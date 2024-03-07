10 трендовых курток и пальто, которые по щелчку превратят ваш весенний образ в конфетку

Весной уже хочется побыстрее облачиться во что-то более легкое. Однако, как показывает практика, мамы были правы: в марте еще рано забрасывать куртки и пальто в недра шкафа. К счастью, дизайнеры сейчас придумывают кучу стильных вариантов. Разбираемся, какая верхняя одежда на пике моды.

Пальто оверсайз

Объемное пальто остается в тренде уже который год подряд и скоро рискует попасть в разряд вечной классики. Тенденция крутая, потому что эта вещь универсальна. Такое пальто можно надеть на любое событие. Будь то непринужденная прогулка или торжественное мероприятие, оно всегда придаст образу шика. Сочетайте пальто оверсайз с джинсами, создавая повседневный образ. А на вечеринки и банкеты смело надевайте его поверх платьев и юбок.

Куртка из материала с металлическим эффектом

Вещи в стиле металлик — общий тренд весны 2024 года. И верхняя одежда не исключение. Актуальны любые виды «металла»: серебро, золото, розовое золото и так далее. Носите куртку в таком стиле, когда хочется создать более гламурный образ. Даже если вы идете на работу, на прогулку или в магазин. А чтобы наряд был поистине уникальным, можно подобрать стеганую куртку с металлическим эффектом.

Джинсовая куртка свободного кроя

Джинсовая куртка оверсайз в 2024 году стала элементом базового гардероба. Здесь, кстати, стоит отметить еще один тренд — сочетание нескольких вещей из денима в одном ансамбле. Все просто: если хочется создать эффектный наряд, смело носите куртку с джинсами и создавайте целостный образ из денима. В цветах можно не ограничивать себя. Круто будут смотреться куртки и темных, и светлых оттенков.

Укороченный тренч

Тренчи выходят на новый уровень. Теперь в моде не стандартные плащи, а укороченные модели, длиной как жакеты. Они минималистичны, поэтому с ними можно сочетать любые предметы гардероба. Даже самые нарядные: ведь длина тренча позволяет демонстрировать большую часть образа. Кстати, обратите внимание не только на обычные прямые или приталенные модели, но и на тренчи свободного кроя.

Кожаная куртка

В 2024 году особенно модна кожаная куртка оверсайз. Стилисты рекомендуют сочетать ее с брюками или облегающим платьем.

Также в тренде разные бомберы из кожи. Например, укороченный круто смотрится с мешковатыми джинсами. А еще обратите внимание на более креативные модели: бомберы, где из кожи сделаны только рукава.

Короткий жакет из грубой ткани

Жакеты в стиле Шанель снова на волне популярности. Элегантные укороченные модели из твида или букле, которые считаются элементом базового гардероба француженок, станут отличным вариантом весенней верхней одежды. В моде разные жакеты: с узорами и без, нейтральных и ярких цветов. Сочетать их также можно с разными предметами гардероба. То есть не обязательно сохранять верность классическому стилю. Если хочется осовременить образ, попробуйте надеть жакет, например, с леггинсами.

Парка

Обычно парки носят зимой. Но в 2024 году этот предмет гардероба врывается и в весеннюю моду. Теплые парки запросто можно носить в начале марта. А для более поздней весны выберите модель из легкого материала без шерстяного или пухового наполнителя. Такая вещь идеально подойдет для прохладных вечеров.

Двубортное пальто

В начале весны погода еще не особо благоволит, и хочется утеплится. Одно время было модно носить укороченные пуховики. Но теперь длинная верхняя одежда постепенно выходит на первый план. Подходящий вариант — двубортное шерстяное пальто. Оно элегантное, круто сочетается с любыми нарядами и греет как раз так, как нужно в начале весны.

Стеганая куртка

Легкие куртки, прошитые стежками, по сей день актуальны. Они отлично подходят для прохладного весеннего периода. А еще сочетаются как с джинсами, так и с платьями. Так что, женщине в такое куртке все обзавидуются. Выбирайте модели с любыми узорами: минималистичными или витиеватыми, симметричными или абстрактными и так далее. Длина куртки тоже может быть какой угодно.

Легкая куртка с функциональными карманами

Такая куртка еще называется utility jacket. Эта практичная модель делается из неплотных материалов, у нее несколько карманов и отложной воротник или воротник-стойка. Обычно utility jacket достаточно длинная, хотя сейчас уже можно встретить и укороченные модели. В 2024 году в моде куртки и свободного кроя, и под пояс. А еще попробуйте модели, сшитые из атласных материалов. Например, из сатина.