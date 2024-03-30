8 нехитрых приемов, благодаря которым этой весной вы будете звездой

Весной так хочется нарядиться во все легкое, летящее, а главное — стильное. Мы внимательно изучили все самые свежие тренды весны-2024 и посмотрели, как одеваются звезды, ведь они точно дружат со стилем. Теперь спешим поделиться с вами нашими открытиями.

Комбо «тренч + многослойность»

Kristin Callahan/Everett Collection / East News

Актриса Зои Кравиц на фото выше собрала идеальный образ. Универсальный и удобный тренч с зелеными элементами (а это один из самых модных цветов в 2024 году), в котором можно отправиться как на прогулку, так и на работу, она дополнила кепкой. Главное тут — многослойность, а также стильное сочетание зеленого и серого. Получился просто огонь.

Джемпер вместо шарфа

По словам стилистов, подобное использование свитера — один из самых ярких трендов весны 2024 года. У Эммы Уотсон получился классический образ, в котором гармонируют все элементы. Так что вместо шарфа пора достать из шкафа свитерок. Помимо того, что такой прием сейчас модный, так гораздо теплее.

Широкие джинсы с низкой посадкой

Кажется, широкие брюки с низкой посадкой носят буквально все. Такие джинсы — первые в списке самых стильных вещей из денима этой весной. Кэти Холмс на фото выше дополнила образ акцентными носками. Тем, кому такое решение кажется слишком экстравагантным, предлагаем добавить к джинсам яркую сумку или, к примеру, кепку.

Объемные кожанки

Еще несколько лет назад все скупали кожаные куртки по фигуре. Сейчас же в моде максимально объемные модели оверсайз. Как говорится, чем больше — тем лучше.

Рабочая куртка вместо обычной джинсовой

Стилисты считают, что куртка подобного кроя всегда уместна и может легко заменить привычную джинсовку. А еще серый цвет никогда не выходит из моды. Лили Джеймс решила использовать обе эти фишки — серую рабочую куртку она сочетала с утонченным платьем и туфлями на каблуке.

«Плюшевая» шуба

В этом сезоне вернулась мода на искусственный мех. На Парижской неделе моды звезды щеголяли в меховых пальто и шубах. А Эмили Ратаковски в таком наряде выгуливает свою собаку. Девушка не парится и сочетает пальто со спортивными штанами и кроссовками. Это удобно и стильно.

Свитера с замочком

RW/Associated Press/East News , NO CREDIT/Abaca/East News

На замену обычным невзрачным свитерам пришли более современные модели. К примеру — свитера или толстовки с замочком от горла. Именно такую толстовку для прогулки выбрала актриса Софи Тернер — ее наряд вы видите справа в коллаже на фото выше.

Косыночки

AA/ABACA/Abaca/East News

Интернет-журналы пестрили заголовками: «Белла Хадид вернула в моду аксессуар, о котором мы не вспоминали с 2001 года». Звезда и правда надела белую косынку, которая смотрится на ней просто великолепно. Между прочим, это еще и практично — порой весеннее солнце вовсе не такое безобидное, как кажется на первый взгляд.

А вот подборка из 10 трендовых курток и пальто, которые прокачают весенний образ.