, дорожка из лепестков роз. Но у мужчин свои, порой весьма специфические представления о сюрпризах. А когда к мужской изобретательности добавляется закон подлости, идеальное свидание превращается в комедию.
Купила бы кольцо из белого золота с аметистом. Красиво, и с первого взгляда и не скажешь, что это не серебро. Особенно для тех, кто не очень разбирается.
день рождения жена не забудет, да. и будет идиоткой, если с этим сюрпризёром останется
Скоро футбол, поэтому : "Сама, сама, сама... Не в ресторане, самообслуживание..." (с)
А здесь истории о мужчинах, которые порой ведут себя как дети