19 историй, которые доказывают, что все мужчины — это просто большие мальчики и с этим надо смириться

Многие женщины порой говорят своим вторым половинкам, что те иногда ведут себя как дети. Ну а чего они хотят, если действительно в теле каждого мужчины живет мальчик, который вынужден вести себя так, как подобает взрослому человеку. Но вот когда никто не видит, то он забывает про все условности и отрывается по полной. Истории, которые вы найдете ниже, это доказывают.

С сыном и мужем ходили по магазинам. Точнее, я ходила, выбирала все, а они за мной. И вот я немного увлеклась в обувном, выбирала туфли, а они куда-то исчезли. Выхожу из магазина, хочу уже набирать мужа, чтобы узнать, где они, и вижу, что у них соревнования на эскалаторах. Муж пытается подняться по эскалатору, который едет вниз, а сын пытается спуститься по эскалатору, который едет вверх. Одному 32, а другому 8, а мозгов одинаково. © Палата № 6 / VK

Поехали с подругами к озеру, чтобы отдохнуть, немного позагорать. Выбрали местечко, возле которого никого не было, разложились, кайфуем. Спустя пару часов недалеко от нас мужчины какие-то приехали. Шашлыки жарят, плавают, загорают. Вдруг я замечаю, что они начинают играться пеньком. Прям берут и кидают его друг другу из рук в руки. Мне их так жаль стало, что я пошла и предложила наш мяч. Мужик на меня посмотрел безэмоциональным взглядом и ответил: «Нет». Они продолжили играться пеньком. © Палата № 6 / VK

«Мой благоверный где-то откопал игрушечные глаза и прицепил их к моей машине 1960 года выпуска»

Ночью вставал водички попить. Вдруг услышал крики с улицы. Смотрю в окно, а там два мужика на качелях катаются. Потом по одному начали с горки съезжать. В это время третий строил пасочки в песочнице. Такой радости у взрослых мужиков я еще не видел. А когда из подъезда выбежала консьержка и начала ругаться, чтобы те прекратили вопить, мужики резко сорвались с места и убежали восвояси. Остались только качели, на которых висел забытый красный галстук. © Палата № 6 / VK

Несколько лет назад выбирали с мужем, куда бы отправиться за границу на отдых перед Рождеством. Я ему десяток вариантов предложила, а он настаивал на том, чтобы мы в Данию полетели. Долго сомневалась, но все-таки согласилась. Прилетели туда, мне все понравилось, а муж в первый же день повел меня по своему «заготовленному маршруту». Первый магазин, в который мы зашли в Копенгагене, был магазин Лего! Дания — это родина конструкторов Лего, а муж — большой их фанат. Провели там 6 часов! Вышли с покупками, на которые потратили половину нашего бюджета, а перед вылетом домой, зашли туда еще раз, потому что муж хотел купить еще фигурок. © Палата № 6 / VK

«Мой парень подарил мне эту металлическую штуковину, думая, что это заколка для волос. На самом деле это зажим для бумажных пакетов с чаем»

Жена оставила меня с сыном, а сама поехала к родителям в гости, чтобы помочь им с чем-то. Стало скучно, поэтому я позвал сына собирать конструктор Лего. Половину замка смогли вместе соорудить, я даже увлекся, вспомнил свое детство. Вдруг в комнату зашла жена и спросила меня: «Что ты тут делаешь?» Я ответил, мол, собираю с сыном конструктор. Она смеется и говорит: «Да? Я вижу только тебя возле конструктора, сын вон на кухне готовит себе ужин». Упс, я немного увлекся. © Палата № 6 / VK

Недавно был важный разговор с мужем, я намекала ему, что пора бы уже и повзрослеть в его 30 лет. Он вроде как меня понял, сказал, что будет стараться. Пришли в гости к моей сестре, мы с ней на кухне пили чай, муж играл с моим племянником. Слышим крики, смех, топот, захожу в комнату, а там муж вылез на тумбочку. Спрашиваю, что это вы тут творите, а он отвечает мне: «Играем в игру. Пол — это лава! Хочешь с нами?» © Палата № 6 / VK

«Мой любимый подарил мне на день рождения открытку с приклеенной своей фотографией»

Живу в элитном доме. Стою, спокойно режу салат. Вдруг к дому подъезжает машина. В ней четыре парня. Ну, я подхожу к окну посмотреть, что они делать будут. Люди незнакомые, в деловых костюмах. И что вы думаете, они устроили фотосессию. Один парень вышел, положил свой дипломат на капот и встал в позу богомола, второй его фоткает. Остальные вышли из машины и ржут. В общем, они пофоткались, сделали серьезные лица, сели в машину и поехали. А у меня настроение поднято на весь оставшийся день. © Палата № 6 / VK

Вчера занималась стиркой, перестирала почти всю одежду и много постельного белья. Вывесила некоторые вещи на балкон, чтобы они быстрее высохли, но как-то завозилась и сильно устала. В итоге вырубилась намного раньше и не забрала постиранное с балкона. Муж тоже не знал, что вещи там сохнут. И как на зло ночью случилось сильное похолодание... Утром выхожу на кухню и вижу необычную картину — муж моими замерзшими трусами забивает гвоздь в деревяшку. © Палата № 6 / VK

«Вот что натворил мой муж... Да, все печенья надкусаны»

Шли в гости к моей подруге. У нее 10-летний сын. В подарок купила ему часы с Микки Маусом. И что вы думаете? Я их подарила? Нет! Мой любимый забрал их со словами: «О, у меня такие в детстве были! Можно я их себе оставлю? Можно, можно, можно?» Все-таки выклянчил их у меня. Теперь 28-летний мужчина, преподаватель философии в одном из вузов, ходит с часами Микки Маусами. © Палата № 6 / VK

Купила своему мальчику в подарок световой меч. Сначала он, пища от восторга, зацеловал меня и чуть не задушил в объятьях, затем расцеловал коробку, затем сам меч и начал тыкать им во все подряд — в меня, в диван, в кота, в черепаху.... Затем похвастался своему другу по сети тем, какая у него крутотень появилась, взял игрушку с собой в душ, не расставался с ним даже тогда, когда просто шел в туалет, и, в конце концов, положил клинок рядом с собой на кровати и уснул. Мальчику, кстати, 35 годиков сегодня исполнилось. © Палата № 6 / VK

«Что произойдет, если я отправлю мужа в магазин, а там будет распродажа мороженого?»

Я работала в больнице, однажды к нам привезли двух парней, которые, как потом мы узнали, работали охранниками в парке. Так вот их обоих тошнило и они не могли стоять на ногах. Позже, когда мы их привели в чувства, они рассказали, что дежурили ночью в парке, стало им скучно. Решили на аттракционе покататься, на таком, который раскручивается сильно. Значит решили так — один запрыгивает на эту карусель, второй включает кнопку, и когда движение начинается, запрыгивает туда. План был идеальным, за исключением одного момента... Утром, когда пришли работники парка, они отключили аттракцион, сняли с него этих бедолаг, которые уже не понимали, где они, и вызвали им скорую помощь. © Палата № 6 / VK

Купили ребенку лодку на радиоуправлении. Поехали на озеро, ребенку понравилось, а вот муж недоволен: сын ему поиграться не дал. Легли спать, среди ночи просыпаюсь от странного жужжания, мужа рядом нет. Прихожу в ванну, а муж воду набрал, сидит, играется лодочкой, довольный. © Палата № 6 / VK

Моему мужу теперь запрещено ходить одному в магазины типа все для рукоделия"

Наблюдала картину возле ТРЦ: выходят мужчина, женщина и их сын. Мужик сразу начинает увлеченно распаковывать огромную водяную пушку. Сын стоит в сторонке. И слышу диалог. Жена спрашивает мужа:

— Здесь что ли разворачивать будешь?

— Ну а что такого?

— Так воду же надо?

— У нас же есть.

— Газированная?

— Ну и пусть! © Татьяна / ADME